“หนึ่งปี…กับความทรงจำที่อาจไม่มีวันหวนคืน” กันตนาเสิร์ฟซีรีส์วายดราม่าสุดเศร้า “One Year เลือนลางและจางหาย” การันตีน้ำตาท่วมจอ!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนๆ ซีรีส์วายสายดราม่าห้ามพลาด เพราะล่าสุด “บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด” เตรียมส่งซีรีส์วายดราม่าสุดเศร้า “One Year เลือนลางและจางหาย” กำกับโดย อินทร โล่ห์แก้ว และ สันติภาพ กิ้มเฉี้ยง ผู้กำกับมากฝีมือ ที่ผ่านงานกำกับมามากมาย โดยซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตจากคณะกรรมการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทย (THACCA), กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ กระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับซีรีส์เรื่อง “One Year เลือนลางและจางหาย” เป็นเรื่องราวความอาถรรพ์ในวัยเบญจเพสเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ “กิ้ม” หนุ่มหล่อที่เพิ่งเข้าสู่วัย 25 ก็โดนเหล่าซือที่ศาลเจ้าทักว่าชีวิตจะเป็นอันตราย หากไม่ย้ายไปอยู่ที่ที่มีทะเลล้อมรอบเป็นเวลา1ปี จากลูกคุณหนูในกรุงเทพฯ ต้องกลับไปอยู่บ้านเกิด โดยมีสายตาหวาดระแวงและไม่เป็นมิตรจากฝั่งญาติ ๆ ที่คิดว่ากิ้มจะเข้ามาแย่งมรดกจากกิจการบริษัททัวร์ของครอบครัว ด้วยความไม่อยากอยู่เฉย ๆ รอเวลากลับกรุงเทพฯ กิ้มจึงลงมือขยายฐานธุรกิจครอบครัว ด้วยการเปิดทัวร์นำนักท่องเที่ยวต่างชาติไปเรียนทำอาหารพื้นบ้านของขึ้นชื่อทำให้เขาได้เจอกับ “เต้าส้อ” เชฟหนุ่มจากรีสอร์ตชื่อดัง ที่มีคอร์สสอนอาหารพื้นบ้านอยู่แล้ว แถมยังพ่วงตำแหน่งน้องชายเจ้าของรีสอร์ตอีกด้วย การได้เจอกับเต้าส้อทำให้กิ้มได้รู้จักคำว่า “รักแรกพบ” หากแต่อุปสรรคความรักที่รออยู่กลับเป็นอาการป่วยของเชฟหนุ่ม ที่ทำให้เขามีความทรงจำเพียงแค่ 1 วันเท่านั้น

สามารถติดตามชมเรื่องราวสุดเข้มข้นที่จะทำให้คุณเชื่อในพลังของความรักอีกครั้ง จากซีรีส์เรื่อง “One Year เลือนลางและจางหาย” ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34 HD ได้แล้วเร็วๆ นี้











