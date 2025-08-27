“เสียดายหน้าเดิม” ชาวเน็ตถกเถียงวิชวลของ “ซนนาอึน” เผยสวยสุดขีดในยุค Apink เดบิวต์

ซนนาอึน กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังชาวเน็ตย้อนรำลึกถึงยุคเดบิวต์กับ Apink ที่หลายคนยกให้เป็นช่วงพีคของเธอด้วยความสวยใสเป็นธรรมชาติ
เกิดกระแสวิพากษ์อีกครั้งในสังคมออนไลน์เกาหลี หลังมีการตั้งกระทู้บนชุมชน Nate Pann พร้อมภาพเก่าของ ซนนาอึน ช่วงเดบิวต์กับวง Apink โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า “ซนนาอึนตอนนั้นคือสไตล์ของฉันจริง ๆ สวยมาก ๆ ใช่ไหมล่ะ?”
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงกว้างขวาง หลายความเห็นต่างยกย่องว่ายุคนั้นถือเป็น “พีคที่สุด” ของซนนาอึน ด้วยเสน่ห์ใส ๆ ธรรมชาติที่ทำให้เธอโดดเด่นกว่าสมาชิกวงรุ่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กระแสวิจารณ์ได้หันไปสู่ภาพลักษณ์ปัจจุบันของเธอ หลายคนแสดงความผิดหวัง โดยมองว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการทำศัลยกรรมพลาสติกจนไม่เหมือนเดิม
ชาวเน็ตจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นถึงภาพลักษณ์ของ ซนนาอึน โดยต่างยกให้ยุคเดบิวต์กับ Apink คือช่วงที่เธอสวยที่สุด บางคนบอกว่า “ลุคแบบนั้นไม่มีอีกแล้ว” และ “ตอนนั้นใคร ๆ ก็พูดว่า ‘สวยเหมือนซนนาอึน’ มันมีเหตุผลจริง ๆ” พร้อมย้ำว่านั่นคือพีคของเธอที่ “ไม่มีใครล้มวิชวลได้” ถึงขั้นที่ “ทุกคนในเกาหลีต้องมีรูปเธอเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งรูป”
หลายเสียงยังบรรยายว่าเธอ “สวยบริสุทธิ์และดูเป็นธรรมชาติ” แต่ในขณะเดียวกันก็มองว่าปัจจุบันรูปลักษณ์เปลี่ยนไปจน “ทำไมถึงทำแบบนั้นกับตัวเอง” แม้บางคนจะยอมรับว่าเธอยังสวยอยู่ แต่ก็เตือนว่า “ไม่ต้องพูดเกินจริง”