“มาร์กี้” เลิกขี้เกียจ เคาะสนิมเล่นซีรีส์ดรามา ห่างละครนาน 3 ปี ขำๆ ลูกมองแม่ตกงาน

“มาร์กี้ ราศรี” คัมแบ็กละครเต็มตัวในรอบ 3 ปี ประเดิมซีรีส์ดรามาหนัก เผยเกือบถอดใจเพราะยากเกิน แต่ฮึดสู้เพื่อพัฒนาฝีมือ แถมลูกๆ ยังไม่รู้ว่าแม่เป็นนักแสดง คิดว่าแม่ตกงาน พ่อเป็นนักร้อง ลั่นไม่ขัดสามี “ป๊อก ภัสสรกรณ์” ขอสักที่หัว
กลับมาเคาะสนิมการแสดงอีกครั้งหลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง 3 ปี สำหรับนางเอกตัวแม่ “มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์” ล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์เรื่อง “30 เพิ่งเริ่มต้น” (The Thirsty Thirty) ณ โซน Em Wonder ชั้น 6 ศูนย์การค้า Emsphere งานนี้มาร์กี้เลยถือโอกาสออกมาอัปเดตผลงานซีรีส์ในปีนี้ บอกยากถึงขั้นเกือบถอดใจแล้ว
“เราห่างงานละครไปประมาณ 3 ปี เรื่องล่าสุดที่เล่นคือ หม่ามี้ที่รัก ทางช่อง 3 ที่อยากกลับมาเราว่าตัวบท อย่างที่บอกเราไม่เคยเล่นที่มันดรามาขนาดนี้ ชอบตัวบทแล้วเป็นซีรีส์รีเมกจากทางเมืองนอกด้วย ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจดี อยากเสิร์ฟความดรามา แล้วตอนแรกเห็นว่ามันเป็นซีรีส์ แล้วเขาบอกว่า 10 ตอน ซึ่งเราคิดว่า 10 ตอนถ่ายไม่กี่วันก็เสร็จแล้ว พอตอบตกลงปุ๊บไปๆ มาๆ ทางจีนบอกว่าทำ 2 ซีซั่นเลย จองตัวไป 2 ซีซั่นเลย งานยาวเลย
ก็มีเคาะสนิมบ้างค่ะ พอเป็นดรามาเราก็แบบไม่ชอบทุกข์เรื่องชาวบ้าน ไม่ชอบเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจ แล้วก็มานั่งร้องไห้ในเรื่องที่ไม่ใช่ของตัวเอง ปกติก็จะไม่รับแนวดรามาเลย แต่อันนี้มันรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแหละ เราทำอาชีพนักแสดงมาก็นานแล้ว จะมาขี้เกียจแบบนี้ไปตลอดไม่ได้ จะเอาแต่อะไรที่ง่ายๆ ที่ถนัดๆ เป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ได้แล้ว มันก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็ต้องสู้สิวะกี้ ยากก็ต้องสู้สิ อันนี้คือคุยกับตัวเองตัวเอง เราจะมากินหมูไปตลอดชีพก็ไม่ใช่ เลยสู้ค่ะ
คือโชคดีมันไม่ได้เป็นคิวที่แบบเป็นจันทร์ อังคาร พุธ คือเราล็อกวันโอเคเราถ่ายวันนี้ๆ แล้วเราก็ทำการบ้านล่วงหน้า พอไปถ่ายฮึดให้แบบเรียบร้อย ก็ค่อนข้างจัดแจงตารางได้ง่ายหน่อย”
อ่านบทไปต้องเช็กโทรศัพท์ของสามี “ป๊อก ภัสสรกรณ์” ไป
“ฉากเลิฟซีนถ้าของเราเทียบกับคนอื่นเบาไปเลย ของเราเน้นเรื่องไม่ได้เลิฟซีนขนาดนั้น แต่เน้นต่อสู้กับอารมณ์ทั้งตัวเองแล้วจะจัดการกับปัญหายังไง แล้วมีสังคมคือตัวละครมันอยู่ในสังคมที่มีสื่อคอยมาเจอ ต้องไปงานออกอีเวนต์ แต่ในวันที่ตัวละครเจอเรื่องที่หนักมากๆ แต่ออกมาต้องยิ้มเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น นักข่าวสัมภาษณ์ เป็นยังไงคะกับสามี อะไรแบบนี้ มันเป็นบทที่ค่อนข้างซับซ้อน
