“อุ๋ม อาภาศิริ” โกรธแทนหลาน “แอลลี่” ถูกหมิ่นเกียรติ โดนเฟกนิวส์ ท้อง 3 เดือน

“อุ๋ม อาภาศิริ” รับโกรธในฐานะอา หลัง “แอลลี่” โดนปล่อยเฟกนิวส์ ท้อง 3 เดือน เชื่อกระทบความรู้สึก แต่หลานเป็นคนเข้มแข็ง ยังไม่ได้โทร.หา แต่เห็น “อ่ำ อัมรินทร์” พาไปแจ้งความแล้ว เผยอยากให้บทลงโทษแรงกว่านี้ จะได้เป็นเยี่ยงอย่างว่าอย่าทำแบบนี้
กำลังระบาดหนักเลยทีเดียว สำหรับการปล่อยเฟกนิวส์ในโลกออนไลน์ อย่างล่าสุด “น้องแอลลี่ อชิรญา นิติพน” ก็ถูกปล่อยข่าวปลอมว่าตั้งท้อง 3 เดือน แถมครอบครัวยังให้การสนับสนุน วันนี้ (26 ส.ค.) คุณพ่อ “อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน” และคุณแม่ “จอย อัจฉรียา อังคสุวรรณศิริ” พร้อมทนายความ เลยได้เดินทางมาเข้าพบ พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผกก.2 บก.ปอท และพนักงานสอบสวน บก.ปอท. เพื่อแจ้งความดำเนินคดี และทำการสืบสวนสอบสวนเอาผิดผู้ใช้บัญชี TikTok ซึ่งมีหลายบัญชีที่โพสต์คลิปดังกล่าว
ล่าสุดได้เจอ “อุ๋ม อาภาศิริ นิติพน” ในงานกาล่า “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ในฐานะที่เป็นคุณอา ว่าจริงๆ ไม่ได้ห่วง เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงและพิสูจน์ได้ แต่ก็โกรธและอารมณ์ขึ้นเบาๆ อยากให้มีบทลงโทษที่แรงกว่านี้
“ตอนแรกเห็นข่าวคุณเป็ก (สัณณ์ชัย เองตระกูล) ก่อนค่ะ ที่เขาขึ้น ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงหลานเรา ซึ่งเราก็ขึ้นเบาๆ เหมือนกัน แต่ก็เข้าใจได้ ว่าน่าจะมาจากที่ไม่ได้ไตร่ตรองเท่าที่ควร ปล่อยข่าวไปเรื่อย ตอนแรกเห็นข่าวน้องลียาก่อน ก็รู้สึกว่าอะไร ไปทำอะไรกับความรู้สึกเด็ก ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงหลานเรา แต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมาก ก็ยังไม่ได้โทร.หาหลาน พอเห็นข่าวก็อ๋อ เขาคงมาเล่นข่าวหลานเรา แต่ว่าพี่อ่ำเขาก็พาไปแจ้งความเรียบร้อย มันไม่มีทางจริงแน่นอน ก็ไม่ได้ห่วง เพราะว่ามันเป็นเฟกนิวส์ เราจะไปใส่ใจกับทุกเฟกนิวส์มันก็ไม่ได้“
ไม่กลัวคนเข้าใจผิด เพราะไม่ใช่ความจริง และพิสูจน์ได้ แต่ในฐานะอา ก็โกรธเหมือนกัน
”ถ้าถามอุ๋ม อุ๋มไม่กลัว เพราะมันไม่ใช่ความจริง มันพิสูจน์ได้ แต่ถ้าในมุมอาก็โกรธเหมือนกัน แต่ว่าเข้าใจได้ เพราะว่าอยู่วงการนี้มานาน เดี๋ยวนี้ข่าวนึกจะเขียนอะไรก็เขียนได้ แต่ในเมื่อมันเป็นเฟกนิวส์ มันก็คือเฟกนิวส์ เราก็ทำตามกระบวนการทางกฎหมาย ก็คือไปฟ้อง ไปแจ้งความตามกระบวนการ”
บอกถ้าเป็นลูกตน ก็คงโมโหและอารณ์ขึ้น
“คือถ้าเป็นลูกเรา เราก็ขึ้นเหมือนกัน ก็คงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกใคร อุ๋มเชื่อว่ามันหมิ่นศักดิ์ศรี เหมือนไม่ให้เกียรติกัน แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ดีงาม ถ้าใครอ่านแล้วเชื่อก็จะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ถ้าวิเคราะห์ดีๆ และเห็นหลายๆ คนโดนก็น่าจะเชื่อได้ว่ามันเป็นเฟกนิวส์“
เชื่อคงกระทบความรู้สึกหลาน แต่ “แอลลี่” เป็นคนเข้มแข็ง
“เขาเป็นคนที่มีความคิด และเป็นคนที่เข้มแข็ง เขาเจอบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆ ที่เขาเล่าให้ฟัง อันนี้มันก็กระทบ แต่ว่าเหมือนที่บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริง ก็อย่าไปใส่ใจกับมัน คือความจริงมันพิสูจน์ของมันอยู่แล้ว ถ้าเราใส่ใจกับทุกข่าวที่มันประดิษฐ์มาจากใครบางคน มันก็เหนื่อย เพราะฉะนั้นก็อย่าไปใส่ใจมาก ทำตามกระบวนการกฎหมายไป”
อยากให้มีบทลงโทษที่แรงกว่านี้ จะได้เป็นเยี่ยงอย่างว่าไม่ควรทำ
“จริงๆ มันก็น่าจะมีการลงโทษที่มันเข้มข้นกว่านี้ ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ว่าอย่าทำกันเยอะแยะเลย เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดี ไม่รู้จะทำเพื่ออะไร เสื่อมเสียชื่อเสียงกันเปล่าๆ เรื่องต่างๆ ก็เครียดแล้ว แอ็กเคานต์ต่างๆ จะลงอะไรก็ต้องวิเคราะห์หน่อย ใช้วิจารณญาณกันหน่อยก็ดี ก็นึกถึงใจเขาใจเรา ถ้าเป็นญาติเรา คนในครอบครัวเรา ก็คงไม่มีความสุข ก็ขอให้มีความสุขกันมากๆ ในทางที่ถูกที่ควร”