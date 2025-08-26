สยอง! “นัท นิสามณี” แชร์อุทาหรณ์หน้าพัง เพราะหมอกระเป๋า (คลิป)

ทำเอาแฟนๆ ตกใจหนักมาก หลังอินฟลูฯ คนดัง “นัท นิสามณี เลิศวรพงศ์” ได้ออกมาโพสต์คลิปเผยใบหน้าบวมเป่ง หลังต้องเข้าผ่าตัดด่วน เพื่อเอาหนองข้างแก้มออก เนื่องจากมีการอักเสบ หวั่นติดเชื้อ ซึ่งงานนี้เจ้าตัวได้เผยไว้เป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนที่อยากสวย อยากฉีดหน้า ว่าขอร้องให้ไปทำกับที่ที่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน อย่าไปพึ่งหมอกระเป๋า เหมือนตัวเธอเองเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว
โดย นัท เล่าว่าเรื่องมันเกิดเมื่อ 2 อาทิตย์ที่แล้ว ตัวเองรู้ตัวว่าไปฉีดหน้ากับหมอกระเป๋ามา แล้วก็จะเป็นช่วงๆ ที่ชนอะไรนิดหน่อยก็จะปวด เลยซื้อยาแก้อักเสบกินประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็หาย ซึ่งชีวิตตนก็จะเป็นแบบนี้มาเรื่อยๆ แต่รอบนี้มันบวมใหญ่ผิดปกติ พอมีหัวเป็นไตขาวๆ ขึ้นมา ก็กลัวว่าสิวมาขึ้นตรงบริเวณข้างแก้มเจ็บอยู่ จะเลยไปฉีดสิว แต่หมอบอกไม่ใช่สิว เป็นหนองทั้งก้อน พอสแกน MRI ก็เห็นเป็นก้อนหนอง 2 ก้อนตรงแก้มทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 4 ซม. เลยต้องผ่าตัดด่วน เพราะถ้าหนองทะลุ จะเสี่ยงติดเชื้อ และตนก็ทำใจไว้แล้ว ว่าหลังปล่อยคลิป อาจจะมีคนมองเป็นเรื่องตลก หรือคอมเมนต์บูลลี่ แต่ตนจะผ่านมันไปให้ได้ เพราะตั้งใจออกมาพูดเรื่องนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครต้องเจอแบบตัวเองอีก
“นัทออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและส่งกำลังใจมา ไม่เคยนึกเลยว่าหน้าตัวเองจะกลายมาเป็นแบบนี้ ขอให้เรื่องของนัทเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่อยากสวย เลือกทำที่ๆ ปลอดภัย เพราะมันไม่คุ้มจริงๆ ยังดีที่นัทมาทัน หมอบอกถ้ายังฝืนมาช้า หนองทะลุแก้มออกมา ก็ติดเชื้อจนอาจจะเสียชีวิตได้ ตอนนี้นัทต้องพักรักษาตัวต่อ ให้ยาฆ่าเชื้อวันละ 3 เวลา ดูแลอย่างใกล้ชิดกับทีมแพทย์ แม้จะพ้นจุดอันตรายแล้ว แต่ยังคงต้องระวังการติดเชื้อต่อไป”