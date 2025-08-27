xs
“ลิลลี่” ป้อง “มารี” ไม่คบซ้อน “ไฮโซบอส” ห่วงเพื่อนกับวีรกรรมฝ่ายชายในอดีต แต่เชื่อเลือกใครคิดดีแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ลิลลี่ ภัณฑิลา” เผยตกใจข่าว "มารี เบรินเนอร์" ถูกศาลสั่งจำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี เหตุเมาแล้วขับ บอกทักให้กำลังใจแล้ว ยันความสัมพันธ์ "มารี เบิร์นเนอร์ - ไฮโซบอส" ไม่ได้คบซ้อน เชื่อเพื่อนมีสติเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิต ส่วนสนิท "เชอรีน ณัฐจารี" แค่เพื่อนร่วมวงการบันเทิงทักทายได้ตามปกติ

กลายเป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย สำหรับกรณีที่นักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์” เปิดตัวคบ “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” อดีตสามี “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” หลังก่อวีรกรรมเมาแล้วขับ ถูกศาลสั่งจำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี แถมงานนี้ยังถูกชาวเน็ตขุดคลิปเก่าของ “มารี-เชอรีน” ในรายการหนึ่งว่าทั้งคู่สนิทสนมและเป็นเพื่อนกันหรือไม่ พร้อมโยงไปถึงที่มารีเคยพูดว่า จะไม่มีทางคบกับแฟนเก่าของเพื่อนอย่างแน่นอน

ล่าสุดเจอ “ลิลลี่ ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ” เพื่อนสนิทของมารี ที่มาร่วมงาน ROYAL IVY REGATTA เปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ ที่โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ งานนี้ลิลลี่ได้เผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น พร้อมยอมรับได้ทักไปให้กำลังใจอีกฝ่ายแล้ว

“ณ ตอนนั้นเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไร เหตุการณ์ปกติเลยค่ะ ก็คือสัมภาษณ์ไปตามสคริปต์ที่เราได้มา คือไม่ได้คิดอะไรเลย แต่พอวันนี้คนบอกขึ้นฟีดเยอะมากเลย เราพูดตรงๆ นะเรางงขึ้นฟีดอะไรเราไม่ได้เล่น x ด้วย เมื่อกี้มีคนทัก เราบอกเหรอ เรื่องอะไร

ความสัมพันธ์คือเราสนิทกับมารี เป็นเพื่อนสนิทกัน ส่วนของเชอรีน คือรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัว แต่พอเจอกันก็ทักทายกันปกติ วันนั้นเชอรีนมาในฐานะแขกรับเชิญ ถูกต้องค่ะ เพราะว่าเรากับมารีเป็นพิธีกร แต่เราสนิทกับมารี (หลายคนบอกว่าสามสาวสนิทกันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่า?) ไม่ใช่ๆ คือเชอรีนถ้าเจอกันตามงานก็ทักทายกันได้เลยปกติ แต่อย่างมารีสนิทกันค่ะ”

รับตกใจหลังเห็นข่าว
“ต้องพูดว่าตกใจมากๆ มันคือเพื่อนเราเนอะ เพื่อนสนิทด้วย ตกใจมากๆ พูดตามตรงเราก็มีทักไปว่าเป็นยังไงบ้าง ก็รู้แหละว่าน่าจะไม่โอเค เขาบอกว่าขออยู่กับตัวเองก่อนแล้วยังไงเดี๋ยวจะโทร.กลับมาอีกทีนึง

เราก็มีการให้กำลังใจเขาไปแล้ว เราก็บอกว่าอะไรผิดก็ว่าไปตามผิด เราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันผิดพลาดกันไปแล้ว สิ่งที่มารีทำพลาดมารีเขารู้อยู่แล้ว เขาก็ต้องยอมรับกับผลที่จะตามมา ในส่วนที่ให้กำลังใจเราให้กำลังใจในฐานะเพื่อนอยู่แล้วค่ะ เราเป็นเพื่อนกันเราคงไม่ได้เลิกคบเพื่อนเรื่องเหตุการณ์นี้

