“น้ำตาล ชลิตา” ของขึ้น ฟาดติ่ง “วีนา” อย่าเป็นติ่งแตx ไร้สาระ ให้อันฟอลฯ ไหม?

กลายเป็นประเด็น เมื่อ “น้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 ถูกแฟนคลับ “วีนา ปวีนา ซิงค์” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เข้ามาเมนต์ถาม ทำไมไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีนา เกลียดอะไรเขาเหรอ?
งานนี้ทำน้ำตาลของขึ้น ฟาดเดือด “มีเรื่องอะไรให้ต้องแสดงความคิดเห็น สนิทเหรอ ใครเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจ ไม่ได้เกลียดและไม่ได้สนใจด้วย ให้อันฟอลฯ ไหม ไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตนะ กูจะบ้า! ใครไม่แสดงความคิดเห็น ไม่พูดถึงไม่ได้เลย โลกหมุนรอบวีนาเลย อย่าเป็นติ่งแตx เคไหม อย่าเป็นติ่งไร้สาระ อย่าเป็นติ่งโง่ๆ เชียร์ก็เชียร์ไป อย่ามาเบียดบังคนอื่น”
โดยน้ำตาล ยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “จะติ่งปลอมติ่งไม่ปลอมถ้าคุณรักใครเชียร์ใครก็ไปพื้นที่เขา ไม่ต้องระรานคนอื่นไปทั่ว ทุกวันนี้ก็ไม่พูดอะไรแล้ว แต่คนแบบพวกคุณอ่ะมันเยอะเกิน ด่าคนอื่นไปหมด แค่ด่ามาก็ด่ากลับแค่นั้นพอพูดแล้วก็รับกันไม่ได้ เป็นไรกันงง”