“เชอรีน” สวีตรักใหม่ฉ่ำๆ หลังหย่า “ไฮโซบอส”

กรณี “มารี เบรินเนอร์” ก่อวีรกรรมเมาแล้วขับ จนถูกศาลสั่งจำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี งานนี้กลายเป็นการเปิดตัว “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” อดีตสามี “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” ซึ่งนั่งมาด้วยกัน แถมยังด่ากราดตร.จนฉาวสะเทือน ถูกศาลสั่งจำคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งหน้า ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ โซเชียลขุดกันเละว่ามารีและเชอรีน เคยเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันมาก่อน
งานนี้แม้เชอรีนจะโพสต์ข้อความแซบๆ เวรกรรมมีจริง ร้องเพลงแฟนใหม่หน้าคุ้น แต่ชีวิตจริงหลังหย่าสามีเก่า เชอรีนก็มีหนุ่มนอกวงการดามหัวใจ เป็นหนุ่มหล่องานดี ที่สำคัญคือเข้ากับลูกได้ดี ทำเชอรีนแฮปปี้มาก แม้ไม่เปิดตัวเป็นทางการ แต่ทั้งคู่ก็มีภาพหวานๆ ในอินสตาแกรม รวมทั้งจัดทริปสวีตฉ่ำๆ กันตลอดๆ