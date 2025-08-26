ลูกชาย “อลงกต” ยันพ่อไม่เกี่ยวข้องวัดพระบาทน้ำพุ ไม่เคยใช้บัตร ปชช. แต่ใช้บัตรข้าราชการ กู้กยศ.เรียน “เฉลิมพล” โต้อยู่เบื้องหลัง

ลูกชาย “อลงกต” ยันพ่อไม่เกี่ยวข้องวัดพระบาทน้ำพุ ไม่เคยใช้บัตร ปชช. แต่ใช้บัตรข้าราชการ กู้กยศ.เรียน ยันพ่อไม่ได้เงินวัด “เฉลิมพล” ประธานมูลนิธิฯ ปฏิเสธอยู่เบื้องหลัง เพิ่งรับตำแหน่ง 2 ปี
แฟนๆ ยังติดตาม กรณีข่าวคราว “พระอลงกต”ซึ่งล่าสุดได้สึกเรียบร้อยแล้ว หลังตร.บุกจับตอนตี 2 โดยเชื่อมีพฤติการณ์หลบหนี ซึ่งพระอลงกต มีหลากหลายประเด็น ทั้งถูกครหายักยอกเงินบริจาค แอบอ้างการศึกษา รวมทั้งสวมสิทธิ์ใช้บัตรประชาชน “อลงกต พลสุข” ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว มีการนำบัตรประชาชนมาผูกพร้อมเพย์รับเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ ล่าสุดลูกชายอลงกตที่เสียชีวิตได้เปิดใจในรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ยืนยันพ่อไม่รู้จักพระอลงกต ไม่เคยเอาเงินวัดมาใช้ เพราะตนยังกู้เงินกศย.เรียนอยู่ นอกจากนี้ รายการได้โฟนอิน “เฉลิมพล พลสุข”ประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้เคลียร์ให้กระจ่าง ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่
เกมส์ : พ่อไม่เคยไปวัดพระบาทน้ำพุ ตอนผมอยู่ไม่เคยเห็นเขาไปครับ
รู้จักเฉลิมพลมั้ย?
เกมส์ : รู้จักครับ ตามศักดิ์ก็เป็นลุง
เจอได้ยังไง?
เกมส์ : ผมเรียนอยู่มหา’ลัยแห่งนึง ตอนนั้นกำลังเกรดตก เลยไปหาวิชาเรียน ปรากฏว่าเห็นวิชานี้ ชื่ออาจารย์คนนี้ นามสกุลเหมือนกัน เลยไปลงทะเบียนเรียนครับ พอได้ไปเรียนอาจารย์ก็น่าจะสังเกตว่านามสกุลเหมือนกัน พอเลิกเรียนเขาก็ซักถามไล่ลำดับญาติกัน ไล่ไปไล่มาก็สรุปว่าเราเป็นญาติกันครับ เขาเป็นลูกของพี่ชายปู่ครับ หลังจากนั้นเราก็แลกคอนแทคกัน ให้คอนแทคพ่อไป เผื่อเขาขอคุยกับพ่อ แต่เขาโทรคุยกันมั้ยอันนี้ก็ไม่ทราบ จากนั้นมีติดต่อกันบ้าง โทรมาเหมือนชักชวนให้เข้าไปร่วมกันเก็บเงินในตู้บริจาคให้วัด
ทำไมต้องชวนคุณไป?
เกมส์ : อาจเป็นเพราะเราเป็นลุงหลานมั้งครับ แต่ผมไม่ได้ไปคนเดียว ลุงชวนน้องอีกคนไปด้วยกัน เป็นชาวม้งหรือเปล่าไม่แน่ใจ เป็นผู้หญิงครับ ไปช่วยกันโกยเงินตามตู้บริจาค เข็นใส่รถเข็นขึ้นรถ
เขาชวนไปยังไง?
เกมส์ : เขาพูดว่าว่างมั้ย ไปช่วยกันโกยเงินไปวัดพระบาทน้ำพุมั้ย ไปช่วยเก็บเงินไปวัดพระบาทน้ำพุกันมั้ย ผมก็เรียนอยู่ ก็ตกลง เพราะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ติดอะไร ไปช่วยกันเก็บตามตู้บริจาควัดต่างๆ สถานีรถไฟ พอหอบเงินใส่ถุงเสร็จก็เข็นรถขึ้นท้ายรถไป อาจารย์ก็กลับมาส่งผมที่มหา’ลัย เพราะผมต้องนั่งรถกลับบ้าน เหมือนให้เซ็นรับเงินเบี้ยเลี้ยง 500 แต่อาจารย์ให้พิเศษเพิ่มเป็นพัน ถ้าจำไม่ผิด ไปประมาณ 2 ครั้งครับ
เห็นว่ามีเรื่องราวนึง ซึ่งน่าแปลกใจมาก ที่บ้านเคยได้รับบิลโทรศัพท์ค่ายโทรศัพท์ค่ายนึงส่งมาที่บ้าน แต่บิลนั้นใช้ชื่อว่าพระอลงกต จริงมั้ย?
