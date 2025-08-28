“เบลล่า ราณี” ไม่เสื่อมศรัทธา ปมฉาววงการสงฆ์ ลั่นยึดติดคำสอน ไม่ยึดติดตัวพระ

“เบลล่า ราณี” ยันไม่เสื่อมศรัทธา แม้ข่าวฉาววงการสงฆ์ร้อนแรง ยึดมั่นคำสอน ไม่ยึดติดบุคคล เน้นปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เชื่อพระดีๆ ยังมีอยู่ พร้อมช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง
เรียกว่าช่วงนี้วงการพระสงฆ์มีเรื่องราวฉาวโฉ่ร้อนแรงไม่เว้นแต่ละวัน ล่าสุดเจอนางเอกสาวสายบุญ “เบลล่า ราณี แคมเปน” เจ้าตัว็ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ว่า ยังไม่เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ต้องเช็กให้มากขึ้น
“มีไปฟังธรรมช่วงวันแม่ประมาณนี้ แต่ก็ถ้ามีโอกาสก็ทำ แต่ไม่ใช่ว่างแล้วต้องไปต้องไปๆ แบบนี้ก็ไม่ใช่ ช่วงนี้ต้องหันมาเป็นเรื่องการปฏิบัติมากขึ้นซะมากกว่า ตามวาระโอกาสด้วย”
ยึดติดคำสอน ไม่ยึดติดบุคคล ยันยังไม่เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ต้องเช็กให้มากขึ้น
“ก็อย่างครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรา อย่ายึดติดที่ตัวพระ อย่ายึดติดที่ตัวบุคคล แต่ว่าให้ยึดติดที่เรื่องธรรมะ หรือเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างที่บอกถ้าใครสะดวกจะทำแบบไหนก็ทำแบบนั้น ซึ่งก่อนหน้านั้นคือเราสะดวกทำแบบนี้ แล้วเรารู้สึกว่าเราได้สละ อันนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับแล้ว คือการได้สละทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็ไม่ยึดติดกับทรัพย์ส่วนตัว
อย่างที่บอกช่วงนี้ก็คือหันมาทำในเรื่องของการปฏิบัติให้มากขึ้น ที่จริงการปฏิบัติคือเรื่องทั้งการสวดมนต์ นั่งสมาธิ หรือวิปัสสนาอะไรต่างๆ เขาเรียกว่าเป็นบุญที่ยั่งยืน เป็นบุญที่เราได้รับและเห็นผลในทันที เราก็จะได้รับการเห็นผลทางด้านจิตใจในทันทีด้วย
ส่วนใครที่เหมือนรู้สึกผิดหวังหรือหมดศรัทธา คือเราอยากให้ลองหันมาลองปฏิบัติดู ลองเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องนี้ดู อาจจะไม่ต้องไปทำบุญหรืออะไรที่คุณไม่สบายใจก็ได้ แต่ว่ายังไงการปฏิบัติกับตัวเองหรือว่าวิปัสสนาอย่างนี้ได้บุญทางใจอย่างแน่นอน
คือความจริงแล้วเราทำบุญทุกรูปแบบ ไม่ได้ทำแค่ที่วัดอย่างเดียวก็จะทำกับโรงพยาบาล ทำกับเด็ก ทำหลายอย่าง กับสัตว์อะไรอย่างนี้ คือทำครบหมดเลย วัดก็เป็นแค่อีกพาร์ตนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่ต่อไปให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ส่วนเรื่องทำบุญด้วยเงินสด ความจริงแล้วมันลงด้วยอะไรก็ได้แหละ ด้วยแรงก็ได้ ด้วยศรัทธาอนุโมทนาก็ได้ แต่อย่างที่บอกเรามีกำลังในตรงนี้ เราก็เลยมีโอกาสได้ทำ ทุกคนเห็นอาจจะมากหน่อย ไม่ได้รู้สึกเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ว่ายอมรับจริงๆ ว่าอาจจะต้องเช็กให้มากขึ้น”
เชื่อพระดีๆ ยังมีอยู่
“ก็น่าเห็นใจพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เบลเห็นเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆ ท่านก็ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือผู้คนเยอะมาก บางวัดในต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ โดยเฉพาะวัดป่า เขาจะเป็นศูนย์กลางเลยในการกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชน การจะต้องรอในเรื่องของอะไร คือชาวบ้านขอวัดง่ายกว่าอะไรอย่างนี้ ซึ่งทางวัดก็คือจะกระจายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป อันนี้ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือได้เบลก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนที่ดี เพราะว่าเราไม่ได้แค่จบที่การทำบุญให้เงินหรือให้วัดอะไรอย่างนี้ แต่ว่ามันได้กระจายไปสู่ชุมชนด้วย
เราก็เชื่อในเจตนาของตัวเอง เรามีเจตนาแบบไหนเราก็ทำออกไป แล้วเราก็จบแค่ตรงนั้น แต่ถ้าเรายังยึดติดว่าทำไปแล้วเงินจะไปไหน มันก็ทำไประแวงไป แต่ก็ต้องดูดีๆ ล่ะค่ะ จริงๆ แล้วยิ่งทุกวันนี้โลกมันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน”
อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ส่งกำลังใจให้พี่ๆ ทหารชายแดน
“เหมือนเดิมค่ะ อยากเป็นส่วนหนึ่งคือรู้สึกว่าเราก็มีกำลัง แล้วเราเห็นเราก็ทนไม่ได้ เราอยากจะช่วยในส่วนไหนที่เราสามารถช่วยได้ ก็จะมีเหมือนหาของจำเป็นให้กับพี่ๆ ทหารหรือว่าส่งขนมไป
แล้วต่อไปจะมีโครงการคือเป็นพี่ๆ ที่รู้จักเขาทำแล้วเดี๋ยวเบลอาจจะไปช่วย เกี่ยวกับเรื่องเด็ก สตรี หรือว่าคนชรา ที่เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็ไม่มีหนทางในการส่งตัวเองในเรื่องของการเรียน หรือว่าไม่มีครอบครัว แล้วก็อาจจะมีโครงการต่อไป (ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่จะรันต่อจากนี้?) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะไปช่วยรณรงค์ เดี๋ยวรออัปเดตออกมาอีกทีหนึ่ง”