“แจ็ค แฟนฉัน” เซอร์ไพรส์ “ใบหม่อน” พา “น้องคากิ” ฉลองวันเกิด 1 ขวบ ที่มารีน่าเบย์แซนส์สิงคโปร์ ชาวเน็ตเสียดายเมืองไทยไม่มีแบบนี้

ทำเอาแฟนๆยิ้มที่ได้เห็นโมเมนต์นครอบครัวพร้อมหน้าของ “แจ็ค แฟนฉัน”ที่โพสต์คลิปพาครอบครัวไปเที่ยวในช่อง Jackfanchan ในอีพี คากิ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ 1 ขวบ (ย้อนหลัง) กับทริปพาภรรยาสาว “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี”และลูกชาย “น้องคากิ” ไปฉลองวันเกิดอายุครบ 1 ปีพร้อมหน้ากันที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยแลนด์มาร์คสำคัญ เช่น Marina Bay Sands (โรงแรมรูปเรือที่มีสระว่ายน้ำบนยอด), Merlion (สิงโตพ่นน้ำ), และ Gardens by the Bay. คุณสามารถเพลิดเพลินกับ การแสดงแสงสีเสียง Spectra ฟรีริมอ่าวมารีน่า, ช้อปปิ้งที่ The Shoppes, เรียกว่าทริปนี้เป็น first time in singapore กันทั้งบ้าน
แค่เดินทางก็เริ่มทุลักทุเลแล้วเพราะ ใบหม่อน งอน แจ็ค ใบหม่อนฟ้องแฟนๆผ่านกล้องใบหม่อน รู้สึกไม่ไหวแล้ว ส่วน แจ็ค ขอบ่น งานก็เครียด เมียก็งอน พาลูกไปเที่ยวครั้งแรกอีก แต่ทั้งแจ็ค และใบหม่อน ก็ยังสมานสามัคคีพาลูกไปเที่ยว หวังเป็นทริปเปิดประสบการณ์ระดับโลกให้น้องคากิ ได้ไปเห็น ไปรู้ว่าตอนนี้ต่างประเทศเขาไปถึงไหนกันแล้ว
โดยทริปนี้ แจ็ค เปย์เต็มที่ จองที่พักหรูโรงแรมมารีน่าเบย์ ชมพุ แสง สี เสียงในห้องตอนกลางคืน เซอร์ไพรส์ใบหม่อน เติมเต็มโมเมนต์หวานให้กับครอบครัว เมื่อถึงสิงคโปร์ แจ็ค-ใบหม่อน ก็ตระเวรเที่ยวตามสถานที่ทัวร์ริส อย่าง merlion ต่อด้วยเดินสายมูขอเงิน ที่ Fountain of Wealth น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ปิดท้ายวันกับการพา น้องคากิ ไปชมไฟที่ garden by the bay ซึ่งหลายคนเข้าใจดีว่า สถานที่ที่ไป มันคือสิ่งที่ทุกคนเข้าใจและรู้ว่าเป็นแหล่ง Entertainment Complex แหล่งดึงดูการท่องเที่ยว ของสิงคโปร์ ที่ก่อนหน้านี้ไทยเองจะผลักดัน เป็นต้นแบบ ที่จะมาสร้างในไทย ใน 90% ของพื้นที่
วันต่อมา แจ็ค-ใบหม่อน พาลูกตะลุย บอลลูนมิวเซียม และ ยูนิเวิลแซล ทั้งวัน และปิดท้ายด้วยโมเมนต์สุดพิเศษเป่าเค้กฉลองวันเกิดที่ห้องหรูตามที่ แจ็ค หมายมั่นตั้งใจไว้ พ่อแจ็ค อวยพร น้องคากิ ให้สุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กที่น่ารัก มีผู้ใหญ่รักเยอะๆ นะครับ หลังจากเป่าเค้กเสร็จ 3 คนพ่อแม่ลูกก็ชมพุกัน จนสุดท้าย คุณแม่ใบม่อนโอดครวน อยากให้มีแบบนี้ในไทย ซึ่งแต่ละที่ที่พาคากิไป มันคือมาตรฐานระดับโลกทั้งนั้นเลย ถ้ามีที่ไทยคงจะดี
แฟนๆที่ได้เห็นคลิปต่างร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องคากิและชื่นชมในในความสำเร็จของ แจ็ค แฟนฉัน เพราะอานิสงฆ์ของความกตัญญูทำให้วันนี้ แจ็ค แฟนฉัน มีครอบครัวที่น่ารัก