เกมส์ : จริงครับ ตอนนั้นผมทำงานที่เดียวกับพ่อ แต่อยู่คนละฝ่าย พอมีจดหมายมาส่งเขามาส่งที่สำนักงาน ผมก็เอาจดหมายไปให้พ่อ หน้าซองเขียนว่าพระภิกษุอลงกต พลมุข ก็เลยถามพ่อว่าทำไมเป็นพระภิกษุ พ่อก็บอกว่าชื่อเหมือนกัน แล้วเขาก็เงียบไป ผมไม่ได้สนใจ ก็ยื่นซองให้เขาไป
พ่อเคยใช้โทรศัพท์ค่ายนั้นมาก่อนมั้ย?
เกมส์ : เขาใช้ค่ายนั้นมาตลอด ตั้งแต่แรกเริ่ม เปลี่ยนซิมแต่เป็นเบอร์เดิมมาตลอด
เป็นไปได้มั้ย ซิมที่เป็นเบอร์ของพระ มันเป็นเลขบัตรประชาชนเดียวกับพ่อ เขาเลยส่งมาที่บ้านเรา?
เกมส์ : ไม่ทราบครับ ไม่รู้เลยครับ
แต่ที่แน่ๆ มีเบอร์โทรเบอร์นึงเป็นของพระอลงกต แต่ส่งมาที่บ้านเลขที่เรา?
เกมส์ : ใช่ครับ
ข้อมูลที่คุณเกมส์เปิดให้ดู คุณเฉลิมพลส่งข้อมูลมาหาคุณเกมส์ตลอด แต่มีอันนึงซึ่งแปลก เขาบอกให้ส่งรูปงานศพ ประวัติของพ่อมาให้หน่อย ทำไม?
เกมส์ : ไม่ทราบครับ เขาขอให้ส่ง ผมก็ส่งไป เพราะเห็นว่าเป็นลุง ไม่ได้คิดอะไร ผมไม่รู้ก่อนหน้านี้เขารู้จักพ่อมาก่อนมั้ย ไม่ได้ไปมาหาสู่
ทนายรณณรงค์ : แต่มีตัวเชื่อม ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ให้น้องไปให้ข้อมูลที่กองปราบ
พี่รณจะพาน้องไปแจ้งความเรื่องอะไร?
ทนายรณณรงค์ : เรื่องการให้ข้อมูลเท็จในการเปิดบัญชี หลายอย่าง ทั้งหมดเลย ถ้าโรงพักไม่อยากทำ ผักไห่ ก็ไม่เป็นไร ก็ไปกองปราบ
เขาบอกว่าไง?
เกมส์ : ไม่ใช่ที่เกิดเหตุครับ
น้องได้รับความเดือดร้อนยังไง?
เกมส์ : รู้สึกไม่ปลอดภัย และนามสกุลเสื่อมเสียไปด้วยครับ
เคยได้ยินพ่อเล่าให้ฟังมั้ยว่ารู้จักเกรียงไกร เล่นฟุตบอลด้วยกัน?
เกมส์ : พ่อไม่เคยพูด ตั้งแต่อยู่มาไม่เห็นพ่อจะดูรวยขึ้นมา
ทนายรณณรงค์ : เนี่ย คนสงสัยว่าเอาเงินวัดพระบาทน้ำพุมามั้ย ชีวิตความเป็นอยู่ยังไง
เกมส์ : ไม่ได้เอามา ช่วงม.ปลายก็กู้กยศ.เรียน เลยรู้ว่าพ่อไม่เคยใช้บัตรประชาชน พ่อใช้บัตรข้าราชการเป็นสำเนาทำเรื่องกู้ครับ
ทนายเกิดผล : แล้วบัตรประชาชนพ่อไปไหน
เกมส์ : พ่อบอกว่าไม่จำเป็น ใช้บัตรข้าราชการได้เหมือนกัน เขาเลยเซ็นรับรองมาให้ และเราทำเรื่องกู้มา
ทนายเกิดผล : เคยเห็นบัตรประชาชนอยู่กับพ่อมั้ย
เกมส์ : ไม่เคยครับ ช่วงทำงานเขาก็กู้สหกรณ์มาใช้จ่าย มีตอนที่ย่าเกิดล้มป่วย เขาก็เอาทองไปขาย ไม่เห็นว่าพ่อจะดูรวยขึ้นเลย
ทนายรณณรงค์ : ตอนย่าล้มป่วย เกรียงไกรที่สวมรอยมาเยี่ยมมั้ย
เกมส์ : ไม่มีครับ
ที่แน่ๆ ต้องมีตัวกลางตัวนึง?