ตัวละครที่เราเล่นสถานการณ์ที่เจอมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลย มันสามารถเกิดขึ้นได้กับหลายๆ คน เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่า อ่านบทไปแล้วก็เริ่มเอ๊ะ ลองเช็กโทรศัพท์สามีดูบ้างสิ เล่นไปก็เอ๊ะไป เพราะในเรื่องมันเป็นคนใกล้ตัวหมดเลยที่มาสร้างปัญหา แต่เราก็ไม่ได้ถึงขั้นไประแวงสามีตัวเองนะคะ แค่ว่าอ่านบทไปแล้วก็พารานอยด์ไปเอง ประมาณว่าเรื่องแบบนี้มันก็เป็นไปได้ง่ายเหมือนกัน อย่างบางทีเราอาจจะสนใจตัวเองมากเกินไป ไม่ได้สนใจคนข้างตัวเรา ถือว่าเป็นการเตือนสติว่าการที่อยู่เป็นครอบครัวแล้ว ไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียว แต่เป็นเราและเขา ทำยังไงให้เรามีความสุข และเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเหมือนกัน"
ยากถึงขั้นเกือบถอดใจ
“มีบอกว่าวันนี้ปวดหัวมากเลย เครียดมากร้องไห้ทั้งวัน คอก็เจ็บ ตาก็บวม ถึงขั้นบอกพี่ป๊อกว่าไม่อยากเล่นแล้ว เขาก็บอกว่าทำได้ สู้ๆ อีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้ว เราก็บ่นไปอย่างนั้นแหละ วันรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปทำงานต่อ”
ขำลูกมองแม่ตกงาน แต่พ่อเป็นนักร้อง
“เขายังไม่ได้สนใจ ทุกวันนี้เปิดละครตัวเองให้ลูกดูยังลำบากเลยค่ะ ขนาดเป็นเรื่องที่สนุกๆ พอเปิดมาเจอหน้าแม่ลูกบอกว่าน่าเบื่อ เปลี่ยนไปดูการ์ตูนทันที แล้วนางก็ไม่รู้ว่าแม่เล่นละคร เหมือนเขาไม่เข้าใจว่าแม่ทำงานอะไร เขาเคยมาถามว่าหม่ามี้ทำงานอะไร เราบอกว่าเล่นละครไง เขาก็จะละครอะไร พอบอกว่าที่เคยเปิดให้ดู เขาก็ทำหน้างงๆ เป็นทั้งคู่เลย แต่มีก้าจะช่างสังเกตกว่า บางทีไปเดินห้างเขาก็จะถามว่าทำไมคนถึงมองหม่ามี้ ทำไมถึงทัก รู้จักกันเหรอ เลยบอกว่าเขาคงเห็นหม่ามี้ในละครมั้ง แล้วเขาก็ไม่ถามแล้ว เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่เป็นนางเอก คิดมาตลอดว่าแม่ไม่มีงานทำ ลูกรู้ว่าพ่อเป็นนักร้อง ส่วนแม่ตามพ่อไม่มีงานทำ เอาที่นางสะดวกสะดวกเลย ไม่รู้ว่าแม่ทำอะไรทั้งสิ้นรู้แต่ว่าพ่อเป็นนักร้อง”
ไม่ขัดสามีขอสักที่หัว
“นางชอบของนาง แต่อันนี้เราไม่ขัดเพราะว่าพอผมขึ้นก็มองไม่เห็นแล้ว จริงๆ เขาก็มาถามก่อนว่าโอเคไหม แต่ทุกครั้งที่สักเขาก็จะมีเรื่องราว แต่รอให้เขาบอกเองดีกว่าว่าสตอรี่เขาคืออะไร เขาเป็นคนมีสตอรี่อยู่แล้ว ถึงสตอรี่ไม่มีเขาก็สามารถสร้างได้
ส่วนเรื่องความเจ็บบอกเลยว่าวันนั้นเราไปด้วย เรียกว่าไม่มีช่วงที่ไม่เจ็บเลย เห็นหน้าแล้วรู้เลยว่าเจ็บ ปกติถ้าเรายกมือถือขึ้นมาถ่าย เขาจะฮึบ นั่งเท่ๆ เพื่อที่เวลาเอาไปลงโซเชียลจะได้ดูคูลๆ แต่นี้ไม่มีภาพคูลมันเก็บความเจ็บปวดไม่ได้เลย หยีตาตลอดมันคงเจ็บแหละ ส่วนเราไม่สงสารแล้วก็ไม่สม แต่เราก็ไปนั่งเป็นเพื่อนเผื่อว่าเขาอยากจะกินโน่นกินนี่ คือมันนานมากใช้เวลา 7 ชั่วโมงในการสักแต่ละอัน 2 อันก็ 14 ชั่วโมง แต่ไม่ได้ทำติดต่อกันนะคะ”
จัดปาร์ตี้วันเกิดเสร็จสลบไปสองวัน
“สนุกดีค่ะ เราจัดมา 3 ปีแล้ว ปีที่แล้วก็จัด ก็สนุกดีค่ะ ปีนี้คนมาเยอะเหมือนกัน สนุกดีตายไป 2 วัน 36 ชม.กว่าที่จะฟื้น ไม่รู้ว่าเพราะอะไร จำได้บ้างไม่ได้บ้างก็นานๆ ที สามีเขาให้ของขวัญมานานแล้ว และเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่รวบไปเลย 7 ปี ซึ่งถ้าเราจำไม่ผิดเราจะได้อีกทีนึงตอนอีก 3-4 ปีข้างหน้า เขาซื้อรถให้บวกไปเลย 7 ปี ไม่ต้องมานั่งคิดว่าปีนี้จะให้อะไร”