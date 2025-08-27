Tatler Ball 2025 “The Next Horizon: Shaping Tomorrow” ค่ำคืนแห่งเกียรติยศ แรงบันดาลใจ และรางวัล Tatler Impact Awards ครั้งแรกในไทย

25 สิงหาคม 2568 (กรุงเทพฯ) – Tatler Thailand ปิดฉากค่ำคืนที่เปี่ยมด้วยความสง่างามและความหมายกับงาน Tatler Ball 2025 ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงแรม The Peninsula Bangkok เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้ธีม “The Next Horizon: Shaping Tomorrow” ค่ำคืนแห่งนี้มิได้เป็นเพียงงานกาล่าของแวดวงสังคมชั้นสูง แต่คือเวทีที่เฉลิมฉลองให้กับผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ผู้ขับเคลื่อนสังคม และผู้นำแห่งอนาคตที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศไทยและภูมิภาค
The Next Horizon: Shaping Tomorrow
ธีมของปีนี้เชื้อเชิญแขกผู้มีเกียรติให้มองไกลไปสู่วันพรุ่งนี้ ที่ซึ่ง แรงบันดาลใจ ความก้าวหน้า และ ความสง่างาม หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ผ่านการออกแบบพื้นที่อันวิจิตร การเล่าเรื่องที่ทรงพลัง และประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับเวิลด์คลาสที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศ
ครั้งแรกของ Tatler Impact Awards
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการจัดมอบรางวัล Tatler Impact Awards เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกย่องบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในสังคม ครอบคลุม 5 สาขา ได้แก่ Sports, Business, Culture, Humanity และ Innovation ซึ่งผู้ได้รับรางวัลต่างเป็นบุคคลที่ผู้นำความคิดและผู้นำการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคม ได้แก่
รางวัล Tatler Impact Awards สาขา Sports: คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และกรรมการ IOC
รางวัล Tatler Impact Awards สาขา Business: ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
รางวัล Tatler Impact Awards สาขา Culture: มาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเชฟแคร์ส มูลนิธิเขาใหญ่อาร์ต และอาคารบางกอก คุนส์ฮาเลอ (Bangkok Kunsthalle)
รางวัล Tatler Impact Awards สาขา Humanity: บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ (Chairman Emeritus) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี พิพิธ เอนกนิธิ ประธานกิจยั่งยืน เป็นผู้รับรางวัลแทน
รางวัล Tatler Impact Awards สาขา Innovation: จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
An Evening to Remember
ตลอดค่ำคืน แขกผู้มีเกียรติซึ่งประกอบไปด้วย C-suite executives, industry leaders, entrepreneurs, cultural icons และ Tatler Asia’s Most Influential ได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีอันตราตรึงใจจากศิลปินมากฝีมือ สลับกับการเสิร์ฟคอร์สดินเนอร์สุดประณีตโดยเหล่าเชฟผู้มากความสามารถ ที่สะท้อนทั้งมรดกวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่
ค่ำคืนเริ่มต้นด้วย Canapé จากร้านดัง อาทิ Gluttony by The Sin, Sampaonava, K by Vicky Cheng และ Den Kushi Flori Bangkok ต่อด้วย Gala Dinner 5 คอร์ส ได้แก่
คอร์ส 1 – เชฟมอนด์ จาก Royd Phuket นำเสนอ ‘แกงส้ม’ สไตล์ร่วมสมัย ผสานหมึกย่างอันดามัน ยอดมะพร้าว และซอสแกงส้มเข้มข้น
คอร์ส 2 – เชฟ Steve จาก I-Sang นำเสนอเมนู ‘Tuna Hweh’ สไตล์ Modern Korean ใช้วัตถุดิบพรีเมียมจาก CP–Uoriki
คอร์ส 3 – เชฟ Hans Zahner จาก The Peninsula Bangkok นำเสนอ ‘Steamed Brittany Cod Fish’ เสิร์ฟพร้อมหัวไชเท้าดอง เห็ดทรัฟเฟิลดำ และซุปปลาเนื้อนุ่ม
คอร์ส 4 – เชฟ Henry Lee จาก Juksunchae นำเสนอ ‘Foie Gras Jorim Duck Breast’ เสิร์ฟพร้อมริซอตโต้กิมจิ ดอกกะหล่ำย่าง และพิวเร่ โดยใช้ Foie Gras พรีเมียมจาก Foie Gras Queen
Sorbet พิเศษ – เชฟโต้ง จาก Gluttony by The Sin นำเสนอเมนู ‘Golden Hour’ Sorbet จาก BioActive+ Concentrate Liquid Gold
คอร์ส 5 – เชฟ Jimmy Boualy จาก The Peninsula Bangkok นำเสนอ ‘Cassis Pavlova’ ของหวานฝรั่งเศสผสมซอร์เบต์ และกลิ่นโหระพาไทย
นอกจากนี้ แขกยังได้ลิ้มรส เมนูพิเศษ ‘Oscietra Caviar’ จาก Thai Sturgeon Farm เสิร์ฟควบคู่กับมื้ออาหาร เพิ่มความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ของค่ำคืนนี้
Together, Toward Tomorrow
งาน Tatler Ball 2025 ได้ตอกย้ำบทบาทของ Tatler Thailand ในการเป็นเวทีที่เชื่อมโยงและยกย่องผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของสังคม ผู้ซึ่งกำลังร่วมกันสร้างอนาคตที่เราทุกคนใฝ่ฝัน ค่ำคืนนี้จึงมิใช่เพียงการเฉลิมฉลอง แต่คือการเดินทางสู่ The Next Horizon ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ความหวัง และความมุ่งมั่นเพื่อ Shaping Tomorrow
Tatler Ball 2025 ไม่ใช่เพียงค่ำคืนของความหรูหรา แต่คือบทพิสูจน์ของพลังแห่งชุมชน ที่พร้อมก้าวข้ามพรมแดนสู่อนาคต โดยงาน Tatler Ball 2025 “The Next Horizon: Shaping Tomorrow” ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ โรงแรม The Peninsula Bangkok รวมถึง Exclusive Partners ได้แก่ BioActive+ , Grand Seiko, CP, Gems Pavilion, Evian, Bacchus, Boozia, Foie Gras Queen, Thai Sturgeon Farm และ PRAKAAN