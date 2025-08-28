“เชอรีน” ตอบเคลียร์ อาจเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นเพื่อนสนิท “มารี” ปีที่แล้วยังชวนไปดื่มไปดริ๊งก์

หลังจากที่ “มารี เบรินเนอร์” ออกมายอมรับว่าคบหาดูใจ “ไฮโซบอส อัสมกรณ์ สิงห์สีกรกุล” หลังฝ่ายชายเลิกภรรยาเป็นปี และส่วนตัวไม่ได้สนิทกับ “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักในวงกว้างของแก๊งเพื่อนเก่า
ล่าสุดเชอรีนไลฟ์ในติ๊กต๊อก เจอคนถามถึงประเด็นนี้ ว่าตกลงเป็นเพื่อนสนิทมารีจริงหรือไม่ งานนี้เชอรีนเลยขอตอบเคลียร์ๆ
“สนิทหรือเปล่าไม่รู้สิ อยู่ที่ดุลยพินิจแต่ละคนหรือเปล่า คำว่าเพื่อนแต่ละคนมันอาจไม่เหมือนกัน อาจเป็นที่เราเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเป็นเพื่อนกัน เพราะเมื่อก่อนแฟนเก่าเราทั้งคู่ เขาเป็นเพื่อนสนิทกัน ที่คบกันมาสิบกว่าปี เขาสนิทกันมาก เจอกันบ่อยมาก เราก็เลยเหมือนมีโอกาสได้เจอกัน
เราเป็นฝั่งแฟนๆ ก็มีโอกาสได้เจอกัน ก็ไปแฮงก์เอาต์กัน เที่ยวต่างจังหวัดด้วยกัน เที่ยวต่างประเทศด้วยกัน ไม่รู้เหมือนกัน อาจแค่เราหรือเปล่าที่สนิท เราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนนึงนะ ปีที่แล้วเรายังชวนกันไปดื่มไปดริ๊งก์ ชวนกันไปตีแบดฯ ชวนกันลดน้ำหนัก ไปร้องคาราโอเกะ ก็อาจอยู่ที่ดุลยพินิจแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราก็ไม่ว่ากัน เข้าใจได้ เปลี่ยนเรื่องๆ (ถอนใจ) ขายของต่อดีกว่า ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้ว”