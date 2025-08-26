คปภ. ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2025”

นาย ชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ประธานคณะกรรมการตัดสิน มอบรางวัลสุดยอด นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2025” โดยในปีนี้มีการแบ่งโจทย์การแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต/ นักศึกษา มากับโจทย์ “ผสานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับประกันภัย (Innovation for Insurance Literacy)” และโจทย์สุดท้าท้ายของประเภทประชาชนทั่วไป คือ “สร้างสรรคค์นวัตกรรมปฏิวัติการประกันภัยให้เข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว (Innovation for Accessible Insurance)”
ในครั้งนี้มีผู้เข้าสมัครร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมากกว่า 400 ทีม เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จํานวนทั้งสิ้น 10 รางวัล โดยมี 5 หลักเกณฑ์กาพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทเช่นกัน ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ประกอบด้วย
1. Wow factor & Pitching Presentation โครงการน่าสนใจ ฟังแล้วน่าตื่นเต้น และดึงดูดในการฟังครั้งแรกได้ (ต้องอุทานหรือร้อง Wow ในทันที) และ สามารถนําเสนอได้ดีเยี่ยม สามารถดึงดูดความสนใจของคณะกรรมการให้เข้าใจได้ในเวลาที่กําหนด ได้ 25 คะแนน
2. Problem & Pain Point ปัญหาที่เสนอ มีอยู่จริง ตรง โจทย์และตอบโจทย์ 15 คะแนน
3. Product & Solution สิ่งที่เสนอ สามารถแก้ปัญหาที่เสนอได้ตรงเป้าและตอบโจทย์การผสานนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับประกันภัย (Innovation for Insurance Literacy) 25 คะแนน
4. Customer & Value Propositions
4.1. ความเข้าใจลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง
-ระบุกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง(Segmented)
-ขนาดของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ในแง่จํานวน กรมธรรม์ที่คาดหวังได้หรือ จํานวนลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่มีการรับรู้และการตระหนักถึงประกันภัย อย่างชัดเจนมีข้อมูลสนับสนุนจากการวิจัยตลาดหรือข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนครบถ้วน
4.2. Value Proposition ที่โดดเด่น
-นําเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์, แตกต่างจากคู่แข่ง, และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดอธิบายประโยชน์ที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายจะได้รับอย่างชัดเจน อย่างน้อย 4 ข้อ 15 คะแนน
5. Technology เลือก tech ได้น่าสนใจ ทันสมัย ยัง ไม่ค่อยมีผู้ที่เข้าใจเชิงลึกมากนัก หรือยังไม่ค่อยมีการใช้งานแพร่หลายในธุรกิจประกันภัยมากนัก 20 คะแนน
และหลักเกณฑ์การพิจารณาของประเภทประชาชนทั่วไปที่เน้นย้ำเข้มข้น ทั้งในส่วนของPrototype ที่เสนอได้ตรงเป้าและตอบโจทย์การเข้าถึงสร้างสรรค์ นวัตกรรมปฏิบัติการประกันภัยให้เข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว (Innovation for Accessible Insurance) รวมถึง Revenue Streams and Cost Structure ที่มีการระบุโมเดลรายได้ (Revenue Streams) ที่ชัดเจน และมีโครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) หลักได้อย่างละเอียดและครบถ้วน เช่น มีข้อมูลต้นทุน–ราคาขาย–กลุ่มจ่ายจริง พร้อมแนวทางขยายที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 8 ท่าน ดังนี้ คุณชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คปภ., คุณมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ, คุณนิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง, คุณมนตรี ถิรศักดิธนา ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย, คุณโชติมา พัวศิริ ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย, คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund), คุณปัทมาวดี พัวพรหมยอด ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ คุณนิตาภา อินชัย รักษาการรองผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สํานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ร่วมตัดสินและประกาศผลรางวัล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สํานักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สําหรับผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย “OIC InsurTech Award 2025” ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม “Rush to Rich” เสนอ “InsurLot แพลตฟอร์มส่งเสริมความตระหนักทางด้านประกันภัยรถยนต์ ผ่านระบบ Gamification พร้อม Rewards ในรูปแบบของตัว Lottery” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม “InsureMate” เสนอแนวคิด “AI Insurance Companion เพื่อนรู้ใจเรื่องประกันที่ช่วยให้คนไทยเข้าใจประกันได้ง่ายขึ้น และมันใจว่าใช้สิทธิได้จริง” รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “LogIns” เสนอ “To-Die List: Tool for Awareness and PersonalLife Plan Generator” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม “คณิตประกันภัยและวิศวะคอมตัวน้อยที่อยากเป็นหัวแถว” เสนอแนวคิด “เกมส์ประกันภัยที่ ประเมินความเสียงของธุรกิจของตนเองตามสถานการณ์ต่างๆ” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และทีม “ClearBiz” เสนอแนวคิด “แพลตฟอร์ม InsurTech สําหรับ SME ที่ใช้ AI จากกล้อง–POS–ทําเล วิเคราะห์ความเสี่ยงเรียลไทม์ จ่ายเท่าความเสี่ยง เคลมไวในแอปเดียว” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
สําหรับผลการตัดสินประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม“ Sxphia : Auto Insurance Telematics Platform” เสนอ “Sensor ติดรถยนต์ ที่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ไปยังหน่วยงานกู้ภัยและญาติ เมื่อผู้ใช้งานเกิดอุบัติเหตุทางถนน” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม “ERGO HIPPO” เสนอไอเดีย “ลดเบี้ย ประกันกลุ่มองค์กร พร้อมเพิ่ม Productivity ด้วยการป้องกันสุขภาพเชิงรุกแบบเฉพาะบุคคล” ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม “KIT-WISe-2-X”เสนอแนวคิด “เทคโนโลยีตรวจจับคลื่นไฟ้ฟ้า เพื่อป้องกันอัคคีภัยจากไฟ้ฟ้าลัดวงจร หรือขั้วไฟหลวมในบ้านคุณแบบเรียลไทม์” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม “BroSure” เสนอแนวคิด “ช่วยให้คนซื้อประกัน เข้าใจประกัน ให้บริษัทประกันเข้าใจคนซื้อ” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท และทีม “พาไปรักษา” ภายใต้แนวคิด “Mobile app พาไปโรงพยาบาลจองรถ จองคิวการรักษา” ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท
