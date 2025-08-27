คนสูญเสียก็ต้องการกำลังใจ “เบลล่า” ร่วมพิธีศพคุณพ่อ “ดิว” เพราะที่ผ่านมาดีกับตนเสมอ ไม่ได้เจอ 2 ปี แต่คุยผ่านแชต

“เบลล่า ราณี” ให้กำลังใจ “ดิว อริสรา” หลังสูญเสียคุณพ่อ เผยอีกฝ่ายเจอเรื่องร้ายๆ มาเยอะ ชื่นชมความเข้มแข็ง ดีใจได้เจอหลานชาย “น้องไซลาส” ไม่ได้เจอดิวเกือบ 2 ปี แต่ยังคอยส่งกำลังใจผ่านข้อความ
หลังจากบินกลับเมืองไทยเพื่อเร่งสะสางปัญหาหนี้สิน สำหรับนักแสดงสาว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” แถมยังทุ่มเทเวลาจัดพิธีศพครั้งสุดท้ายให้คุณพ่อผู้ล่วงลับด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยม ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมส่งกำลังใจ อาทิ กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี, ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร, เบลล่า ราณี แคมเปน, ใบเตย สุธีวัน ทวีสิน และ คริส หอวัง ฯลฯ
ล่าสุดเจอนางเอกสาว “เบลล่า ราณี” หลังมาร่วมงาน ROYAL IVY REGATTA เปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ ที่โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ เจ้าตัวเผยอยากให้กำลังใจดิวเพราะอีกฝ่ายเจอเรื่องเลวร้ายมาเยอะแล้ว
“คือรู้จักกันมาตั้งแต่เราเล่นละครเข้าวงการแรกๆ เลยค่ะ คือดิวดีกับเรามาเสมอ มีการได้คุยกันเรื่อยๆ หรือว่ามีการได้เจอกันบ้าง ในวันที่คนสูญเสียก็ต้องการกำลังใจแล้วเราก็อยากไปให้กำลังใจ วันนั้นเราก็บอกว่าเก่งมาก เขาก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้ว ส่วนมากจะเป็นแบบนั้นมากกว่า ดิวเขาก็กลัวร้องไห้บอกไม่เอาอย่าพูดเดี๋ยวร้อง
ก็ดีใจกับเขาด้วย เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มีวันที่ดีสำหรับเขาด้วย วันนั้นก็ไม่ได้มีโมเมนต์อะไรเลยก็ทักทายปกติ แล้วก็ได้เจอ น้องไซลาส น่ารักพูดเก่ง ยอมให้อุ้มนั่นแหละค่ะก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีของเขา”
เผยไม่ได้เจอ “ดิว อริสรา” มาเกือบ 2 ปี แต่มีทักคุยกันบ้างทางข้อความ
“ไม่ได้เจอกันเป็นปี 2 ปีเหมือนกันค่ะ ส่วนมากก็จะคุยทักทายกันทางข้อความส่วนตัวนิดหน่อย แต่ว่าตอนที่เราเปิดร้านดิวเขาก็มาช่วยซัปพอร์ตเราด้วย (ล่าสุดดิวมีการไลฟ์สดขาของเราได้สนับสนุนเขาไหม?) พอดีไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ทราบ แต่ก็เป็นกำลังใจให้”