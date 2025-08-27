โผล่แล้วหนึ่ง! นักร้องดังโวยไม่เคยได้รับส่วนแบ่งเงินบริจาคจาก “อดีตพระอลงกต” ถอยห่างวัดหลังรู้ความจริง

หลังจากที่ “พุทธ พุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี” คนข่าวชื่อดังทางช่อง 8 โพสต์แฉกลุ่มนักร้องเก่าและอินฟลูเอนเซอร์รับเงิน 20 ล้านบาทจากอดีต “พระอลงกต” จนมีการคาดเดากันไปต่างๆ นานา ว่าหมายถึงใครบ้าง
ล่าสุด “สุขสันต์ วันสว่าง” นักร้องชื่อดัง เจ้าของเพลง สงกรานต์บ้านนา , สวยครบสูตร วัย 63 ปี ได้เดินทางไปที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมของ “ทนายรณรงค์ แก้วเพ็ชร” พร้อมเผยว่าตนและเพื่อนนักร้องในวงการไม่เคยได้รับส่วนแบ่งเงินบริจาค 30-70 ตามที่มีข่าวลือ ทุกครั้งที่ไปร้องเพลงช่วยงานวัด ไปด้วยความเต็มใจ ไม่คิดค่าตัว มีเพียงค่าเดินทางที่ผู้จัดให้เพียง 1,000-2,000 เท่านั้น
นอกจากนี้ สุขสันต์ วันสว่าง ได้เผยเพิ่มว่าช่วงหลังได้ถอยห่างจากวัดพระบาทน้ำพุ เพราะรู้ความจริงว่าหลวงพ่ออลงกต ได้มอบเงินให้ผู้จัดถึง 1 แสนเป็นค่าน้ำมันสำหรับศิลปิน แต่ผู้จัดกลับนำเงินให้พวกตนเพียงน้อยนิด หลังจากรู้เรื่อง ก็ตัดสินใจไม่ไปงานของวัดอีกต่อไป