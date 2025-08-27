xs
xsm
sm
md
lg

อบอุ่นหัวใจ “บอย ปกรณ์” นำทีมน้องๆ ฉลองวันเกิดให้ “คุณแม่งามทิพย์” (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถึงแม้ว่าปีนี้เจ้าของวันเกิด อย่างคุณแม่ “งามทิพย์” จะไม่ได้อยู่ฉลองกับลูกๆ เหมือนเช่นเคย แต่งานนี้ลูกๆ ทั้ง 4 คน อย่าง “บอย ปกรณ์ - หน่อง ธนา - ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์”และ “น้องวันใหม่” ก็ยังคงทำทุกอย่างให้คุณแม่เหมือนเดิม โดยเฮียบอยพี่ใหญ่ ได้นำทีมน้องๆ รวมถึงแฟนสาว “เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์” มาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ ที่หน้ารูปของคุณแม่ พร้อมยังนำเค้กปักเทียนมาเป่าแทนคุณแม่ด้วย กลายเป็นภาพความอบอุ่น ที่ทำเอาหลายคนแอบน้ำตาซึม

โดยบอยได้ลงคลิปบรรยากาศให้ดูในไอจี และใส่แคปชั่นว่า “สุขสันต์วันเกิดนะแม่ พวกเราขอให้แม่มีความสุขมากๆ สุขกาย สุขใจ พบเจอแต่สิ่งดีๆ นะ พวกเรารักแม่มากนะค้าบ 🎂🤍 @momomama1234 #ทีมโมโม่”

ด้านหน่องก็ได้โพสต์รูปคู่คุณแม่ พร้อมใส่แคปชั่นว่า “รูปนี้แม่สวยจัง วันนี้วันเกิดคุณแม่ เด็กๆของคุณทิพย์มีเค้กมาเป่าด้วยนาทุกวันนี้ยังรู้สึกเหมือนเดิม เหมือนว่าแม่ยังอยู่ด้วยตลอด สิ่งที่แว้บขึ้นมาตลอดในหัวคือ เวลาทำธุระเสร็จ จะคิดว่าพาแม่ไปไหนดีไปกินอะไรดี หรือแม้กระทั่งกินข้าวกันอยู่ พอกินเสร็จจะคิดว่าแม่ไปกินหนมไรกันต่อดี อาฟเต้อยูมั้ยแม่ ความคิดพวกนี้มันเข้ามาเองตลอดๆแบบออโต้เลย แต่พอมาคิดได้ว่าเอ๊ะ จะชวนแม่ แล้วแม่อยู่ไหน ก็ใจหายทุกที

แล้วก็ทำไมมีแต่คนชอบมาเล่าให้ฟังว่า ฝันเห็นแม่อย่างนู้นอย่างนี้ จริงๆ ก็อยากจะแต่งเรื่องขึ้นมาเหมือนกันว่าฝันถึงแม่อย่างงั้น นั่งลูบหลังแม่อย่างงี้ มาหากันมั่งคุณทิพย์ ไม่เจอเลย คิดถึง สุขสันต์วันเกิดนะแม่ ❤️ ทางนี้ทุกคนสบายดีคับ”

ส่วนหนุ่มภัทร์ ก็ได้โพสต์รูปคุณแม่ในชุดผู้ป่วย พร้อมใส่แคปชั่นว่า “แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแม่ ไม่ว่าแม่จะอยู่ที่ไหน พัดขอให้แม่มีความสุขมากๆ คิดถึงแม่นะ 💚 @momomama1234”














อบอุ่นหัวใจ “บอย ปกรณ์” นำทีมน้องๆ ฉลองวันเกิดให้ “คุณแม่งามทิพย์” (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ “บอย ปกรณ์” นำทีมน้องๆ ฉลองวันเกิดให้ “คุณแม่งามทิพย์” (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ “บอย ปกรณ์” นำทีมน้องๆ ฉลองวันเกิดให้ “คุณแม่งามทิพย์” (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ “บอย ปกรณ์” นำทีมน้องๆ ฉลองวันเกิดให้ “คุณแม่งามทิพย์” (คลิป)
อบอุ่นหัวใจ “บอย ปกรณ์” นำทีมน้องๆ ฉลองวันเกิดให้ “คุณแม่งามทิพย์” (คลิป)
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น