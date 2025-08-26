อาจารย์ผู้สอนฟาด “หลวงพ่ออลงกต” ไม่ยอมรับคือ “เกรียงไกร” จนเพื่อนร่วมรุ่นเลิกคบ และไม่ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ!

“อ.คมสันต์” เผย “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ เคยเป็นลูกศิษย์ ชื่อเดิม “เกรียงไกร” เรียนไม่จบ หนีเพราะมีปัญหาเรื่องเงิน แถมหนีทหารไปบวช อ้างไม่รู้จักเพื่อนเก่าจนถูกเลิกคบ หอบเงินกลับ ไม่ทำบุญวัดนี้ แต่บิณฑบาตเรี่ยไรเงินบริจาคที่มหา’ลัยหลายครั้ง
งานงอกรัวๆ สำหรับ “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ ที่ถูกแฉรัวๆ หลายประเด็น ทั้งยักยอกเงินวัดนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซื้อที่ดิน 2 พันไร่ แอบอ้างวุฒิการศึกษา ใช้บัตรประชาชน “อลงกต พลสุข” ซึ่งตายไปแล้ว ล่าสุดรายการโหนกระแส โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้โฟนอินสัมภาษณ์ “อ.คมสันต์” ครูผู้สอน “เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว” หรือ “หลวงพ่ออลงกต”
อ.คมสันต์ : ผมเคยเป็นอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำวิชา ตอนนั้นเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลกครับ พศ.นั้น เขาชื่อเกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ตอนนั้นไม่ได้เปลี่ยนชื่อ เป็นนศ.ปกติ เรียนดี เล่นกีฬาเก่ง หัวสมองดี เป็นนักกิจกรรมด้วยซ้ำ
เห็นว่าเรียนๆ อยู่หายตัวไป?
อ.คมสันต์ : ครับ เทอมที่สองตอนสอนอยู่ ปรากฏว่าไม่ได้มาสอบไฟนอล เขาหายออกจากโรงเรียนไปเลย ไม่จ่ายค่าลงทะเบียนด้วยซ้ำไป ช่วงนั้นจำได้ก็ถามเพื่อนว่าเกรียงไกรหายไปไหน เขาบอกคงหายเข้ากลีบเมฆไปแล้ว มีปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ กับเพื่อนในรุ่น ตอนนั้นเข้าใจว่าแหวนรุ่น ตอนนี้มาถามดูคงไม่ใช่ประเด็นหลัก เพราะมีคนได้แหวนรุ่นมากเกินกว่าครึ่งรุ่น เป็นเรื่องเงินๆ ทองๆ หลายคนก็จำไม่ได้ เขามีปัญหาเงินๆ ทองๆ ถึงจำเป็นต้องหายตัวไป
เห็นว่ามีคนไปตามหาจนเจอว่าเขาไปบวช?
อ.คมสันต์ : สองสามปีต่อมา เขาไม่เห็นเกรียงไกรมางานเลี้ยงรุ่น จนปี 2530 2531 มีเพื่อนกลุ่มนึงไปเจอว่าเขาบวชที่วัดพระบาทน้ำพุครับ แต่ไปทักทายเขา เขาบอกเขาไม่ได้จบ เขาปฏิเสธเพื่อน คนกลุ่มนั้นเลยบอกว่างั้นตัดออกจากรุ่นแล้วล่ะ ล่าสุดคุยกับเพื่อนเขาคนนึงเป็นประธานรุ่น เขาบอกว่าปี 34 35 เคยเอาเงินที่เหลือจากการเลี้ยงรุ่น ตั้งใจเอาเงินก้อนนี้ไปถวายวัดพระบาทน้ำพุ เขาก็ยกพวกกันไปที่วัด ปรากฏว่าเขาไม่ยอมรับ เขามีประวัติว่าไม่ใช่เกรียงไกร เขาเป็นคนของวัด ว่าจบม.เกษตรศาสตร์ จบป.โทต่างประเทศ ตั้งแต่วันนั้นประธานรุ่นก็ไม่ไปยุ่งสุงสิง เพราะมันบอกว่าไม่ใช่เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว เขาชื่อพระอลงกต
เพื่อนเลยเลิกคบ กลับเลย?
อ.คมสันต์ : หอบเงินกลับ ไม่ถวายเลย พอมีใครชวนไปถวายเงินที่วัดพระบาทน้ำพุ รุ่นนี้ไม่ไปเลย เป็นพยานสักครึ่งรุ่น
ไม่เคยได้ยินอลงกต พลมุขเลยใช่มั้ย?
