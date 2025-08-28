“ศรีริต้า” โต้ซดเกาเหลา “ลูกเกด เมทินี” ปมถูกโยงดาราสาวไม่อยากสนิทหลังจบ “เดอะเฟซ”

“ศรีริต้า เจนเซ่น” โต้ข่าวทะเลาะ “ลูกเกด เมทินี” บอกไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงใคร ยันยังเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ตนรักและเคารพลูกเกดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่ร่วมงานกัน เผยจบรายการเจอกันตามงานทักทายสวัสดีกันปกติ ส่วนช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา คนละ 2 แสนบาท แค่อยากเป็นคนเล็กๆ ที่ส่งต่อกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
หลังจากที่นางเอกสาว “ริต้า ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก และมอบเงินให้กับทหาร 2 นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมวิดีโอคอลส่งกำลังใจให้เหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บ งานนี้ทำเอาหลายคนพากันชื่นชนในความน่ารักและเป็นกันเองของนางเอกสาว
ล่าสุด ศรีริต้า มาร่วมงาน “ROYAL IVY REGATTA x MONET” เปิดตัวคอลลาบอเรชั่นใหม่ ณ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า เป็นเจตนาของตัวเองที่ตั้งใจอยากจะช่วยเหลือพี่ๆ ทหารเท่าที่ตัวเองจะทำได้ ก็พยายามส่งของใช้ที่จำเป็นที่สุดไปให้ ส่วนเรื่องวิดีโอคอลไปให้กำลังใจก็เป็นโมเมนต์ที่ตั้งใจทำเพราะอยากจะให้กำลังใจทุกช่องทางเราที่ตัวเองจะทำได้
“เรื่องที่เราบริจาคเงินให้กับพี่ๆ ทหาร คนละ 200,000 คือไม่มีอะไรเลย เราแค่อยากเป็นคนเล็กๆ คนหนึ่งที่อยากจะส่งต่อกำลังใจให้กับพี่ๆ ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ มันคือสิ่งเล็กๆ ที่เราทำได้ทันทีเลย ก็เลยอยากส่งกำลังใจให้เขาในทันที ณ เวลานั้น ซึ่งเราก็ให้สองท่าน และมอบให้กับมูลนิธิ 500,000 บาท ซึ่งการบริจาคครั้งนี้เป็นความตั้งใจของตัวเราเอง
เรามีการวิดีโอคอลคุยกับพวกเขาด้วย อยากถามเขาว่าเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม ใจจริงๆ ก็คืออยากจะให้กำลังใจ เราโทร.ไป เขาก็กำลังจะกายภาพ บางท่านก็เจ็บแผล บางท่านก็ต้องกายภาพตัวเองใหม่ ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถให้กำลังใจเขาได้ แม้จะนิดนึงก็ยังดี ก็เลยวิดีโอคอลไปให้กำลังใจ
เราก็ได้พูดคุย และเป็นกำลังใจให้ จากพี่ๆ ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ ก็ขอให้เขาหายไวๆ ให้เขาแข็งแรงเร็วๆ และถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้าง เขาดีใจและตื้นตันใจ จริงๆ ตัวเราเองก็ตื้นตันใจด้วย และจริงๆ ก็มีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็ไม่ใช่แค่ทางพี่ๆ ทหารอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล คุณหมอ ที่ต้องรักษา หรือว่าประชาชนและหน่วยงานใดๆ ก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เราก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลย เพราะว่าแต่ละคนก็เหนื่อยมากๆ ถือว่าเราเป็นคนไทยคนนึงที่สามารถส่งกำลังใจให้ได้เราก็อยากส่งกำลังใจ”
เดอะเฟซ ซีซั่นใหม่ ให้กำลังใจทุกคน
“เราก็ไม่ทราบเลย ซึ่งซีซั่นนี้เราก็ได้ดูแว๊บๆ บ้างค่ะ เชียร์ทุกทีมเลยค่ะ ทุกคนก็เป็นน้องๆ ที่เรารัก ก็ขอส่งกำลังใจให้เหมือนกัน รอลุ้นอยู่ สนุกดีค่ะ (รู้สึกยังไงบ้างกลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งในคลิปที่เราใส่วิกสีชมพูที่เป็นตำนานตลอดไป?) ก็ขอบคุณค่ะ คือทุ่งลาเวนเดอร์สำหรับริต้าคือสีชมพู”
โต้ซดเกาเหลา “ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม” ปมถูกโยงดาราสาวไม่อยากสนิทหลังจบรายการ
“อันนี้เราไม่รู้เลย ก็ไม่รู้จริงๆ ว่าพี่เกดหมายถึงใคร ซึ่งตัวเราเองรักและเคารพพี่เกดตั้งแต่วันแรกที่ได้ร่วมงาน จนถึงวันสุดท้ายเลย แต่อย่างในรายการก็ทำเพื่อความเข้มข้นและความสนุกของคนดู พอเราไปอยู่ตรงนั้น เกมเราก็ต้องแข่งให้ชนะ เป้าหมายเราคือต้องแข่งให้ชนะ และตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราพยายามในทุกๆ แคมเปญ ก็หวังว่าคนดูดูแล้วสนุกและเอ็นจอยไปกับทุกๆ แคมเปญ ซึ่งหลังการจบรายการตัวเราเองไม่ได้มีอะไร เราก็ไม่รู้จริงๆ ว่าแต่ละคนเป็นยังไง จริงๆ มันคือการถ่ายทำในอารมณ์ ณ โมเมนต์นั้น แล้วมันก็จบไปนานมากๆ แล้ว น่าจะหลายปีมาก ประมาณ 7 ปีแล้ว
พอมีคนโยง เราไม่รู้จริงๆ ส่วนตัวเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หลังจากนั้นเราก็ไม่มีอะไร ตัวเราก็รักและเคารพพี่เกดเหมือนเดิม ทุกงานที่เจอก็รักเคารพเหมือนเดิม ในฐานะพี่ที่เป็นนางแบบ เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนเก่งมากคนหนึ่ง ซึ่งหลังจากจบรายการมาแล้วก็ยังเจอกันเรื่อยๆ ก็ทักทายสวัสดีคุยกันเหมือนเดิมค่ะ
(ก็ยังเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนเหมือนเดิม?) คือตัวเราไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว มันก็คือเป็นรายการ รายการหนึ่งที่ถูกส่งตัวไปทำหน้าที่เมนเทอร์ ถ่ายรายการให้เต็มที่ที่สุดเหมือนที่ทุกคนเห็น เสร็จรายการแล้วเราก็กลับออกมาเป็นคนๆ เดิมของเรา แล้วมันก็ผ่านมานานมากๆแล้ว ดรามาอะไรตอนนี้ตัวเราก็ไม่รู้จริงๆ ค่ะ”