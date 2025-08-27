xs
สมาคมศัลยแพทย์ฯ ร่วมกับภาคเอกชน จัดงาน Make Beauty Safe ให้ความรู้การทำศัลยกรรมหน้าอกอย่างปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปัจจุบันผู้หญิงหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น แต่สำหรับสาวๆ ที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ การดูแลหน้าอกให้สวยกระชับอาจเป็นเรื่องท้าทาย สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย และ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดย ศ.คลินิก นพ. อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช และ ศ. นพ. อภิชัย อังสพัทธ์ จัดงาน Make Beauty Safe เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจในการเลือกศัลยกรรมหน้าอกอย่างปลอดภัยสำหรับสาวๆ หรือคุณแม่ที่มีไลฟ์สไตล์แอ็กทีฟในปัจจุบัน

โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ.นพ. พรเทพ พึ่งรัศมี, นพ. พีระ เทียนไพฑูรย์, นพ.ปิติ รุจนเวชช์ และพญ.วนันยา โพธิ์ชัย ให้ข้อมูลเจาะลึกถึงวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อย พร้อมแนวทางการทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกที่ปลอดภัย โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนในบางส่วนจากบริษัทเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับการศัลยกรรมเสริมหน้าอก กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเมนเทอร์ โดยบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด

สาเหตุของหน้าอกหย่อนคล้อยไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกิดจากหลายปัจจัย: อาทิโครงสร้างของเต้านม: เมื่อเอ็นยึดเต้านม (Cooper’s Ligaments) และผิวหนังเสื่อมสภาพตามกาลเวลา หน้าอกจะเริ่มหย่อนคล้อย รวมไปถึงการตั้งครรภ์และให้นมบุตร : ฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปทำให้เต้านมขยายใหญ่ และเมื่อการให้นมสิ้นสุดลง ผิวหนังที่เคยยืดออกจะไม่สามารถกลับมาตึงกระชับได้เท่าเดิม พบได้บ่อยในคุณแม่ถึง 90%

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักอย่างรวดเร็ว : การลดน้ำหนักมากกว่า 5-10 กิโลกรัมในระยะเวลาสั้นๆ ทำให้ไขมันในเต้านมฝ่อลง ส่งผลให้ผิวหนังหย่อนคล้อย

พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน : การไม่สวมสปอร์ตบราขณะออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และการโดนแสงแดดจัด จะทำลายคอลลาเจน ทำให้ผิวขาดความยืดหยุ่น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำวิธีดูแลหน้าอกฉบับสาวแอ็กทีฟ เพื่อชะลอความหย่อนคล้อย สาวๆ สามารถทำตามแนวทางเหล่านี้

-ด้วยการรักษาสมดุลของร่างกาย : ดูแลร่างกายจาก 3 ปัจจัยหลักที่ทำให้หน้าอกดูแก่ ได้แก่ ไขมันที่หายไป แรงโน้มถ่วง และรังสี UV

-ทานอาหารที่ดีและสมดุลย์: กินอาหารที่มีประโยชน์ เช่น โปรตีนและไขมันดี เพื่อให้ผิวมีคอลลาเจนและไขมันที่เพียงพอ

-การควบคุมน้ำหนักให้คงที่ : หลีกเลี่ยงการลดหรือเพิ่มน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น ปกป้องผิวจากแสงแดด: ทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสี UV ที่ทำลายคอลลาเจน เลือกบราที่เหมาะสม: สวมบราที่ช่วยพยุงและลดการเคลื่อนไหวของเต้านม โดยเฉพาะสปอร์ตบราขณะออกกำลังกาย สำหรับสาวๆ ที่มีหน้าอกใหญ่ การใส่บราขณะนอนหลับก็ช่วยได้

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี การออกกำลังกายไม่ได้ทำให้หน้าอกแข็งขึ้นโดยตรง แต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อใต้เต้านม ทำให้หน้าอกดูได้สัดส่วนและกระชับขึ้น ควรเลือกสปอร์ตบราที่ซัปพอร์ต และไม่ควรออกกำลังกายจนผอมลีนเกินไป เพราะจะทำให้ไขมันในเต้านมหายไปและดูคล้อยมากขึ้น

ทางเลือกทางการแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหา หากการดูแลตัวเองไม่สามารถแก้ไขความหย่อนคล้อยได้ทั้งหมด การปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการเสริมซิลิโคนอย่างเดียว การยกกระชับ และการเสริมซิลิโคนร่วมกับการยกกระชับ ขึ้นอยู่กับความหย่อนคล้อย

สำหรับสาวแอ็กทีฟที่ต้องการเสริมหน้าอก การวาง ซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อ (Submuscular Placement) เป็นที่นิยมสำหรับสาวที่ผอมและมีเนื้อเต้านมน้อย เพราะช่วยซ่อนขอบซิลิโคนได้ดีและดูเป็นธรรมชาติ ในช่วงพักฟื้น: ต้องพักกล้ามเนื้ออย่างน้อย 1-2 เดือน ก่อนค่อยๆ กลับมาออกกำลังกายเบาๆ เช่นการเดิน หลังผ่าตัด 2 อาทิตย์สามารถออกกำลังกายท่อนล่างได้ เช่น ปั่นจักรยานอยู่กับที่ และ 1 เดือน หลังผ่าตัด สามารถ สควอช์ ได้ ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้ผ่าตัด เพื่อความเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่า มี 4 ข้อสำคัญเพื่อความปลอดภัยในการศัลยกรรมหน้าอก สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งฯ เน้นย้ำ 4 ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย มีดังนี้

1. เลือกศัลยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา : ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของแพทย์อย่างละเอียด

2. เลือกสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน : สถานพยาบาลต้องสะอาด ปลอดภัย และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย

3. เลือกซิลิโคนที่น่าเชื่อถือ : ใช้ซิลิโคนจากแบรนด์ที่ได้รับการรับรองจาก อย. ไทย หรือมาตรฐานสากล เช่น US FDA มีแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ

4. ดูแลตัวเองหลังผ่าตัดตามคำแนะนำของแพทย์ : ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วเพื่อผลลัพธ์ที่ดี

ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน การดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีและการเลือกทางแก้ไขที่เหมาะสม จะช่วยให้คุณมีหน้าอกที่สวยงามคงทนได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ












