“ออม สุชาร์” ชินแล้ว รักร้าวทุกไตรมาส ถึงไม่แต่ง “แอมป์ พิธาน” แต่ยังรักกันดี

“ออม สุชาร์” ยันรัก 8 ปี“แอมป์ พิธาน” ราบรื่น ชินอักษรย่อรักร้าวทุกไตรมาส พร้อมแต่งแต่ยังไม่ใช่ปีนี้ ขอโฟกัสธุรกิจก่อน รอฤกษ์งามยามดี ครบรอบ 8 ปี ยิ่งคบนานยิ่งเข้าใจ ไม่หวือหวาเหมือนคบกันแรกๆ แต่ไม่สร้างความทุกข์ให้กัน
คบหาดูใจกันมา 8 ปีแล้ว สำหรับคู่รัก นางเอกสาว “ออม สุชาร์ มานะยิ่ง” และ “แอมป์ พิธาน องค์โฆษิต” ถึงแม้จะเจอกระแสข่าวเม้าธ์รักร้าวอยู่เรื่อยๆ แต่ทั้งคู่ก็ไม่หวั่นไหว แถมเติมความหวานให้กันจนหลายคนอิจฉาและตามเชียร์ให้ลั่นระฆังวิวาห์เสียที
ล่าสุด ออม สุชาร์ ได้อัปเดตความรัก หลังมาร่วมงานเปิดตัวซีรีส์เรื่อง “30 เพิ่งเริ่มต้น” (The Thirsty Thirty) ณ โซน Em Wonder ชั้น 6 ศูนย์การค้า Emsphere บอกพร้อมแต่ง แต่ยังไม่ใช่ปีนี้แน่นอน
“ไม่กดดัน ก็ยังไม่ได้มีแพลนเลย ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็ยังรักกันดี ยังอยู่ด้วยกันดี ก็มีคุยแต่ว่าอะไรที่มันไม่ได้เป็นวันนั้นวันนี้เราก็ไม่อยากพูด คือคนเราคบกันคือเราต้องมีคุยร่วมกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าไม่ใช่ต้องเดือนนี้วันนี้คือยังไม่มี”
“อักษรย่อออมตลอดเลยคือทุกไตรมาส จะเป็น อ ส ช มันมาตลอด ก็ดีใจที่เขายังนึกถึงเราอยู่ ก็ยังมีนึกถึงได้ยังอยู่ในวงจร แต่คือไม่เครียดเรารู้ว่ามันแบบเป็นเรื่องราวแบบนี้ ดารามันก็ต้องมีการพูดถึงอะไรบ้าง ไม่เคยคุยกับพี่แอมป์เลยเรื่องข่าว ไม่เคยเอามาตั้งประเด็นว่า เครียดว่ะ ไม่เคยเป็นแบบโหมดนั้น
รู้สึกยังไงอะไรๆ ก็ออม เหมือนเราอาจจะเป็นแบบคู่ที่รู้สึกว่าคบกันนาน (อยากเบรกชาวเน็ตเรื่องอักษรย่อบ้างไหม?) ก็ยังไม่แต่งแต่ว่ารักกันดีค่ะ รักกันมากเลย”
ยิ่งคบนานยิ่งเข้าใจกันมากขึ้น
“เรารู้สึกว่ายิ่งนานเรายิ่งเกิดความเข้าใจกันมากขึ้น เราจะรู้ว่าคือตอนนี้เขามีวิธีคิดยังไงรู้สึกยังไง สมมติเรื่องนี้เคยโกรธเมื่อปีแรกๆ แต่ตอนนี้ไม่โกรธแล้วอะไรแบบนี้ มันคือความเข้าใจกันมากขึ้น มันคือความที่เราอยู่ด้วยกันเจออะไรแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากัน มันคือการที่เราอยู่เคียงข้างกัน
ยิ่งคบนานไม่มีหรอกกระชุ่มกระชวยจริงๆ ตัดหวาน มันไม่มีความอย่างนั้น ก็คือมันมีความแบบเดิมๆ แต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่ คือความหวือหวาในหัวใจเหมือนแรกๆ ที่เราคบกันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนึกออกไหม ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันเจอหน้ากันยิ้มได้แล้วก็ไม่สร้างความทุกข์ให้กันเราว่าอันนี้มันเป็นความอะไรที่ดีๆ นะ
พอมันไม่หวือหวาเหมือนแรกๆ ก็ไม่นอยด์ เราคิดว่าความรักจริงๆ มันต้องเป็นแบบนี้แหละ คือถ้าเราเรียกร้องความหวือหวาในชีวิตตลอดเวลา มันไม่รู้ว่ามันจะไปจบที่ตรงไหน เพราะอันนี้คือสัจธรรมของความรัก ก็เหมือนที่เรามองพ่อแม่เรา พ่อแม่เราเขาก็ไม่ได้มานั่งหวือหวากันตลอดเวลา แต่เขาก็มีเติมความรัก ความห่วงใย ความนึกถึงกัน ความที่ฉันอยู่เคียงข้างเธอยามทุกข์และยามสุขอะไรแบบนั้น”
พร้อมแต่ง แต่ยังไม่ใช่ปีนี้
“ตอนนี้เราไม่คิดเลย คือเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของพิธีการแบบนี้ดีกว่า แต่สำหรับเราเอาจริงๆ นะยังไงก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยู่เคียงข้างเรา คือเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้
คำพูดที่ทำให้เราเชื่อมั่น ไม่มีเลยค่ะ พี่แอมป์ไม่มีคำพูดหวานๆ เลย (หลายคนอยากให้เราแต่ง?) เราว่าเรื่องนั้นมันเป็นพิธีการที่มันต้องมีวาระเวลาที่เหมาะสมของทั้งคู่ ปีนี้ไม่ทันแน่นอน งานเยอะมาก
ไม่ต้องเตรียมตัวสวยทุกวัน พูดจริงๆ ไม่ชอบรู้สึกว่าต้องตั้งความหวังให้ คือไม่ต้องอะไรเลย ส่วนพร้อมเป็นเจ้าสาวไหม ยังไงก็ได้ค่ะ”
ลั่นทุกอย่างต้องรอฤกษ์ยาม
“จริงๆ ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราโฟกัสเรื่องธุรกิจด้วย มันเป็นอะไรที่ยากสำหรับเราเหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ๆ ในชีวิตเราที่เราโฟกัสมากๆ เราตั้งใจกับสิ่งนี้จริงๆ ก็เลยคิดว่าเวลาและโฟกัสออกมามันเลยไปอยู่ตรงนั้น แล้วเรารู้สึกดีที่เราได้เขาเป็นที่ปรึกษาในหลายๆ เรื่อง แล้วเรารู้สึกว่าเรากำลังสนุกกับด่านนี้อยู่ เราไม่ใช่คนแบบ อุ้ย ทำไมฉันไม่แต่งงาน มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะ แต่มันแค่ชีวิตเราไทม์มิ่งในตรงนี้มันยังต้องทำสิ่งนี้ก่อน
คบกันมาเข้าปีที่ 8 แล้วค่ะ เราก็ต้องดูฤกษ์ยามอะไรด้วย ไม่ใช่อยากว่างเมื่อไหร่ มันก็ต้องมีฤกษ์ยาม (หลายคนบอกออร่าเจ้าสาวมาแล้วนะ?) บ้าจริงเหรอ ไปเรื่องอื่นดีกว่า”