ทนายรณณรงค์ : แต่มีตัวแทนมาร่วมอยู่ 3 งาน
ให้ฟังฝั่งพี่เฉลิมพลพูดสักนิด ตอนแถลงเขาบอกไม่ได้สนิทกัน?
ทนายรณณรงค์ : ตอนที่เขามาเจอเรา ญาติเราคนแรกที่เสียชีวิต ปีอะไร
เกมส์ : งานศพคุณอา น้องคนสุดท้องของพ่อ ช่วงปี 64 จากนั้นสองปีต่อมาพ่อก็เสีย เขาก็ไปงานศพพ่อครับ
ทนายรณณรงค์ : ปี 64 เขาไปงานศพไดไง
เกมส์ : ถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมเป็นคนบอก ผมจำเหตุการณ์ไม่ได้
ทนายรณณรงค์ : เขาให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้จัก เห็นแล้วเป็นไง
เกมส์ : สืบญาติกันแล้วเป็นลุงหลาน
ทนายรณณรงค์ : งานศพย่า ปี 68 ไม่ได้เป็นญาติ แต่มางานศพตลอด
พูดไปก็ไม่ค่อยดี มันก็ดูแปลกๆ อยากให้พี่ออกมาพูดเรื่องนี้จริงๆ ว่าตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่ คนกำลังตั้งข้อสงสัยว่าพี่เองรู้เรื่องราวพระที่เปลี่ยนชื่อเป็นญาติพี่หรือเปล่า มันจะเป็นไปได้ยังไง ความบังเอิญเหรอ อยู่ดีๆ พี่เฉลิมพล นามสกุลเดียวกับน้องคือพลมุข ไปวิจัยที่วัดพระบาทน้ำพุ ช่วงปี 35 36 ไปรู้จักพระ พระเองครั้งนึงเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนแก่นนคร ซึ่งพ่อน้องก็เรียนแก่นนคร ชอบเตะบอลเหมือนกัน เกรียงไกรอายุมากกว่า 2 ปี?
ทนายรณณรงค์ : พ่อเคยเป็นนักบอลมั้ย
เกมส์ : พ่อไม่เคยเล่าครับ
โฟนอิน “อ.เฉลิมพล พลมุข” อยากให้ลองชี้แจงเพื่อความเป็นธรรม?
เฉลิมพล : คุณอาผมชื่อคุณอาเสริมวิทย์ ออกรายการโหนกระแส คุณดาหวันก็เป็นญาติผมคนนึง ผมไม่ได้ดู เผอิญว่าน้องเกมส์ก็ออกไปแล้ว ไม่แน่ใจคุณแม่เขามาด้วยหรือเปล่า
มาครับ?
เฉลิมพล : คุณหนุ่มได้สัมภาษณ์ออกอากาศด้วยใช่มั้ย
ไม่ได้สัมภาษณ์ครับ?
เฉลิมพล : ประเด็นที่คุณหนุ่มอยากถาม คือเรื่องอะไรครับ
มีคนพูดพาดพิงว่าเป็นไปได้มั้ยอาจารย์อาจแนะนำหรือเอาเลขบัตรประชาชนญาติตัวเองให้ฝั่งพระหรือเปล่า อยากให้ชี้แจงตรงนี้?
เฉลิมพล : ปฏิเสธครับ เป็นเท็จ กับหลวงพ่ออลงกต แทบไม่ได้คุยกันด้วยซ้ำไป นานน้านจะได้คุยกัน แล้วคุยในเวลาอันสั้นมากครับ
ตอนฝั่งพี่ไปเจอหลวงพ่อ ท่านชื่ออลงกตหรือยัง?
เฉลิมพล : ผมไม่เห็นเอกสารท่านเนอะ ผู้ป่วยก็เรียกหลวงพ่ออลงกต แรกเริ่มเดิมทีผมทำวิจัยของม.มหิดล มีหนังสือแจ้งไปทางหน่วยงานที่เราทำวิทยานิพนธ์เก็บข้อมูล ปี 36 หลังจากเก็บงาน ทำงานวิจัย ผมก็ทำเฉพาะของผม ส่วนตัวท่านผมไม่ได้ไปคุย ไปถามท่านว่าคือใครมาจากไหน ญาติทางไหน แต่ถ้ามีโอกาสกลับไปมหาสารคาม ผมก็ไปเปรยๆ ให้ฟังว่าญาติๆ เรา ทางสารคามได้รู้จักมั้ย ทุกคนก็งงๆ ว่าเราไม่มีญาตินะ
อ.เฉลิมพลอยู่ดีๆ จับพลัดจับผลูเป็นประธานมูลนิธิธรรมรักษ์ได้ไง?
