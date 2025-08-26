xs
“เกลิน ธัญรดี“ ปิดฉากดรามา 1 ปี คู่กรณีออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการ ชดใช้ค่าเสียหาย 200,000 บาท และถอนฟ้องเรียบร้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตามที่ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา “ธัญรดี ชาญชนินท์กุล” หรือ “เกลิน ธัญรดี” นักแสดง ได้ถูกใส่ร้ายและเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จในสื่อสังคมออนไลน์ จนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และภาพลักษณ์ทางอาชีพ

ล่าสุด คดีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยคู่กรณีได้ออกมา โพสต์ขอโทษต่อสาธารณะ ยอมรับผิด พร้อมชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท และถอนฟ้องทุกคดีความที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อย

เกลิน ธัญรดี ขอเรียนยืนยันต่อทุกคนว่า ข้อกล่าวหาที่เคยถูกเผยแพร่ไม่เป็นความจริง และการยุติคดีครั้งนี้ถือเป็นการพิสูจน์ว่า “ความจริงย่อมชนะทุกสิ่ง”

ทั้งนี้ เกลินขอขอบคุณสื่อมวลชน แฟนคลับ และทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้างและให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และขอเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานการแสดงต่อไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ












