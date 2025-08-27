SC Asset เปิดตัวโครงการใหม่ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” ชวน 3 หนุ่มฮอต "GELBOYS" นิว-ไป๊ป-พีเจ ร่วมแชร์มุมมองคอนโดสำหรับคน NEW GEN

‘เอสซี แอสเสท’ ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงและนวัตกรรม เปิดโครงการใหม่ “โค้บบ์ ลาดพร้าว –สุทธิสาร” (COBE Ladprao – Sutthisan) คอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ ภายใต้แนวคิด A COMMUNITY FOR EVERY YOU ผ่านคอนเซปต์ CO-BEING COMMUNITY ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ในราคาเพียง 1.99 ล้านบาท พร้อมชวน 3 หนุ่มสุดฮอตจากซีรีส์สุดฮิต 'GELBOYS สถานะกั๊กใจ' นิว-ชยภัค, ไป๊ป-มนธภูมิ และพีเจ-มหิดล ได้ร่วมเปิดมุมมองการค้นหาคอนโดที่ตอบโจทย์คน NEW GEN เติมเต็มชีวิตสร้างแรงบันดาลใจในทุกวัน
นางกนกอร หลิมกำเนิด กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ พัฒนาทรัพย์สิน แนวสูง และลูกค้าต่างประเทศ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จุดเริ่มต้นของแบรนด์ ‘โค้บบ์’ (COBE) คือการสร้างทางเลือกให้คนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลายและเป็นตัวของตัวเอง แม้จะให้ความเป็นส่วนตัวแต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์ร่วมกับคนอื่นได้ จึงเป็นที่มาของคอนเซปต์ CO-BEING COMMUNITY ซึ่งได้พัฒนามาแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โค้บบ์ รัชดา – พระราม 9 มียอดขายแล้วกว่า 86% และ โค้บบ์ เกษตร – ศรีปทุม ที่มียอดขายถึง 98% โดยในช่วงสถานการณ์แผ่นดินไหว ยิ่งเป็นการตอกย้ำเรื่องคุณภาพและบริการ
หลังการขายที่ดี ซึ่งเราพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากให้ความสนใจโครงการของ เอสซี แอสเสท มากขึ้น ในทุกเซ็กเมนต์ ซึ่ง “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” เป็นการเปิดตัวคอนโดแต่งครบ ดีไซน์สวย พร้อมราคาที่เข้าถึงง่ายที่สุดในรอบ 10 ปี และจะเป็นราคายากที่กลับมาทำตลาดในเซ็กเมนต์นี้อีกครั้ง”
โครงการ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” (COBE Ladprao – Sutthisan) มูลค่าโครงการ 1,760 ล้านบาท เป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ จำนวน 4 อาคาร เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น 3 อาคาร และอาคารชุดเพื่อการพาณิชย์ 1 อาคาร มีทั้งหมด 684 ยูนิต บนเนื้อที่ 5-0-59.3 ไร่ อยู่ในซอยลาดพร้าว 64 ประกอบด้วยห้องชุด 4 แบบ 1 BED FLEX ขนาด 24-25 ตารางเมตร, 1 BEDROOM SIGNATURE ขนาด 27-30 ตารางเมตร, 1 BEDROOM PLUS ขนาด 34-37 ตารางเมตร และแบบ 2 BEDROOM ขนาด 45 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ สระว่ายน้ำ, Fitness, Social Lounge, Craft & Co. Space, Meeting Room, Live Studio ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท EIA APPROVED คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างปลายปี2568 แล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ประมาณไตรมาส 1 ปี 2570
นางสาวณัฐณิชา ยุพาพิน ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดแนวสูง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการยกระดับประสบการณ์การให้บริการว่า ในส่วนของการบริการที่มอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ เอสซี แอสเสท
วางกลยุทธ์แบรนด์และโปรดักส์ผ่าน 3 หัวใจสำคัญ ได้แก่
1. Place – ทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีโชคชัย 4 เพียง 600 เมตร เชื่อมต่อย่านธุรกิจและไลฟ์สไตล์ได้สะดวกสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้าน อาทิ ร้าน 7-ELEVEN ที่จะเปิดให้บริการเป็น Food Place อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการจับมือกับ GRAB เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งด้านการเดินทางและอาหาร อีกทั้งการขยายการรับประกันห้องพักและเฟอร์นิเจอร์นานถึง 3 ปี พร้อมทีมบริการหลังการขายคอยดูแลให้ลูกบ้านได้อุ่นใจทุกวัน
2. People – พื้นที่ส่วนกลางหลากหลายฟังก์ชันที่รองรับให้ลูกบ้านทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้แล้ว เอสซี แอสเสท ยังได้สร้าง COBE Community ในแอปพลิเคชัน รู้ใจ เพื่อให้ลูกบ้านได้สร้างคอมมูนิตี้ร่วมกันทั้งเรื่อง Market Place การแลกเปลี่ยน
ซื้อขายของ หรือกิจกรรมแข่งขันกีฬาที่จำลองขึ้นในรูปแบบดิจิทัล (Virtual Sport) และการจัด Group Chat เพื่อให้ลูกบ้าน
ได้พูดคุย หรือจัดกิจกรรมเวิร์คชอปในเรื่องที่สนใจร่วมกันได้ อีกทั้งยังมีช่องทาง Telemed ให้ลูกบ้านได้ปรึกษากับทางคุณหมอได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. Planet – เพราะทาง เอสซี แอสเสท ให้ความสำคัญในการผลักดันด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต
กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการฯ จึงเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการติดตั้ง Solar Cell เพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ “แยกขยะ” ที่สอดรับแนวความคิด Zero Waste พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความทนทาน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสทั้งความสบายและความรับผิดชอบต่อโลกไปพร้อมกัน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2,400 ตัน
ด้าน 3 หนุ่ม นิว-ชยภัค ตันประยูร, ไป๊ป-มนธภูมิ สุมนวรางกูร และพีเจ-มหิดล พิบูลสงคราม จากซีรีส์สุดฮิต 'GELBOYS สถานะกั๊กใจ' ยังได้ร่วมเปิดมุมมองการค้นหาคอนโดที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในแบบของตัวเองว่า “ถ้ามองในมุมของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรา 3 คน ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบแสดงออกถึงความชอบและไลฟ์สไตล์ของตัวเอง กล้าที่จะแตกต่าง แต่บางครั้งก็มีความซับซ้อนในตัวเอง เช่น บางวันอยากมีตัวตน แต่บางวันก็ชอบความเป็นส่วนตัว ถึงจะชอบใช้อิสระและคิดนอกกรอบ แต่ก็ไม่ได้อยากแปลกแยก เราอยากเป็น “Someone” ที่ไม่ซ้ำใคร ดังนั้นเมื่อเลือกคอนโด พวกเราจะมองหาโลเคชั่นที่เดินทางสะดวก ออกได้หลายเส้นทางเหมาะกับคนที่ชอบความรวดเร็ว ซึ่งโครงการ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” มีไอเดียหลักของการดีไซน์ที่ลงตัว ให้ความรู้สึกไม่เหมือนใคร แถมมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมหลายจุด เหมาะทั้งการใช้งานคนเดียวหรือชวนเพื่อนมาด้วย และชอบที่มีห้องหลายแบบให้เลือก ซึ่งสำหรับพวกเราที่เน้นการพักผ่อนและการแต่งตัว ก็มักจะให้ความสำคัญกับห้องนอนที่มี Walk-in Closet เป็นตัวเลือกแรก ๆ ถือว่าคอนโดนี้ตอบโจทย์ชีวิตแบบสุด ๆ ครับ”
เอสซี แอสเสท เตรียมจัด First Preview เปิดจองครั้งแรก ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2568 นี้ พร้อมจัดราคาเซอร์ไพรส์ในงาน
เริ่ม 1.899 ล้านบาท ใครที่สนใจโครงการ “โค้บบ์ ลาดพร้าว – สุทธิสาร” (COBE Ladprao – Sutthisan) สามารถนัดเยี่ยมชมห้องตัวอย่างได้แล้ว มาก่อนเลือกห้องสวยก่อนใคร! หรือโทร. 1749 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.scasset.com,
Line OA: @scasset (line.me/R/ti/p/%40scasset), เฟสบุ๊ค www.facebook.com/scasset, อินสตาแกรม www.instagram.com/scasset/, X https://x.com/sc_asset, Tiktok www.tiktok.com/@scasset และยูทูป m.scasset.com/youtube