เฉลิมพล : ผมเพิ่งเป็นปี 66 นี่เองครับ
พอรู้ว่าชื่อจริงนามสกุลหลวงพ่อไปตรงกับญาติ เคยถามซักไซ้มั้ย?
เฉลิมพล : ไม่เคยถามเลยครับ เป็นความสัตย์จริงนะครับ ผมก็เพิ่งรู้จากข่าวว่าชื่อเดิมคือไกร แล้วมาเป็นเกรียงไกร ก่อนหน้านี้ที่เพิ่งรู้ระบบทะเบียนราษฏร์พบว่ามีชื่ออลงกต พลมุขตั้งสามชื่อ ผมก็พยายามตามดูว่าอีกสองชื่ออยู่ที่ไหน
อาจารย์ทราบตอนไหนว่าแกชื่ออลงกต พลมุข?
เฉลิมพล : ปี 36 เลยครับ เพราะผู้ป่วยก็จะเรียกแบบนั้น
ทราบเมื่อไหร่ว่าเรามีญาติชื่ออลงกต พลมุขจริงๆ ที่ตายไปแล้ว?
เฉลิมพล : ผมสอนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัย น้องเขามาลงทะเบียนเรียนวิชาผม ผมก็เช็กชื่อนศ. อ้าว นามสกุลพลมุข ผมก็สงสัยเป็นใครอะไรยังไง ผมก็ถามเขา ก็เล่ากันย่อๆ เขาเป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยเจรจา ตอนหลังมีครั้งนึง ผมได้มีโอกาสไปในงานอะไรสักอย่างที่บ้านเขา ได้คุยกับอลงกต เขายังรับราชการอยู่ ยังไม่ตาย ก็ถามว่าเป็นมายังไง
รู้ตอนปีไหน ว่ามีญาติชื่ออลงกต พลมุข?
เฉลิมพล : จำไม่ได้ ต้องถามน้อง
เกมส์ : ลงทะเบียนปี 56
เฉลิมพล : อ๋อ ก็หลังจากนั้นนิดหน่อย แค่นั้น ได้ไปคุยกับพ่อน้องเขาสั้นๆ ไม่ได้คุยอะไรมาก ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรมากมาย
พระอลงกต พลมุข ท่านใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่ปีไหน?
เฉลิมพล : อันนี้ไม่ทราบเลยครับ
พี่เฉลิมพลจะทำยังไงต่อไป มีคนอาจมองพี่ไม่เหมือนเดิม?
เฉลิมพล : ไม่เป็นไร ทุกคนมีสิทธิ์มอง มีสิทธิ์คิด ผมก็ยืนยันตลอดว่าไม่ได้เป็นญาติกับท่านอลงกต
ตอนไปงานศพ ไปทั้งหมด 3 งาน?
เฉลิมพล : คุณหนุ่มได้ทราบข้อมูลจากน้องไปแล้ว งานอะไรบ้าง ทวนให้ผมฟัง
งานย่า งานอลงกต น้องชายอลงกต?
เฉลิมพล : อ๋อ โอเค ย่าผมเสียที่มหาสารคาม ย่าผมป็นแม่ของพ่อ ที่เสียชีวิตที่สารคาม นานแล้วครับ จำไม่ได้ 31 32 ประมาณนี้ ป้ายย่าก็ยังอยู่กำแพงวัดที่สารคาม ย่าผมหรือย่าน้องเกมส์ครับ
ถามเรื่องนี้ดีกว่า เรื่องพร้อมเพย์ ซึ่งมีเงินเข้ามูลนิธิธรรมรักษ์ ทราบมั้ยเวลากดเข้าหมายเลขพร้อมเพย์ มันคือบัญชีอลงกต คนตาย ชื่อว่าบัญชีกองทุนอาทรประชานาถ?
เฉลิมพล : ไม่ทราบเลยครับ ผมเพิ่งทราบเมื่อวาน ที่ข่าวนำเสนอ
เชื่อว่ามีบุคคลใดบุคคลนึงแอบนำเลขหมายบัตรประชาชนไปผูกกับพร้อมเพย์ เพราะลูกชายกับภรรยาผู้ตายบอกว่าผู้ตายมีบัญชีเดียวเท่านั้น ไม่เคยมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ?
เฉลิมพล : เรื่องนี้ไม่ทราบจริงๆ เพิ่งทราบเมื่อวันสองวัน
พี่ยืนยันว่าพี่รู้จักตัวตนอลงกต พลมุขครั้งแรก ญาติพี่ที่ตาย มารู้จักตอนเจอลูกชาย?
เฉลิมพล : ใช่ครับ ถูกต้องครับ