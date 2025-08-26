“ใหม่” เผยฤกษ์แต่งปลายปีนี้ เล่า “เต๋อ” ตื่นเต้นกรี๊ดแรง ตอนเห็นชุดเจ้าสาว

“ใหม่ - เต๋อ” ควงคู่อัปเดตงานแต่ง ได้ฤกษ์แล้วปลายปีนี้ ส่วนวันให้ลุ้นอีกที กลัวมีแอ็กซิเดนต์ เล่าโมเมนต์วันลองชุดแต่งงาน เต๋อตื่นเต้นกรี๊ดแรง ตอนเห็นชุดเจ้าสาว อุบตอบชุดแบรนด์อะไร แต่ประเมินค่าไม่ได้ เพราะเป็นเหมือนของขวัญแต่งงาน มีเซอร์ไพรส์เยอะมาก อยากให้รอดู
ใกล้เข้าไปทุกที สำหรับงานแต่งของสาว “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” และหนุ่ม “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” โดยล่าสุดวันนี้ (26 ส.ค.) ทั้งสองคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์คู่กัน ในงานกาล่า “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” ว่าเคาะฤกษ์เรียบร้อยแล้วในปลายปีนี้ ส่วนวันที่ขอยังไม่บอก ให้ไปลุ้นกันต่อ เพราะกลัวว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
ใหม่ : “ก็ปลายปีนี้ค่ะ แต่วันก็อยากให้ลุ้นกันต่อไปค่ะ ตื่นเต้น คือไม่ใช่ไม่สะดวกบอก แต่ว่ากลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนไหม พ.ย.นี้ เราเตรียมทันแหละค่ะ แต่เราแค่ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า”
ตื่นเต้นดีใจ จะได้เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้ว
เต๋อ : “ก็ตื่นเต้นครับ ดีใจ ก็เป็นอะไรที่เฝ้ารอ เฝ้ารอที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน”
ใหม่ : “พี่เต๋ออ้วนขึ้น”
เต๋อ : “ใช่ อันนี้เรื่องจริง กินดีอยู่ดี ใหม่ดูแลดีครับ”
ใหม่ : “ใหม่ชอบทรงเสี่ย (หัวเราะ)”
เต๋อ : “ตอนนี้มันจะเลยทรงเสี่ยไปแล้วสิ เป็นทรงลุงแล้ว”
เล่าโมเมนต์ไปลองชุดแต่งงาน “เต๋อ” กรี๊ดแรงมาก ตอนเห็นชุดเจ้าสาว
ใหม่ : “ใหม่ได้ไปลองมาแล้วนะ ก็ตื่นเต้นมากค่ะ อยากให้ทุกคนเห็นมากๆ เลย ว่ามันเป็นชุดจากแบรนด์อะไร ใหม่ตกใจมากที่พี่เต๋อกรี๊ดแรงกว่าใหม่ คือเปิดห้องไปแล้วมีชุดเจ้าสาวอยู่ แต่พี่เต๋อกรี๊ดดังมาก ใหม่ก็ตกใจ ใหม่งงมาก คือมีกล้องเก็บรูปเบื้องหลังใช่ไหม ใหม่ก็บอกพี่เต๋อ ซีนนี้หนูต้องกรี๊ด แต่พี่เต๋อกรี๊ดแรงมาก เขานั่งมองตาเยิ้มเลยค่ะ”
เต๋อ : “ตื่นเต้น มันสวยมาก มันก็ดีใจแหละครับ ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วงานแต่งของเรา นึกภาพเขาในชุดนั้น มันก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจ ก็เลยกรี๊ดครับ จริงๆ เขาใส่อะไรก็สวยครับ แต่วันนั้นเขาสวยเป็นพิเศษ”
ใหม่ : “รอดูพี่เต๋อร้องไห้ (มีกี่ชุด?) ถ้าวันงานมีแค่ 2 ชุดค่ะ เพราะว่าเราเรียบง่ายเนอะที่รักเนอะ”
เต๋อ : “ใช่ เราสบายๆ ครับ เป็นวันที่ควรจะมีความสุข เราไม่อยากเหนื่อยกัน”
ราคาชุดประเมินค่าไม่ได้ เป็นเหมือนของขวัญแต่งงาน
ใหม่ : “พูดว่าประเมินค่าไม่ได้ดีกว่า ต้องรอดูว่าจากแบรนด์ไหนค่ะ เพราะเป็นเหมือนของขวัญงานแต่งของเรา”
เต๋อ : “ต้องรอดูครับ”
รับรองเซอร์ไพรส์มาก ต้องรอดู
ใหม่ : “เซอร์ไพรส์เยอะมาก”
เต๋อ : “ต้องรอดูครับ เซอร์ไพรส์แน่นอนครับ”
ใหม่ : “ขอให้ไม่เปลี่ยนวัน ขอให้ฤกษ์ยังโอเคอยู่ ขอให้มันพอดีเดะ”
เต๋อ : “เตรียมงานเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ แต่ก็ถือว่าพร้อม (ปัจจัยที่จะทำให้เปลี่ยนวันคืออะไร ใหม่ดูกังวล?) เราไม่มีทางรู้ไงครับ เราได้แค่ตั้งความหวัง ว่ามันน่าจะเป็นวันนั้น แต่ในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรืออาจจะมีแอ็กซิเดนต์ต่างๆ ที่ทำให้ต้องเปลี่ยน
คือยังไงก็ตาม คู่ของเราก็เป็นคนนี้อยู่แล้ว ต่อให้งานจะเกิดขึ้นวันไหน สุดท้ายมันจะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดของเราสองอยู่แล้ว เลยไม่ใช้คำว่าแผนสำรองครับ เพียงแค่ว่าวันนั้นเกิดขึ้นตามวันที่เรากำหนดไหม”