บันเทิงรอบโลก "จางวอนยอง" จากวง IVE ขึ้นแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกของ BVLGARI

"จางวอนยอง" ไอดอลสาวสุดฮอตจากวง IVE ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ BVLGARI แบรนด์เครื่องประดับหรูสัญชาติอิตาลี โดยทางแบรนด์ชื่นชมพลังบวกและความกล้าที่จะเติบโตของเธอ ซึ่งสอดคล้องกับจิตวิญญาณของแบรนด์อย่างลงตัว ในแคมเปญแรกเธอสวมชุดเครื่องประดับจากคอลเลกชัน Divas’ Dream ที่เปล่งประกายทั้งความอ่อนหวานและความสง่างาม "จางวอนยอง" กล่าวถึงบทบาทใหม่นี้ว่าอยากใช้โอกาสนี้แสดงศักยภาพและความกล้าที่ซ่อนอยู่ในตัวให้โลกรู้ พร้อมฝากให้แฟน ๆ รอติดตามเส้นทางสุดเปล่งประกายครั้งนี้
"อีฮานี" นักแสดงชื่อดังออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงกรณีถูกกล่าวหาเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า 6 พันล้านวอน โดยเผยระหว่างสัมภาษณ์โปรโมตซีรีส์ใหม่ ‘Aema’ ว่าเธอรู้สึกเสียใจที่ทำให้หลายคนกังวล และแม้จะชำระเงินภาษีไปครบแล้ว แต่ก็ได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้หน่วยงานสูงกว่าตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง พร้อมย้ำว่าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความแตกต่างในการตีความกฎหมาย ไม่ใช่การตั้งใจเลี่ยงภาษี โดยเธอต้องเผชิญกับเรื่องนี้มานานตั้งแต่ตั้งครรภ์ลูกคนแรก ทำให้เรียนรู้ที่จะรับมืออย่างสงบและอดทน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลงานและคนรอบข้าง
หลังข่าวหมั้นของ "เทย์เลอร์ สวิฟต์" กับนักอเมริกันฟุตบอล "เทรวิส เคลซี" กลายเป็นกระแสร้อนแรง "โดนัลด์ ทรัมป์" ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ก็ออกมาแสดงความเห็นว่า “ขอให้โชคดีนะ เขาเป็นคนดี แต่เธอเป็นคนแย่” ซึ่งถือเป็นการขยี้ดราม่าที่เขามีต่อ "สวิฟต์" มานานนับปี ตั้งแต่เธอประกาศสนับสนุน "คามาลา แฮร์ริส" ในเลือกตั้งปี 2024 จนถูก "ทรัมป์" โพสต์ว่า “ฉันเกลียดเทย์เลอร์ สวิฟต์!” และยังเคยเย้ยเธอว่าโดนโห่ในซูเปอร์โบวล์ ซ้ำร้ายล่าสุดยังเปรียบเทียบเธอกับ "ซิดนีย์ สวีนีย์" พร้อมเหน็บว่า “ไม่ฮอตอีกต่อไปแล้ว” เรียกว่าแม้จะอวยพร แต่ก็ยังไม่วายเหน็บเจ็บ ๆ ตามสไตล์
"คริส โคลัมบัส" ผู้กำกับผู้ปลุกปั้นโลกเวทมนตร์ใน Harry Potter ภาคแรก
ออกมาวิจารณ์ซีรีส์รีเมกของ HBO ว่าไร้ความแปลกใหม่ หลังเห็นภาพเบื้องหลัง
"นิก ฟรอสต์" ในบท "แฮกริด" ที่ใส่ชุดเหมือนกับเวอร์ชันหนังเป๊ะ ๆ
จนเจ้าตัวถึงกับตั้งคำถามว่า “แล้วจะรีเมกไปเพื่ออะไร?”
แม้จะบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ผลงานของตัวเองยังถูกหยิบมาใช้
แต่ก็ย้ำว่าเขาไม่คิดจะกลับไปยุ่งกับจักรวาลนี้อีก
เพราะได้ทำในเวอร์ชันของตัวเองไปแล้ว อย่างไรก็ตาม
เขาก็ยอมรับว่าเวอร์ชันซีรีส์น่าจะมีข้อได้เปรียบในการเล่าเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น
เช่นการเพิ่มตัวละครที่หนังไม่มีอย่าง "พีฟส์" และการเจาะลึกตัวละครต่าง ๆ
อย่างเช่น "แฮกริด" ที่ "นิก ฟรอสต์" ตั้งใจตีความใหม่ในรูปแบบของตัวเอง