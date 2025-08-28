“ไอซ์ ศรัณยู” ปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ “แค่เป็นห่วงเธอ” ถ่ายทอดความรักนิรันดร์ แต่งโดยแรปเปอร์ลูกกรุง “เทอร์โบ”

แฟนเพลงที่โตมากับศิลปินหนุ่มอารมณ์ดี ไอซ์ ศรัณยู ที่รอคอยเพลงช้า เพลงรักความหมายดีๆ ที่หลายๆคนคุ้นเคย ถ่ายทอดผ่านเสียงร้องนุ่มๆ แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกันอยู่ ล่าสุดแฟนๆ หนุ่มไอซ์ ศรัณยู เตรียมหูเคลือบทองกันได้เลย กับผลงานเพลงใหม่ “แค่เป็นห่วงเธอ” เพลงช้าความหมายสุดซึ้ง กับการร่วมงานกันอีกครั้งกับแรปเปอร์ลูกกรุง เทอร์โบ
เพลง “แต่เป็นห่วงเธอ” เป็นเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ตวามรักที่ไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน ไม่เรียกร้องให้กลับมา แต่ยังคงห่วงใยและเฝ้ามองจากไกลๆ ด้วยความปราถาดี เป็นความบริสุทธิ์ของความรัก ไม่ใช่การครอบครอง เพราะบางครั้งการรักใครสักคน อาจจะไม่ได้จบลงที่การอยู่ด้วยกัน เพลงนี้เป็นการกลับมาทำงานร่วมกันของ ไอซ์ ศรัณยู และแรปเปอร์ลูกกรุง เทอร์โบ อีกครั้ง หลังจากเคยร้องฟีชเจอริ่งด้วยกันมาแล้วจากเพลง ผู้เสียหาย แต่คราวนี้หนุ่มเทอร์โบรับหน้าที่อยู่เบื้องหลัง แต่งเนื้อร้องและทำนองให้ ซึ่งจังหวะเพลงที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย ผสมกับป๊อปที่ลงตัวบวกกับเสียงร้องนุ่มๆ ของ ไอซ์ ศรัณยู ทำให้เพลงนี้มีเพราะจับใจคนฟัง
ไอซ์ พูดถึงการทำงานในเพลงนี้ว่า “เพลง แค่เป็นห่วงเธอ เป็นการกลับมาทำงานร่วมกันกับเทอร์โบอีกครั้งครับ จากครั้งแรกไอซ์เคยร่วมงานกับเทอร์จากรายการของ ช่องวัน ร้องคู่ together ตอนนั้นเทอร์โบมาอะเร้นจ์เพลง เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ ให้ ทำให้รู้ว่าเทอร์โบเป็นคนเก่งมาก เค้ามีความร่วมสมัยทั้งเรื่องการใช้เทคโนโลยีบวกกับความเป็นไทย ก็เลยอยากให้เทอร์โบทำเพลงให้สักครั้ง เพราะรู้สึกว่างานเพลงที่เทอร์โบทำอยู่น่าจะเหมาะกับตัวไอซ์ ในนิยาม ไทยนิยม ตอนทำเพลงนี้ เทอร์โบให้คำถามมา 4 ข้อให้ไอซ์ตอบว่า เพลงนี้สีอะไร เพลงนี้ควรจะถูกเปิดที่ไหน ถ้าเขียนจดหมายถึงตัวเองได้จะเขียนอะไรสั้นๆ และถ้าไปเจอตัวเองในอดีตและอนาคตจะบอกอะไรกับคนๆ นั้น และทั้งหมดที่ไอซ์ให้คำตอบไปก็ออกมาเป็นเพลงนี้ครับ เพลงนี้เป็นความรู้สึกรักเป็นห่วง แต่เราไม่ได้ต้องการอะไรจากคนๆ นั้น เราแค่รู้สึกอย่างส่งความหวังดีให้ ทุกอย่างมันลงตัวมาก ตั้งแต่เดโมที่ส่งมาให้ ฟังแล้วชอบเลยครับ มันตรงกับที่เค้าถามไป ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตาม หัวใจยังรู้สึกเป็นห่วงและให้กำลังใจเค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไอซ์คิดว่าในแง่จิตวิทยา มันใช้ได้กับตัวเราเองในอดีต ในปัจจุบัน อนาคต หรือคนที่เรารักและเป็นห่วงจริงๆ สำหรับแฟนๆ ที่รอคอยเพลงช้าๆ ซึ้งๆ ก็ไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วนะครับ”
ติดตามฟังและชม MV เพลง “แค่เป็นห่วงเธอ” ศิลปิน ไอซ์ ศรัณยู ได้แล้ววันนี้ทางช่อง Youtube GrammyGold Official https://youtu.be/sx9DWaT8D1o