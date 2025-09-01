รอยร้าวกลางครอบครัวเบ็คแฮม: เมื่อ "บรู๊คลิน เบ็คแฮม" เลือกเดินห่างจากพ่อแม่ พี่น้อง และเพื่อนสนิท

แม้จะเป็นที่รู้จักในฐานะ "ราชวงศ์เบอร์สอง" แห่งอังกฤษ แต่ครอบครัวเบ็คแฮมกลับไม่ราบรื่นดังภาพลักษณ์ที่เคยสร้างไว้ เมื่อข่าวลือเรื่องรอยร้าวระหว่างบรู๊คลิน เบ็คแฮมและครอบครัวเริ่มทวีความตึงเครียดมากขึ้น ล่าสุด คู่รักหนุ่มสาว บรู๊คลิน เบ็คแฮม และ นิโคลา เพลต์ซ-เบ็คแฮม ได้จัดพิธีต่ออายุคำสัตย์สาบาน (vow renewal) โดยปราศจากสมาชิกครอบครัวเบ็คแฮมแม้แต่คนเดียว
“พ่อเมียเป็นประธาน...แต่พ่อแท้ ๆ กลับไม่ได้รับเชิญ”
ในพิธีที่จัดขึ้นอย่างลับ ๆ มีเนลสัน เพลต์ซ มหาเศรษฐีและบิดาของนิโคลา ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีเอง สื่อ The Sun รายงานว่า ไม่มีสมาชิกครอบครัวเบ็คแฮมกว่า 30 คนรู้ถึงการจัดงานนี้ ซึ่งสร้างความเจ็บปวดอย่างยิ่งให้แก่ เดวิด และ วิคตอเรีย เบ็คแฮม โดยเฉพาะฝั่งปู่ย่าตายายที่เคยสนิทสนมกับบรู๊คลินเป็นพิเศษ
แหล่งข่าวระบุว่า “นี่คือการตัดสัมพันธ์อย่างโหดร้าย พวกเขารู้สึกเหมือนสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนคืน”
บรู๊คลินและนิโคลาแต่งงานกันในปี 2022 ซึ่งขณะนั้นก็เคยตกเป็นข่าวว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างนิโคลากับวิคตอเรีย เบ็คแฮม เกี่ยวกับชุดเจ้าสาว โดยนิโคลาเลือกใส่ชุดจากดีไซเนอร์รายอื่นแทนที่จะเป็นแบรนด์ของแม่สามี
ครั้งนี้ นิโคลาเลือกใส่ชุดแต่งงานของแม่ตนเองที่มีอายุกว่า 70 ปี และให้บิดาเป็นผู้ทำพิธีเองอีกครั้ง จนหลายคนมองว่าเป็นการตอกย้ำถึงการแยกตัวจากบ้านเบ็คแฮมอย่างสิ้นเชิง
ลบเพื่อน เก่า – ลบพี่น้อง – ลบพ่อแม่?
สิ่งที่ทำให้สื่อจับตาคือการที่บรู๊คลินไม่ปรากฏตัวในงานสำคัญของครอบครัวเลย ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อ, วันเกิดเดวิด, วันครบรอบแต่งงานของพ่อแม่ หรือแม้แต่ในโอกาสที่เดวิดได้รับพระราชทานเกียรติยศจากกษัตริย์
นอกจากนี้ เขายัง อันฟอลโลว์ น้องชายทั้งสองคน โรเมโอ และ ครูซ บนอินสตาแกรม แหล่งข่าวเผยกับ Evening Standard ว่า บรู๊คลินอาจถึงขั้นบล็อกพี่น้องตัวเองด้วยซ้ำ
ในงานต่อสาบานรัก มีแต่ “เพื่อนใหม่” ของบรู๊คลิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทีมแต่งหน้า ทีมโค้ชการแสดง และเพื่อนในวงการของนิโคลา ขณะที่กลุ่มเพื่อนเก่าของเขาอย่าง ร็อกโค ริชชี่ (ลูกของมาดอนนา), ลูก ๆ ของกอร์ดอน แรมซีย์ และคิม เทิร์นบูล แฟนสาวของโรเมโอ ต่างหายไปจากภาพถ่ายอย่างสิ้นเชิง
ร่องรอยของการคืนดี? “เอลตัน จอห์น” คือคนกลางหวังสมานใจ
แม้สถานการณ์จะดูเลวร้าย แต่ภาพถ่ายล่าสุดที่ปรากฏว่า บรู๊คลินและนิโคลาไปรับประทานอาหารกับ “พ่อทูนหัว” อย่าง เซอร์เอลตัน จอห์น ที่เมืองแซ็งโทรเป อาจพอเป็นสัญญาณแห่งความหวัง
เอลตัน ซึ่งสนิทกับครอบครัวเบ็คแฮมมาตั้งแต่เด็ก เคยเป็นแขกรับเชิญในพิธีล้างบาปของบรู๊คลินและโรเมโอในปี 2004 แหล่งข่าวเผยว่า “เอลตันเตือนทุกฝ่ายว่า ชีวิตสั้นนัก ควรหันหน้าคืนดีกันก่อนสายเกินไป”
ไม่นานหลังจากนั้น บรู๊คลินได้โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่โดยใส่เพลง “Cold Heart” ของเอลตันและดูอา ลิปา พร้อมภาพของนิโคลา — สิ่งที่หลายคนตีความว่าเป็นการตอบรับต่อคำพูดของพ่อทูนหัว
ความเงียบของฝั่งเบ็คแฮม กับคำถามที่ไม่มีคำตอบ
จนถึงขณะนี้ ไม่มีสมาชิกครอบครัวเบ็คแฮมออกมาให้ความเห็นใด ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับพิธีต่อคำสัตย์สาบาน และสิ่งที่น่าจับตาคือกระแสในโลกโซเชียลเริ่มตั้งคำถามว่า หากสถานการณ์ยังดำเนินไปเช่นนี้ บรู๊คลินจะเปลี่ยนนามสกุลกลับไปใช้ “เพลต์ซ” หรือไม่
แหล่งข่าวสรุปว่า “2 สิงหาคม 2025 อาจเป็นวันที่บรู๊คลินประกาศตัดขาดจากครอบครัวเบ็คแฮมอย่างเป็นทางการ”
เมื่อสมาชิกครอบครัวที่เคยร่วมงานพรมแดง เดินทางไปเชียร์กันในทุกแมตช์บอล และเฉลิมฉลองวันสำคัญด้วยกันมาอย่างยาวนาน กลับกลายเป็นการไม่พูดไม่จาในที่สาธารณะเลยแม้แต่น้อย
นี่อาจไม่ใช่เพียงแค่ “ข่าวดราม่าคนดัง” แต่คือเรื่องราวของครอบครัวจริง ๆ ที่กำลังเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุด — และโลกทั้งใบกำลังจับตาอยู่