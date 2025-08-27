เดือดคลั่ก “ต้อม ยุทธเลิศ” เดินหน้าฟ้องศาล ระงับถ่าย บุปผา เดอะมูฟวี่ “พลอย เฌอมาลย์” ลั่น สู้ๆ อย่าไปยอม

กรณีดรามาบานปลาย ระหว่าง “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค” กับค่าย Be On Cloud ปมลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ บุปผาราตรี ที่ค่าย Be On Cloud นำมารีบูทใหม่ภายใต้ชื่อ “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล” มี “พิง ลำพระเพลิง”เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ “ปอนด์ กฤษดา”เจ้าของค่าย ซึ่งต้อมได้ออกมาฟาดค่าย Be On Cloud ยันตนได้มอบลิขสิทธิ์ให้โดยมีเงื่อนไขผู้กำกับต้องเป็น “พิง ลำพระเพลิง” แต่รู้ภายหลังว่าพิงไม่ได้กำกับหนังเรื่องดังกล่าวแล้ว ถือว่าค่าย Be On Cloudทำผิดเงื่อนไข พร้อมแพลตฟอร์ม X ชื่อว่า ผู้กำกับเลว ซึ่งเป็นแอ็กเคานต์ของต้อม ได้เผยบทสนทนาที่ระบุว่า พิง เป็นฝ่ายมาบอกตนเองว่าไม่ได้กำกับหนังเรื่องนี้แล้ว
แต่ไปๆ มาๆ พิง ลำพระเพลิง กลับออกมาโพสต์ฟาดต้อม ยุทธเลิศ ยืนยันไม่เคยพูด ท้าสาบานวัดพระแก้ว และออกโหนกระแส ลั่นสาบานด้วยชีวิตลูกมึงที่เหลือไหม? ทำต้อม ยุทธเลิศ สุดเดือด ประกาศตัดเพื่อนทันที
ล่าสุด ต้อม เช็กอินที่ศาลแขวงพระนครใต้ พร้อมเผยแคปชั่นว่า “ประทับฟ้อง มึงฟ้องโซเชียล กูฟ้องศาล เจอกัน 3 พ.ย. นี้” โดย “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” นางเอกภาพยนตร์บุปผาราตรี เข้ามาเมนต์ว่า “สู้ครับพี่ อย่าไปยอมมมม”
พร้อมกันนี้ต้อมได้เผยข้อความยื่นโนติสถึงค่าย Be On Cloud ที่กำลังถ่ายทำภาพยนตร์ Buppah The Movie ให้ยุติการกระทำใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากตน ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หากไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินการตามกฎหมาย และเขียนแคปชั่นชัดๆ ว่า “กูไม่ให้!”