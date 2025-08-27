xs
เดือดคลั่ก “ต้อม ยุทธเลิศ” เดินหน้าฟ้องศาล ระงับถ่าย บุปผา เดอะมูฟวี่ “พลอย เฌอมาลย์” ลั่น สู้ๆ อย่าไปยอม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณีดรามาบานปลาย ระหว่าง “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค” กับค่าย Be On Cloud ปมลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บุปผาราตรี ที่ค่าย Be On Cloud นำมารีบูทใหม่ภายใต้ชื่อ “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล” มี “พิง ลำพระเพลิง”เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ “ปอนด์ กฤษดา”เจ้าของค่าย ซึ่งต้อมได้ออกมาฟาดค่าย Be On Cloud ยันตนได้มอบลิขสิทธิ์ให้โดยมีเงื่อนไขผู้กำกับต้องเป็น “พิง ลำพระเพลิง” แต่รู้ภายหลังว่าพิงไม่ได้กำกับหนังเรื่องดังกล่าวแล้ว ถือว่าค่าย Be On Cloudทำผิดเงื่อนไข พร้อมแพลตฟอร์ม X ชื่อว่า ผู้กำกับเลว ซึ่งเป็นแอ็กเคานต์ของต้อม ได้เผยบทสนทนาที่ระบุว่า พิง เป็นฝ่ายมาบอกตนเองว่าไม่ได้กำกับหนังเรื่องนี้แล้ว

แต่ไปๆ มาๆ พิง ลำพระเพลิง กลับออกมาโพสต์ฟาดต้อม ยุทธเลิศ ยืนยันไม่เคยพูด ท้าสาบานวัดพระแก้ว และออกโหนกระแส ลั่นสาบานด้วยชีวิตลูกมึงที่เหลือไหม? ทำต้อม ยุทธเลิศ สุดเดือด ประกาศตัดเพื่อนทันที

ล่าสุด ต้อม เช็กอินที่ศาลแขวงพระนครใต้ พร้อมเผยแคปชั่นว่า “ประทับฟ้อง มึงฟ้องโซเชียล กูฟ้องศาล เจอกัน 3 พ.ย. นี้” โดย “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” นางเอกภาพยนตร์บุปผาราตรี เข้ามาเมนต์ว่า “สู้ครับพี่ อย่าไปยอมมมม”

พร้อมกันนี้ต้อมได้เผยข้อความยื่นโนติสถึงค่าย Be On Cloud ที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์ Buppah The Movie ให้ยุติการกระทำใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากตน ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หากไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินการตามกฎหมาย และเขียนแคปชั่นชัดๆ ว่า “กูไม่ให้!”