ถ้าถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหม ไม่มีนะตั้งแต่รู้จักกับมารีก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะ คือเราไม่ได้เป็นแบบฟีลเที่ยวด้วย แต่พออยู่กับมารีแต่ก่อนมารีก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะ”

เชื่อไม่มีการคบซ้อน “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์” สามีเก่า “เชอรีน”
“สิ่งที่รู้มาเหมือนว่าไม่ได้ทันที คือเว้นระยะห่างไว้นานมากๆ ซึ่งเราก็เจอเขาแค่ครั้งเดียวเอง และเมื่อกี้ได้เห็นเหมือนมารีออกมาโพสต์เหมือนเขาก็ได้ชี้แจงว่า ระยะเวลามันห่างกัน เราก็รู้ตามที่มารีเขียนเลยอันนี้พูดตรงๆ (ไม่ได้มีคบซ้อน?) คือส่วนตัวถ้าให้พูดตามตรงไม่

เพื่อนไม่ได้ปรึกษา ตอนนั้นเรายุ่งด้วยค่ะ ยุ่งเพราะเรายังไม่ได้คุยกับมารีถึงเรื่องนี้ พอเจอกันอีกทีก็ไป congratulation เขาเปิดร้านอะไรแบบนี้ ก็ได้เจอกันก็ปกติ”

รับห่วงเพื่อนกับวีรกรรมฝ่ายชายในอดีต แต่เชื่อว่าเพื่อนคงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เข้ามาในชีวิต
“อันนี้เราไม่ค่อยทราบเท่าไหร่แต่ส่วนตัวแล้วที่เรารู้จักมารีค่อนข้างดี ก็รู้ว่ามารีเป็นคนมีสติในการใช้ชีวิต เขาเจออะไรหลายๆ อย่างมาในชีวิตเขาค่อนข้างเยอะมากๆ แล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ว่าพอเราจะเลือกใครเข้ามาในชีวิตเขาคงไม่เลือกไปอย่างนั้น เราว่าเขาคงคิดมาแล้ว เพราะเหมือนว่าจะคบใครสักคนหนึ่งถ้าไม่ใช่พี่บอสหรือใครก็ตาม

คือจริงๆ แล้วถ้าให้พูดตามตรงไม่ห่วงก็คงแปลกเพราะว่าเพื่อนเรา ส่วนตัวนั้นถ้าเผื่อเรารู้ว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับมารี มารีคงไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เราไม่ได้รู้จักพี่บอสเลย เจอกันครั้งเดียว เห็นข่าวอดีตเขาผ่านๆ ตา คือเราทราบก็ไม่นานมานี้เพราะไม่ได้ตามข่าวอะไรมากขนาดนั้น

พอทราบก็มีการถาม ก็ถามเป็นยังไงบ้างโอเคไหม คือด้วยความที่เราโตกันแล้ว เรากับมารีค่อนข้างให้เกียรติกันมากๆ ในเรื่องส่วนตัว เราจะไม่ก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวกันมากขนาดนั้น คือเรื่องส่วนตัวของมารีปล่อยไปให้เป็นเรื่องส่วนตัวของมารีดีกว่า เราว่ารอถามเจ้าตัวดีกว่าแต่ส่วนตัวแล้ว เราเชื่อว่าเพื่อนไม่ได้คบซ้อนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนมารีได้ เราว่ามารีไม่น่าจะยอมให้ตัวเองโดนแบบนั้น เราไม่รู้ว่ามารีกับเชอรีนสนิทกันหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆ เราเจอเชอรีนแค่ครั้งสองครั้งเอง เจอตอนในรายการแล้วก็ผ่านไปอีกหลายปีก็เจอตอนในงานอีเวนต์ครั้งหนึ่ง แต่มารีกับเชอรีนเราไม่รู้ความสัมพันธ์ก็น่าจะไม่ได้ลงสนิทกันมากขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ”











