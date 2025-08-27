xs
“มารี” รับแล้ว คบ “ไฮโซบอส” แต่หลังเลิกเมียเป็นปี รู้จัก “เชอรีน” วงกว้างๆ ในกลุ่มเพื่อนเก่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“มารี” โพสต์ครั้งแรก ยอมรับคบ “ไฮโซบอส” ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในเวลาเหมาะสม ฝ่ายชายเลิกรา “เชอรีน” เป็นปี ไม่ได้สนิทสนมกับฝ่ายหญิง รู้จักในวงกว้างของกลุ่มเพื่อนเก่า ขออย่าด่วนตัดสินจากข้อมูลด้านเดียว

กรณี “มารี เบรินเนอร์” ก่อเหตุเมาแล้วขับ จนถูกศาลสั่งจำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ และสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน งานนี้ โลกออนไลน์โฟกัสที่ “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” อดีตสามี “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” ซึ่งนั่งมาด้วยกัน และด่าทอเจ้าหน้าที่ตร.ด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆ นานา จนถูกศาลตัดสินจำคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งหน้า

ล่าสุดวันนี้ (27 ส.ค.) มารี ได้โพสต์ข้อความเป็นครั้งแรก หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเผยถึงเรื่องเมาแล้วขับ และเรื่องความรักกับไฮโซบอส ได้ยอมรับว่าคบกันจริง  
 
“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มารีขอแสดงความรับผิดชอบต่อมาจากการกระทำของตัวเอง และยอมรับถึงความผิดพลาดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ซึ่งได้ดำเนินการขอบรับข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการแล้ว

มารีต้องขออภัยอย่างจริงใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการกระทำครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง มารีขอสัญญาว่าจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของมารี

ต่อจากนี้มารีจะช่วยรณรงค์และสนับสนุนการสร้างความตระหนักเรื่อง ‘เมาไม่ขับ’ และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับสังคมค่ะ

สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัว
มารีขออนุญาตชี้แจงว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมารีกับพี่บอส เกิดขึ้นภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้เลิกรานานานเป็นปีและมีความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังต่อสาธารณะ มารีขอยืนยันว่าไม่ได้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึง เราเคยรู้จักกันในวงกว้างของกลุ่มเพื่อนในอดีต และมารีหรือคนอื่นคนที่เกี่ยวข้องไม่ได้อยู่ในแวดวงสังคมคนใกล้ชิดของเขามานานแล้วในชีวิตส่วนตัว ปัจจุบันมารีได้รู้จักกับพี่บอส และครอบครัวของพี่บอสรวมถึงลูกชาย ลูกสาวคนโต และคุณแม่ของน้อง ซึ่งทุกคนต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มารีรับรู้มาโดยตลอดถึงความรับผิดชอบและการดูแลที่พี่บอสมีต่อครอบครัว ไม่เคยมีความตั้งใจที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะ เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ด้วยเรื่องของความเข้าใจผิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสื่อและโซเชียลมีเดีย จึงจำเป็นต้องออกมาชี้แจง

มารีขอความกรุณาจากทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติ รอบด้าน และไม่ด่วนตัดสินจากเพียงด้านเดียว ทั้งนี้ขอยืนยันว่า ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองเริ่มต้นขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจและในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 
ด้วยความเคารพ
มารี เบรินเนอร์”

นอกจากนี้ มารี ได้เผยโพสต์ของไฮโซบอส ที่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากการดื่มและแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเผยว่าได้เข้าไปขอโทษเจ้าหน้าที่ตร.สน.วังทองหลาง และมอบพวงมาลัยสำนึกผิดแล้ว โดยยืนยันจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคต และจะขอร่วมกันมารี เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สนับสนุน และรณรงค์เรื่องเมาไม่ขับ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 










