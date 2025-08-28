xs
“โอปอล” นอยด์ตัวเอง! เพื่อนเรียนจบหมดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าตนเองจะจบเมื่อไหร่?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดินสายปฏิบัติภารกิจมงฟ้าแบบต่อเนื่อง สำหรับ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” หลังจากคว้ามงฯ “มิสเวิลด์ 2025” เป็นมงฯ แรกของไทยในประวัติศาสตร์ เจ้าตัวก็เดินสายทำภารกิจ CCS ตามวิถีของมิสเวิลด์ เรียกได้ว่าเติบโตบนเครื่องบินไปแล้ว

และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องเรียนของตนเอง หลังมีคนตั้งคำถาม “บางคน อายุ 20+ แต่ยังไม่ได้เรียนต่อมหา'ลัยเลย โอปอลคิดยังไงคะ” เจ้าตัวก็ตอบว่าตอนนี้เพื่อนๆ ใกล้เรียนจบแล้ว แต่ตัวเองยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ ยอมรับว่านอยด์ตนเองมาก

“เพื่อนๆ โอปอลจะจบกันแล้วโอปอลก็ยังไม่จบเลยค่ะ เคยนอยด์ตัวเองเหมือนกันค่ะที่ยังเรียนไม่จบ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ เพราะตอนนี้ก็ต้องทำหน้าที่และมีความสุขกับการทำงาน เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาตลอด และอีกมุม ก็เหมือนได้ลงสนามก่อนว่าชอบสิ่งที่เรียนอยู่ไหม?

รู้แค่ถึงเวลาก็ต้องรีบกลับไปเพราะยังต้องเผื่อเวลา ในการไต่เต้าเป็นเอกอัครฯ ทุกคนมีเวลาและมีเหตุผลของตัวเอง ที่สำคัญคือทุกคนมีเส้นทางชีวิตไม่เหมือนกัน บางคนมี condition ในชีวิตที่ต้องทำงานดูแลตัวเองและครอบครัวหรือเก็บออมเพื่อที่จะได้เรียน ทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุและผล และเชื่อว่านี่คือทางที่ถูกต้องและเรามีความสุขไม่เดือดร้อนใครอย่าเปรียบเทียบเวลาของตัวเองกับนาฬิกาของคนอื่นเลยค่ะ” และตอนนี้เจ้าตัวกำลังศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนอีกคำตอบจากคำถาม ที่ชวนมงลงมากๆ ชาวเน็ตถามว่า “โอปอลมีวิธีจัดการความเครียด หรือดีลกับคอมเมนต์เชิงลบยังไงบ้างคะ?”

“ยอมรับว่าช่วงแรกจิตตกมากแต่ผู้หญิงคนนึงช่วยไว้ค่ะ & เขาบอกไว้ ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาประกวดนางงามเลยว่าอะไรที่คนว่าหรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับเรา ถ้าไม่ใช่ความจริงก็ไม่จำเป็นต้องไปเครียดกับมันค่ะ เพราะปีแรกโดน fake news เยอะมาก แต่ถ้าเรื่องไหนที่เขาพูดแล้วถูก ก็แค่ปรับปรุงตัวค่ะ เลยเป็นคนอ่านคอมเมนต์ตลอด ถ้าเรื่องไหนเราต้องแก้ วันถัดมาต้องไม่มีคอมเมนต์เรื่องนี้อีกค่ะ เหมือนได้พัฒนาตัวเองไปด้วย

แต่บางเรื่องเหนือการควบคุมก็ปล่อยมันไปค่ะ สุดท้ายแล้วเราทำตามใจทุกคนไม่ได้ ร้อยคนร้อยความคิด ค่อยๆ ปรับในแบบที่เป็นตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ พอค่ะ ความเครียดก็คล้ายๆ กันค่ะ เรื่องไหนแก้ไขได้ก็ทำ ถ้าเกินควบคุมก็เครียดได้ แต่ไม่ต้องเครียดเกินเพราะก็ทำอะไรไม่ได้, หาเพื่อนปรึกษาหรือคุยระบายความเครียดค่ะ บางที่โอปอลก็แอ๊บวีนๆ เดียวก็หายค่ะ”