ทั้งนี้ เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้เราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของโครงการ OIC InsurTech Award 2025 ผมขอแสดงความยินดีกับ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบการประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ประจําปี 2568 หรือ OIC InsurTech Award 2025 และขอขอบคุณทุกๆ ทีมและทุกๆ ท่าน ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด “OIC InsurTech Award 2025” ภายใต้โจทย์ “ผสานนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับประกันภัย (Innovation for Insurance Literacy)” สําหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทนิสิต/นักศึกษา และ“สร้างสรรค์นวัตกรรมปฏิวัติการประกันภัยให้เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว (Innovation forAccessible Insurance)”
สําหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทประชาชนทั่วไป ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงาน คปภ. เพื่อจะเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนานวัตกรรม ที่จะมาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัยของประเทศไทย ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลการประกวด OIC InsurTech Award ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีบทบาทสําคัญในการสร้าง ecosystem ด้านเทคโนโลยีประกันภัย ให้กับอุตสาหกรรมของเรา เนื่องจากก่อให้เกิดผล ทั้งในเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัย ดึงดูดนิสิต นักศึกษาให้เข้ามาในธุรกิจ และบ่มเพาะผู้พัฒนานวัตกรรมที่มีศักยภาพหลายทีมที่ชนะการประกวดของเรา ประสบความสําเร็จ ได้ร่วมงานกับบริษัทประกันภัย ได้ร่วมลงทุนกับนักลงทุนที่สนใจ หรือได้ไปประกวดในเวทีต่างประเทศ
และสํานักงานคปภ. ได้พัฒนารูปแบบการจัดงานมาโดยตลอด ในปีนี้ ได้ขยายผลการจัดกิจกรรม OIC InsurTech Roadshow เพื่อให้ความรู้ด้านประกันภัยและเทรนด์เทคโนโลยีประกันภัย หรือ InsurTech แก่เยาวชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัดและหลากหลายสาขาวิชามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาทิ เช่น สมาคมประกันชีวิตไทยสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบันประกันภัยไทย เป็นต้นทําให้ผู้แข่งขันได้เข้าใจ รู้จัก Insurance Stakeholder และมองเห็นภาพ Insurance Ecosystem ได้มากขึ้น
ตลอดจนถึงกิจกรรม OIC InsurTech Bootcamp สุดเข้มข้น 2 วัน 1 คืน ที่ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม การทํางานเป็นทีม การออกแบบและการสร้าง Prototype เทคนิคการนําเสนอ และยังได้รับคําปรึกษาจาก Mentor ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ก่อนจะมาถึงวันนี้กับรอบชิงชนะเลิศ ที่ทุกทีมได้แสดงศักยภาพผ่านการ Pitching อย่างเต็มความสามารถ
ในการประกวดครั้งนี้ ทําให้เราเห็นว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่ม Tech Firm และกลุ่ม InsurTech Startup ในประเทศไทยนั้น มีศักยภาพไม่แพ้ประเทศอื่นๆ ได้เห็นถึงพลังของกลุ่มคนที่เห็นความสําคัญของการร่วมกันพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย และมีความคิดสร้างสรรค์ นําองค์ความรู้มาประยุกต์ และพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาคธุรกิจประกันภัย จึงส่งผลให้การประกวด OIC InsurTech Award 2025 ในปีนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจํานวนทั้งหมดกว่า 400 ทีม ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้เข้าสมัครการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปีครับ
ผมเห็นว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรมีบทบาทร่วมกัน ในการสนับสนุน และเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการประกันภัยระหว่างสํานักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย นิสิตและนักศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไป รวมถึงร่วมกันสร้างเครือข่ายนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัย ให้สามารถนํานวัตกรรมมาต่อยอด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมประกันภัยของไทยต่อไปในอนาคต เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้าย
“สุดท้ายนี้ ในนามของสํานักงาน คปภ. ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้เข้าแข่งขันทุกทีม ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจจนเกิดผลงานที่ทรงคุณค่า ขอบคุณคณะกรรมการ ขอบคุณวิทยากร และ Mentor ที่คอยให้คําปรึกษา และขอบคุณมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ ให้สําเร็จลุล่วงได้อย่างงดงาม
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านการประกันภัยของสํานักงาน คปภ. ประจําปี 2568 หรือ OIC InsurTech Award 2025 จะช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม และการเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับทั้งภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และภาค Tech Startup ในการนําเทคโนโลยีมาต่อยอด เสริมศักยภาพ ทั้งด้านการดําเนินธุรกิจ การบริการ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของประชาชนผู้เอาประกันภัย สํานักงาน คปภ. จะยังคงมุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม พร้อมทั้งประสานพลังของคนทุก Generation ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านประกันภัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยของไทยในอนาคตอย่างแท้จริง และก้าวสู่อนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยอย่างยั่งยืน
และในโอกาสนี้ ผมขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงเหล่าTech Startup เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสํานักงาน คปภ. และศูนย์ CIT เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย พัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และช่วยกันสร้าง Insurance Community ของประเทศไทย ให้เติบโต แข็งแรงและยั่งยืนต่อไปครับ”