อ.คมสันต์ : หลังปี 2540 กว่าๆ เป็นต้นมา ตอนเขาเป็นพระครูอาทรประชานาถ ก็มาขอบิณฑบาตรวบรวมเงินทอง ก็เห็นอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม เขาบอกว่าพระรูปนี้ดังเรื่องช่วยเหลือเรื่องคนป่วยเป็นโรคเอดส์ หลังจากนั้นก็มาปีละหน แต่ไม่เคยบอกใครว่าเคยเรียนที่นี่ มาในรูปพระที่โด่งดังเป็นนักเทศน์ทำกิจกรรม มาอบรมเรื่องโรคเอดส์ ตอนหลังยกฐานะเป็นมหา’ลัยก็จัดขบวนให้ไปบิณฑบาตในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก ก็เป็นที่ชื่นชม ปีนี้ก็ทำไปแล้วเดือนมิ.ย. ตั้งแต่นั้นมา ท่านก็มาทุกปี ใครปล่อยข่าวว่าคือเกรียงไกร เขาก็บอกว่าไม่ใช่ แม้กระทั่งบางคนที่เคยกราบกรานไหว้ เขาก็ไม่เชื่อ มีผมเชื่อ 50-50 แต่ผมเฉยๆ จะเป็นศิษย์เก่าหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนกับเรา แต่สังเกตว่าท่านสร้างสนามใจฟ้า เกรียงไกรเล่นฟุตบอลเก่ง ผมเป็นแฟนบอลเขา
ก็เริ่มเอะใจ ไล่ไทม์ไลน์มา ก็เออ มันใช่ ก็บอกนักข่าวไปเอง ก็บอกให้ไปหาให้เจอแล้วกัน 2524-2529 เขาหายไปไหน คุณจะได้คำตอบ ปีเกิดเขาจริงๆ คือ 2503 เพราะคนรุ่นนี้จะเกิดแถว 03 04 นี่แหละ ปี 24 เป็นปีที่เขาต้องเกณฑ์ทหาร ให้ใครไม่รู้โทรศัพท์เช็กที่สัสดี เรื่องราวก็เลยกลายเป็นว่าเกิดจากหนีทหารนั่นเอง ผมก็รู้ตัวแล้ว ที่จำเป็นต้องไปบวชเป็นชื่ออื่น คือหนีทหารนั่นเอง
ตอนนี้เชื่อมั่นว่าเขาเปลี่ยนชื่อเพราะหนีทหาร ตอนนั้นยังสงสัยอยู่ว่าเขามาทุกปี อย่างยิ่งใหญ่ ในฐานะเจ้าคุณอลงกต ทำไมไม่ยอมรับสักหน่อย ถ้าบอกว่าจบจากที่นี่เขาก็จะยกย่องคงให้ดุษฎีกิตติมศักดิ์ไปแล้ว มีชื่อเสียงขนาดนั้น ทำไมเขาไม่บอก ไม่ยอมรับว่าเรียนที่นี่ มารู้เหตุผลว่าที่อื่นค้ำคออยู่ เขาเคยขอปริญญากิตติมศักดิ์จากม.ธรรมศาสตร์ แล้วดันไปให้สัมภาษณ์ว่าเคยจบวิศวะจากเกษตรศาสตร์ จบจากมหาลัยแห่งชาติออสเตรเลย พอเขาพูดไทม์ไลน์ปีพศ.จะปิด มาที่นี่ทุกปี 30 ปีก็ไม่เคยบอกเลยว่าเรียนที่นี่ เพราะมีความลับที่บอกไม่ได้
อาจารย์มั่นใจว่าเป็นลูกศิษย์?
อ.คมสันต์ : มั่นใจ ยิ่งเอารูปมานั่งเทียบกันก็ชัดแล้ว แต่ก่อนลูกศิษย์เพื่อนสนิทเขาอีกคนบอกว่าเปลี่ยนแค่อ้วนขึ้นเท่านั้นเอง แต่นอกนั้น เหมือนเกรียงไกรทุกประการ
ชื่อเล่นอะไร?
อ.คมสันต์ : เขาเรียกจิ๊บครับ คนในรุ่นเรียกไว้จิ๊บ
แล้วไปไงมาไงเป็นจอร์จ?
อ.คมสันต์ : จ๊อดเป็นชื่อพ่อแม่ตั้งให้เรียกที่ขอนแก่นมั้งครับ เพื่อนที่เรียนเกษตรด้วยกันเรียกจิ๊บ ผมก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับห้องนี้ รู้จักทุกคน
ไม่ทราบว่าเขาเอาชื่อมาจากไหน?
อ.คมสันต์ : คนทางนี้ไม่ทราบเลย แต่ดูไทม์ไลน์แล้ว อลงกตตัวจริงเรียนอยู่แก่นนคร มีช่วงชีวิตนึงที่คนเอาเลขประจำตัวไปได้อย่างน้อยต้องรู้จักกัน ไม่สนามบอลก็โรงเรียนเดียวกัน ไปสืบเอาเหอะ ต้องเจอตัวกัน ยืมชื่อกันไปได้
มีอะไรจะฝากถึงลูกศิษย์?
อ.คมสันต์ : ถ้าใครมีโอกาสได้สัมภาษณ์เจ้าคุณอลงกต ก็ลองถามเรื่องนี้ดู ถึงเวลาจริงๆ แกจะยอมรับหรือเปล่าว่าชื่อเกรียงไกร มีจิตสำนึกสักนิดมั้ยว่าเคยเรียนที่นี่