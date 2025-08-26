“อนันดา” ภูมิใจ เมียท้อง 4 เดือน ด้วยวิธี IVF ครั้งเดียวติดเลย! รับเห่อ ลูกไม่ทันเกิด เสิร์จหาโรงเรียนให้ลูกแล้ว

“อนันดา” ฟุ้ง เชื้อพ่อดีทำลูกครั้งเดียวติดเลย เผยยังทำตัวไม่ถูกกับข่าวดี แต่ตื่นเต้นภรรยาตั้งท้อง 4 เดือน ลูกคนแรกได้มาด้วยวิธี IVF รับแพ้ท้องแทนภรรยา อุบตอบเพศลูก บอกไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ได้ทั้งหมด ลั่นเห่อลูกหรือเปล่าไม่รู้ แต่เสิร์จหาโรงเรียนให้ลูกแล้ว
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” ออกมาประกาศเรื่องราวน่ายินดีว่า “ณัฐ ณิชชา ธนาลงกรณ์” ภรรยาได้ตั้งท้องลูกคนแรก ล่าสุด อนันดา ออกมาอัปเดตหลังแพ้ท้องแทนภรรยา ในงานเปิดตัวซีรีส์เรื่อง “30 เพิ่งเริ่มต้น” (The Thirsty Thirty) ณ โซน Em Wonder ชั้น 6 ศูนย์การค้า Emsphere รับตอนนี้เมียท้อง 4 เดือน ลูกคนแรกได้มาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ (IVF)
“เอาจริงๆ ถึงตอนนี้ก็ยังทำตัวไม่ถูก 100 เปอร์เซ็นต์ มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยจินตนาการตั้งแต่เด็ก เราไม่เคยคิดเลยว่าหนึ่งเราจะแต่งงาน สองไม่เคยคิดว่าจะมีลูกอยู่แล้ว และก็เมื่อไม่นานนี้ก็แต่งงาน แล้วตอนนี้กำลังจะมีลูก มันเลยอยู่ในโหมดที่ให้ทุกอย่างกำลังตกผลึกอยู่มั้ง
เราว่าคนที่เขาตั้งเป้าที่จะมีลูก พอเขาต้องอยู่กับความรู้สึกว่ามันโอเคไหม มันจะติดไหม มันจะสำเร็จไหม เราเข้าใจได้ว่าพอมันไปถึงจุดที่เขารู้ทุกอย่างโอเค เรายอมรับเลยว่าเรากับภรรยายังมีความรู้สึกแบบเรื่องนี้จริงเหรอ แล้วยังไงต่อ และเราก็พยายามหาข้อมูลไปเรื่อยๆ ว่าในช่วงเวลานี้ควรจะต้องทำยังไง เราต้องเตรียมอะไรบ้าง และเราก็โชคดีที่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี ไม่มีเรื่องแพ้ท้อง เรื่องฮอร์โมน ตอนแรกเรากลัวมากเลยนะกลัวคุณภรรยาจะแปลงร่างเป็นปีศาจ ตอนนี้มาดีมากเลยถึงขั้นเรายังทักเขาเลยแบบเชื่อไหมว่านี่คือคุณในสภาพที่จิตและอารมณ์ที่ดีที่สุดที่เคยเจอตั้งแต่คบกันมา แปลกมากแปลกจริงๆ ซึ่งมันคงจริงเรื่องของออร่าความเป็นคุณแม่”
เผยแพ้ท้องแทนเมีย
“นี่ก็แปลกไม่เคยได้ยินศัพท์นี้มาก่อน แต่เห็นเขามีวันหนึ่งอยู่ดีๆ ก็เดินข้ามอะไรสักอย่าง เหมือนเดินข้ามให้แพ้ท้องแทน เราก็ถามเธอทำอะไรอยู่ เขาบอกถ้าทำแบบนี้สามีจะแพ้ท้องแทน ในช่วงที่แบบมึนๆ งงๆ นอนทั้งวันทั้งคืน ทุกคนก็มาบอกว่านี่แพ้ท้องแทน เราก็ไม่รู้ในมุมเราคงแบบกังวลลึกๆ นอนน้อยพักผ่อนน้อยหรือเปล่า ในมุมเรา เราก็เป็นแบบพวกสายวิทยาศาสตร์ เราแค่กังวล คิดเยอะแล้วเราก็นอนไม่หลับก็เลยเหนื่อยๆ”
รับลูกคนแรกได้มาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ (IVF)
“ทำ IVF ครับ อันนี้บอกตรงๆ คือจริงๆ ก็ด้วยเหตุอันนี้มันก็เป็นดีเทลของทั้งสองฝ่ายเราก็ขออนุญาตแล้วกัน หมอเขาก็บอกมาว่าถ้าให้เล่าตรงๆ เขาก็บอกว่าได้ คือถ้าเราจะธรรมชาติมันก็จะยากกว่าคนอื่นนะ ก็ทำได้เพราะเราไปตรวจทั้งสองฝั่ง แล้วเขาก็บอกว่าอยากลองดูก่อนไหมแต่ว่าพอผ่านจุดนั้นหมอเขาบอกว่าด้วยวัยทั้งคู่ถ้าอยากจะลองจริงๆ เขาบอกว่าเขาขอแนะนำแบบนี้ไปเลย
