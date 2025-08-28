“นนกุล” เปิดใจลดงานแสดง มุ่งสร้างความมั่นคงระยะยาว รับรายได้อาจลดลง ยังไม่ได้ปรึกษา “พี่แอฟ”

“นนกุล ชานน” เตรียมลุยธุรกิจส่วนตัว ลดงานแสดง มุ่งโฟกัสสร้างความมั่นคงในระยะยาว เผยยังไม่รีไทร์ แต่อยากรับงานที่สนใจจริงๆ รับเตรียมใจไว้อยู่ว่าถ้าลดการรับงานลงรายได้ก็จะหายตามไปด้วย แพลนเริ่มศึกษาธุรกิจปลายปีนี้ อาจร่วมหุ้นกับครอบครัว ยังไม่ได้ปรึกษา “แอฟ ทักษอร”
เรียกว่าช่วงนี้ดารา-ศิลปิน หันเอาดีทางธุรกิจมากขึ้น เหตุงานบันเทิงซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับพระเอกหนุ่ม “นนกุล ชานน สันตินธรกุล” ที่ออกมาเปิดใจเตรียมลุยธุรกิจส่วนตัว และลดงานแสดงลง
“ตอนนี้มีผลงานซีรีส์ Mouse ออนแอร์ทาง True id ชีวิตส่วนตัวเหมือนเดิม ติดตามได้ทางอินสตาแกรม ปีนี้เราแพลนว่าก็คงรับงานน้อยลง อาจจะปีนึงไม่กี่เรื่องพอ อาจจะโฟกัสทำธุรกิจอย่างอื่นด้วย รู้สึกว่าถึงจุดที่การเป็นนักธุรกิจเป็นหนึ่งในความฝันของเรา มันถึงจุดนึงที่มองว่าอาชีพนักแสดงกลับมาทำทีหลังก็ไม่สาย เป็นอาชีพที่ดีมากๆ เพราะเปิดรับทุกช่วงอายุจริงๆ ขอแค่คาแรกเตอร์ใช่ หรือฝีมือได้ มันจะอายุเท่าไหร่ก็ได้เลย ไม่หมายความว่าจะรีไทร์เลยนะ หมายถึงว่าจะไม่ได้รับถี่ๆ เท่าก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนตัวเน้นสนุกมากกว่า หวังว่าคนดูจะสนุกด้วย แต่ว่าสุดท้ายมันก็แล้วแต่เทส ส่วนตัวเรามองว่าเอาสนุกไว้ก่อนดีกว่า เพราะควบคุมความเห็นคนอื่นไม่ได้”
เล็งทำธุรกิจส่วนตัว
“ยังไม่ได้แน่ใจ แต่เบื้องต้นจะช่วยทางพี่สาวน้องสาวก่อน ถ้าของส่วนตัวต้องใช้เวลาตกตะกอนนิดนึง เพราะว่าก็อยากทำให้มันดี (ธุรกิจครอบครัวเลยไหม?) ก็เป็นไปได้ ธุรกิจครอบครัว
ถามว่าจริงจังไหม คือก่อนหน้านี้เหมือนกับอยู่ในช่วงขวนขวาย อยากเป็นนักแสดงให้ดี ให้ได้ไกลที่สุด รู้สึกว่าอาชีพนักแสดงมัน 50/50 เรื่องโชค เรื่องความมุ่งมานะ เราก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราก็ฝึกฝนในแบบของเราไปเรื่อยๆ หลังจากนั้นก็รองานที่มันดีจริง ๆ แล้วค่อยรับ ไม่ใช่รับทุกอย่าง ทุกเรื่อง”
ยังไม่ได้ปรึกษา “แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ”
“ไม่น่า ยังไม่ได้คุยกันมากกว่า คือมันไม่ใช่ว่าไม่มีทางเด็ดขาด เราว่ายังไม่มีโอกาสคุยมากกว่า อันนี้เป็นเรื่องที่คุยกับทางที่บ้านคร่าวๆ เฉยๆ แต่ยังไม่ได้วางแผนธุรกิจชัดเจนว่าจะทำอะไร ยังไง ยังไม่ได้ปรึกษาพี่เขาเลย แต่ว่าถ้าบังเอิญว่าสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้นมันใกล้ ถ้าคิดว่าพี่เขาช่วยเราได้ เราก็อาจจะปรึกษา”
มุ่งโฟกัสธุรกิจส่วนตัว หวังสร้างความมั่นคง
“เราคิดว่าไม่เร็วนะ เรารู้สึกว่าหลายๆ คนที่อายุน้อยกว่าเราก็ทำเยอะมากๆ เรารู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เรารู้สึกว่าอาชีพนักแสดงถ้าถึงจุดนึงมันจะรู้สึกว่าอยากรับงานที่สนใจจริงๆ แต่พอจะเลือกที่สนใจจริงๆ นั่นหมายความว่ารายได้ก็จะลดน้อยลง เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าอยากทำอาชีพที่รักต่อไป ในผลงานที่รักจริงๆ เพราะฉะนั้นการที่จะทำอย่างนั้นได้แปลว่ามันต้องมีความมั่นคงด้านการเงินซัปพอร์ตด้วย”
เตรียมใจไว้อยู่ว่าถ้าลดการรับงานลงรายได้ก็จะหายตามไปด้วย
“มันก็คงเสียดายอยู่ มันก็เป็นตรรกะที่ถูกต้องแล้ว ถ้าเกิดรับงานแสดงน้อยลง รายได้ก็จะน้อยลงไปด้วย แต่เราอาจจะอยู่ในจุดที่โชคดีหน่อย คือถ้ารับผลงานนึงมันก็พออยู่ได้
เรื่องธุรกิจส่วนตัวแพลนไว้ว่าปลายปีนี้เริ่มได้ก็คงดี หมายถึงเริ่มหาข้อมูล เริ่มรีเสิร์จ คงไม่ได้ออกมาเลย ถ้าออกมาเลยก็เร็วไปนิดนึง (จะเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งแล้ว?) หวังว่าครับ”