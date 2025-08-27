“เทย์เลอร์ สวิฟต์” ประกาศหมั้น “ทราวิส เคลซี”

ป๊อปสตาร์ระดับโลก เทย์เลอร์ สวิฟต์ ทำให้แฟนเพลงและแฟนกีฬา NFL ฮือฮาอีกครั้ง หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพในอินสตาแกรม ประกาศข่าวดีว่าได้หมั้นกับแฟนหนุ่ม ทราวิส เคลซี นักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังของทีม Kansas City Chiefs อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา
ในโพสต์ดังกล่าว สวิฟต์แชร์ภาพโมเมนต์การขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางข้างซ้าย พร้อมแคปชันสุดน่ารักว่า “ครูภาษาอังกฤษกับครูพละของคุณกำลังจะแต่งงานกัน”
แฟนๆ ต่างแห่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม แม้สวิฟต์และเคลซีจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมของการหมั้นครั้งนี้
ทั้งคู่เริ่มถูกจับตาในปลายปี 2023 หลังสวิฟต์ปรากฏตัวเชียร์เกมของ Kansas City Chiefs จนกลายเป็นข่าวดัง และทำให้แฟนคลับจำนวนมากหันมาสนใจศึก NFL มากขึ้น ตลอดสองฤดูกาลที่ผ่านมา สวิฟต์ได้เข้าชมเกมเกือบสองโหล เพื่อให้กำลังใจแฟนหนุ่มถึงขอบสนาม
เมื่อไม่นานมานี้ สวิฟต์ได้เล่าย้อนความทรงจำเกี่ยวกับ เดตครั้งแรก ผ่านพอดคาสต์ New Heights ของสองพี่น้องตระกูลเคลซี โดยเผยว่า ทราวิสเป็นคนที่ทำให้เธอหัวเราะได้ง่ายๆ ในเรื่องเล็กน้อย และ “รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธออย่างเป็นธรรมชาติและบริสุทธิ์”
เธอยังบรรยายแฟนหนุ่มว่าเป็น “มนุษย์เครื่องหมายอัศเจรีย์” ที่มอบพลังบวกให้คนรอบตัวเสมอ
สวิฟต์เล่าด้วยรอยยิ้มว่า เธอเคยถามทราวิสถึงความรู้สึกตอนที่ทีม Chiefs เจอกับทีม Eagles ซึ่งมีน้องชายของเขาเล่นอยู่ในศึก Super Bowl LVII แต่เธอก็ยอมรับภายหลังว่า คำถามนั้นดู “ไร้สาระ” เพราะทั้งคู่เล่นในตำแหน่งบุก ไม่ได้ลงสนามพร้อมกัน
แม้จะไม่ใช่แฟนกีฬามาก่อน แต่สวิฟต์สารภาพว่าเธอตกหลุมรักฟุตบอลอเมริกันไปแล้ว ถึงขั้นตะโกนดีใจเมื่อเห็นทีมดราฟต์ผู้เล่นใหม่ “ฉันกลายเป็นคนที่วิ่งไปทั่วบ้านแล้วตะโกนว่า ‘เราได้ตัว Xavier Worthy แล้ว!’ เพื่อนๆ ถึงกับถามว่า นี่เธอเป็นใครกันแน่”