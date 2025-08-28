“อรอุ๋ง BNK” โต้แหลก ถูกบิดเบือน! ยันสัมพันธ์ “หมอบี” ไม่ใช่ชู้สาว เคารพอีกฝ่ายและภรรยาเหมือนพ่อแม่

“อรอุ๋ง BNK” โต้สัมพันธ์เชิงชู้สาว “หมอบี” รักอีกฝ่ายและภรรยา เหมือนพ่อแม่ เสียใจถูกบิดเบือนข่าว จนกระทบทั้งชื่อเสียงและจิตใจ เตรียมใช้กฎหมายปกป้องตัวเอง
ออกมาโพสต์เป็นครั้งแรก หลังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ซึ่งก่อนหน้านี้ “อร พัศชนันท์ เจียจิรโชติ” หรือ “อรอุ๋ง BNK” ไม่ออกมาโต้ตอบใดๆ แค่โพสต์ภาพท้องฟ้า ปิดคอมเมนต์เท่านั้น
ล่าสุด อรอุ๋ง ก็ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว หลังเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยยืนยันว่าตนเคารพหมอบีและภรรยาหมอบี เหมือนพ่อแม่ที่คอยให้กำลังใจลูก ข่าวดังกล่าวบิดเบือน จนกระทบทั้งจิตใจและคนรอบตัว
“จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น มีหลายคนพูดถึงอรในทำนองว่าอรมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพี่บี อรอยากบอกตรงนี้ด้วยหัวใจว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเลยค่ะ อรรักและเคารพพี่บีและภรรยาของพี่บี เหมือนพ่อกับแม่ที่คอยให้กำลังใจและดูแลอรเสมอมา
ข่าวบิดเบือนที่แพร่ไปทำให้อรเสียใจ และได้รับผลกระทบมากทั้งชื่อเสียงและจิตใจของอรเอง รวมถึงคนรอบข้างที่อรรัก วันนี้อรอยากบอกตรงๆ ว่าอรอยากให้ทุกคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวอร ได้เข้าใจและอยู่ข้างๆ อรในวันที่อรกำลังลำบาก
อรขอความกรุณาจากทุกคน ช่วยหยุดการส่งต่อหรือพูดถึงในทางที่ไม่จริงเหล่านี้ด้วยนะคะ และเพื่อปกป้องตัวเอง อรจำเป็นต้องให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อรในช่วงเวลานี้จริงๆ ค่ะ”