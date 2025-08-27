เมดิเซเลส ตั้งเป้ายอดขายพันล้านปี 68 จัดงานวิชาการตอกย้ำผู้นำโบทอกซ์ฟิลเลอร์

เมดิเซเลส ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโบทอกซ์ฟิลเลอร์ จัดงานวิชาการ MEDYCELES360 ปีที่ 3 พร้อมมุ่งเป้ายอดขาย 1 พันล้านบาทในปี 2025 สวนกระแสธุรกิจความงามซบเซา
บริษัท เมดิเซเลส จำกัด บริษัทร่วมทุนข้ามชาติระหว่างเซเลสและเมดิทอกซ์ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์โบทอกซ์และฟิลเลอร์ xจัดงานประชุมวิชาการประจำปี "Medyceles 360 Volume 3" ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2568 ตอกย้ำความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และมุ่งสร้างประสบการณ์การประชุมรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด "Knowledge meets Fun" ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ
คุณวิภารัตน์ วูวงศ์ CEO of Medyceles เผยว่า “เมดิเซเลสได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี โดยในปี 2024 ที่ผ่านมา สามารถทำยอดขายทะลุ 1,000 ล้านบาท และก้าวสู่การเป็นบริษัทคนไทยที่มียอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มเวชศาสตร์ความงาม โดยในปี 2025 นี้ บริษัทยังคงตั้งเป้ายอดขายที่ 1 พันล้านบาท เน้นกลยุทธ์หลัก 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาที่จับต้องได้ ความเป็นผู้นำทางการตลาด และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัว "แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์" ในฐานะพรีเซนเตอร์คนไทยคนแรกของผลิตภัณฑ์ Neuramis ภายใต้คอนเซ็ปต์ “12 Year Neuramis : ฟิลเลอร์นิวรามิส ฟิลเลอร์ตัวจริงตลอดกาล” ที่สะท้อนภาพลักษณ์ความงามเหนือกาลเวลา ตอกย้ำมาตรฐานความงามในแบบฉบับสากล”
คุณวิภารัตน์ กล่าวเสริม “ในปี 2568 นี้ เมดิเซเลสต่อยอดความสำเร็จสู่ปีที่ 3 กับการจัดการประชุมวิชาการ Medyceles 360 Volume 3 ในหัวข้อ "Medyceles 360: Road to Precision Aesthetics -- Setting the Future Standard of Clinical Excellence" เพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับนวัตกรรมความงามล่าสุด รวมถึงความรู้วิชาการทางการแพทย์ใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2568 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง Hands-On Training, Academic Conferences และ Cadaveric Training โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศร่วมส่งต่อความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ แนะนำเทคนิค และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านความงาม
เช่น นายแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร และ ดร.นพ.ชลธวัช สุวรรณปิยะศิริ ที่ให้เกียรติมาเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรให้แก่งานวิชาการนี้ รวมถึงได้รับเกียรติ จาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักเล่าเรื่องระดับประเทศมาบรรยายในหัวข้อ Don't Waste a Good Crisis: อย่าปล่อยให้วิกฤตมันสูญเปล่า ซึ่งงานนี้มีแพทย์ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม กว่า 800 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างความสนุกให้กับผู้เข้าร่วม อาทิ Mega Sales ลดแรงที่สุดแห่งปี, Bingo Games, Lucky Draw, Blind Box ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ความรู้และความสนุกได้ในงานเดียว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Medyceles ในการสร้างประสบการณ์งานประชุมรูปแบบใหม่และคืนกำไรให้แก่ลูกค้าเมดิเซเลสทุกท่าน”
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Line Official: @Medyceles หรือเว็บไซต์ www.medyceles.co.th
................
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เมดิเซเลสมี 2 ผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้แก่ Neuramis (HA Dermal Filler) ที่มีจำหน่ายกว่า 12 ปี และครองตลาดส่วนแบ่งอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ในไทย และ Neuronox (Botulinum Toxin Hall A. HYPER) โบทูลินัม ท็อกซินสัญชาติเกาหลี ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับโบท็อกซ์อเมริกา ได้รับการยอมรับและมีข้อมูลวิจัยสนับสนุนมากที่สุดในกลุ่มโบท็อกซ์เกาหลี ปัจจุบันขึ้นทะเบียนกับ อย. ไทยมากถึง 8 ข้อบ่งใช้ และมีงานวิจัยในมนุษย์ถึง 13 ฉบับ ที่ยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย สินค้าหลัก 2 ตัวนี้ สามารถครองส่วนแบ่งตลาดสำคัญในอุตสาหกรรมความงามไทย โดยเฉพาะ นิวโรนอกซ์ ที่มียอดขายครึ่งปีแรกเติบโตสูงถึง 3 เท่าเทียบกับปีที่ผ่านมา