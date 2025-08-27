“กรรชัย” เปิดจะจะ โฉนดบ้าน “หมอบี” ถูกโอนให้ “อดีตพระอลงกต” ท้ายโฉนดบอกหากพระเสียชีวิตให้กลับมาเป็นของตน!

หลังจากที่มีการนำเสนอข่าวว่าบ้านหลังโตของ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” ได้มีการโอนเป็นชื่อของ “อดีตพระอลงกต” ไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ก่อนหน้านี้หมอบียืนยันว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้สร้างจากเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ แต่สร้างจากเงินตัวเองซึ่งไปทำการปราบผี บางส่วนเป็นเงินกงสีธุรกิจของครอบครัว
ล่าสุด รายการโหนกระแส วันที่ 27 ส.ค. “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรดัง ได้เปิดโฉนดบ้านหลังดังกล่าวให้ดูกันจะจะ โดยเผยว่าได้มาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ส่งมาให้ตนโดยเฉพาะ ซึ่งจากข้อมูลจริงๆ บ้านหลังนี้มูลค่าเกิน 40 ล้าน เพราะมีตกแต่งใหม่ 40 ล้าน ส่วนค่าบ้าน 30 ล้าน รวมเป็น 70 ล้าน โดยมีการทุบแล้วสร้างและตกแต่งใหม่
ซึ่งประเด็นตอนนี้บ้านไม่ได้อยู่ในมือหมอบีแล้ว ไม่ได้ข้อมูลจากพี่อเนก แต่ได้ข้อมูลจากอีกที่ บ้านหลังนี้ที่มาที่ไป ถูกโอนถ่ายเทไปแล้ว ก่อนหน้านี้มีประเด็นหลวงพ่อทราบเรื่องจากบุคคลใกล้ชิดหมอบีว่ามีการชักเงินออกไป ใช้ผิดวัตถุประสงค์ หลวงพ่อเรียกหมอบีมาคุย
น่าจะเดือนเม.ย. ที่หลวงพ่อรู้ มิ.ย. หลวงพ่อตกลงเจรจากับหมอบี รู้ว่าชักเงินออกไป มีหลักฐานยืนยัน หมอบีตกใจ เลยตกลงจะให้รถหลวงพ่อ 3 คัน และมอบบ้านหลังนี้ให้หลวงพ่อ โดยเซ็นโอนบ้านให้หลวงพ่อไปแล้ว เวลาผ่านไป ก.ค. หมอบีน่าจะรู้ชะตาชีวิตตัวเองว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น มีคนไปร้องกองปราบมากขึ้น หมอบีกลับเข้ามาหาหลวงพ่ออีกครั้งในเดือนก.ค. บอกขอทำสัญญาแยกมาอีกฉบับ ขอลงว่าบ้านหลังนี้ที่มอบให้หลวงพ่อ ขอมอบให้ทำเป็นศูนย์วิปัสสนา แต่ถ้าหลวงพ่อไม่ทำ ผมขอให้โอนบ้านหลังนี้กลับคืน สัญญาระบุเดือนก.ค. บ้านหลังนี้ถูกโอนเรียบร้อย เป็นชื่อหลวงพ่อ
ขณะที่ “พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ” รองผู้บังคับการกองปราบปราม เผยว่าข้อมูลที่หนุ่ม กรรชัยได้มาถือว่าตรง เพราะปรากฏในโฉนดเป็นชื่อหลวงพ่อ แต่มีบันทึกท้ายสัญญาเงื่อนไขอีกข้อที่น่าสนใจ หมอบีระบุว่าถ้าหลวงพ่อผู้รับการให้เสียชีวิตแล้ว ก็ให้บ้านหลังดังกล่าวตกมาเป็นของหมอบีทันที ซึ่งมุมมองสอบสวนก็พอจะมองเจตนาออกว่าทำตรงนี้ไปเพื่ออะไร