ซึ่งพอเขาแนะนำมาแบบนี้โอเคก็เป็นเหมือนดีลระหว่างเราสองคนว่าเราจะให้เวลามันเท่านี้ แต่มันกลับกลายเป็นว่าจากที่เราเข้าใจมันไม่น่าจะติดได้ง่าย คือทุกอย่างที่เราทำ ทุกกระบวนการผ่านและดีจนหมอบอกว่าเป็นคู่ที่เพอร์เฟกต์เหมือนกันนะ เก็บไข่ก็เพอร์เฟกต์ ตอนใส่ทุกอย่างก็ดี เช็กโครโมโซมซึ่งปกติมันต้องหายไปครึ่งหนึ่งก็กลับมาครบ มีครบทุกอย่างผู้หญิงผู้ชาย คือหมอเขาถึงขั้นว่าเราอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่ได้ผลแบบนี้ ก็แปลกใจ
ต้องยอมรับตอนแรกที่เราทำมาทางนี้เรารู้สึกว่าเรามีเวลาอยู่ประมาณปีครึ่ง ที่เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันหลุดปีครึ่งเราอาจจะไม่มีก็ได้ เราก็เลยคิดกันว่าจากที่เราเริ่มฟังจากคนอื่นๆ จากเพื่อนเราที่หลายคนก็ทำ สมัยนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติ เขาก็บอกว่าครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 บางคนครั้งที่ 10 กว่าจะติด แต่อันนี้เราใส่ไปครั้งแรกติดเลย ครั้งเดียวติดแล้วที่เราบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างสมูท แปลกพอเรากลับไปถามหมอเขาบอกว่าต้องไปขอบคุณพระแล้วแหละ”
อุบตอบเพศลูก บอกไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ได้ทั้งหมด
“ถ้าถามว่าสามารถระบุเพศได้ไหม มันไม่ได้ขนาดนั้น ตามหลักการมันเป็นเรื่องเกรด เขาจะดูเกรดว่าตัวอ่อนอยู่ในเกรดไหน ไม่ได้ถึงขั้นเลือกได้ (ทราบเพศยัง?) อันนี้บอกไม่ได้อยู่แล้วครับ
หลายคนในครอบครัวคิดว่าเราต้องการอย่างนึงด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาตีความกันอย่างนั้น แล้วเขาก็ตีความว่าคุณแม่ต้องการอย่างนึง แต่พอได้ผลมาเราก็บอกกับทุกคนว่าเราไม่มายด์ จะผู้หญิงผู้ชายเรามายด์เลย เราขอให้เป็นเด็กสมบูรณ์เฮลท์ตี้ ตอนนี้สิ่งหลักที่เราดีใจที่สุดก็คือเราไม่มีอุปสรรคอะไร คือตอนนี้ทุกอย่างมาดีมาก ก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ คือเราไม่ได้โฟกัสเรื่องเพศขนาดนั้น”
เห่อลูกหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าเสิร์จหาโรงเรียนให้ลูกแล้ว
“เห่อแค่ไหน เอาจริงๆ มันก็กลับไปที่เราบอกตอนแรกมันยังตกผลึกอยู่ว่าจะรู้สึกความดีใจแบบไหน คือดีใจมันดีใจอยู่แล้ว ตอนนี้เราช่วยตัวเองไม่ได้ เราเป็นคนกลับไปเริ่มเป็นมนุษย์โลจิก เราไม่คิดเป็นอย่างอื่นแล้ว คลอดแล้วต้องยังไง ต้องเตรียมบ้านยังไง ต้องเตรียมเรื่องเรียนจะให้เขาใช้ชีวิตยังไง คือไปคิดในเชิงนั้นมากกว่า
งเราว่าวันที่คลอดความนิ่งอันนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ได้นานแค่ไหน เพราะมันจ่ออยู่ที่คอหอย มันตื้นตัน คือมันเหมือนมันพร้อมที่จะออกมาความรู้สึกที่มันท่วมตัว มันเหมือนสมองมันดึงเรากลับมาว่าเราต้องคิดอันนี้ก่อน ต้องเตรียมอันนี้ต้องทำแบบนี้ คิดให้มันครบถ้วนคิดให้มันละเอียด แล้วพอถึงวันนั้นที่มันจะระเบิดความสุขนั้นออกมาเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเอง
เรารู้สึกว่าเราไปมองในแง่ว่าแบบนี้คือลูกของเรา เขาต้องอยู่กับเราทั้งชีวิต เด็กคนนี้จะอยู่ในชีวิตของเราจนเราไม่อยู่แล้วนึกออกไหม เราก็รู้สึกว่าแทนที่จะมาเอาความรู้สึกของตัวเอง มา celebrate เพื่อตัวเอง เรานึกถึงตรงนี้ก่อนดีกว่าทำยังไงให้ดีที่สุดสำหรับเด็กคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในโลก มันก็เลยโฟกัสไปอยู่ตรงนั้นหมด อันนี้ยอมรับเลย ไม่อยากจะบอกว่าตอนแต่งหน้ายังพิมพ์อีเมลไปที่โรงเรียนอยู่เลย เริ่มจองโรงเรียนแล้ว เริ่มมีเถียงกันกับภรรยาแล้ว ก็ตื่นเต้นครับ แฮปปี้อยู่แล้ว”