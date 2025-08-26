xs
“บุปผา(ราตรี)” ทำตัดเพื่อน “ต้อม ยุทธเลิศ” ซัด “พิง ลำพระเพลิง” รวมหัวฉ้อโกง ลั่นต้องมากราบขอโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ต้นปี ค่าย Be On Cloudเปิดตัวหนัง “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล”ซึ่งเป็นการรีบูทจากฉบับเก่า โดยมี “พิง ลำพระเพลิง” เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ “ปอนด์ กฤษดา” เจ้าของค่าย ขณะที่นักแสดงนำเป็น “เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์”และ “วี วิโอเลต วอเทียร์”

ต่อมามีข่าวหนังมีปัญหาต้องเปลี่ยนทีมงานและนักแสดงยกทีม

เงียบหายไปพักหนึ่ง ก็มีข่าวหนังได้นักแสดงอื่นๆ มาเพิ่ม ทั้ง อาโป, อิงฟ้า, ฟรีน สโรชา และ แจ๊ส สปุ๊กนิค ที่พ่วงตำแหน่งโปรดิว-กำกับ รวมถึง “ดร.กอล์ฟ”มือเขียนบทจาก “ธี่หยด” มาแจม พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “บุปผา The Movie” โดยระบุว่า Original film by Be On Cloud

หลายคนเริ่มเอะใจว่าจะเกิดปัญหา และก็เป็นจริงๆ เมื่อทาง “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค”ผู้กำกับออกมาอ้างถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ “บุปผาราตรี” และระบุว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์

ทางค่าย Be On Cloud ออกมาเผยจดหมาย ยันซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจาก บ. ฟิล์มรีพับบลิค จำกัด ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์, ไม่ใช่ภาคต่อ แต่ใช้ “ชื่อและเค้าโครงเรื่อง” ที่ได้รับอนุญาตมาตีความใหม่, ใช้ฟ้อนต์ใหม่ เพื่อไม่ให้สื่อถึง บุปผาราตรีทั้ง 4 ภาคก่อน, คำว่า “รีบูท” หรือ “ภาคต่อ” ไม่ได้เกิดจากการสื่อสารจากทางค่ายเลย และใครที่เอาสัญญาฉบับเก่ามาเผยแพร่ จะดำเนินการทางกฎหมาย

“ต้อม ยุทธเลิศ” เปิดสัญญาที่เซ็น และให้รายละเอียดว่าตนมอบลิขสิทธิ์ให้โดยมีเงื่อนไขผู้กำกับต้องเป็น “พิง ลำพระเพลิง” พร้อมยกแคปชั่นคำพูดจากทั้งทาง “แจ๊ส” ทำนองว่าเข้ามามีชื่อเพราะถูกใส่ไปเอง และ “พิง ลำพระเพลิง” ที่ว่าตนไม่ได้กำกับหนังดังกล่าวแล้ว

“พิง ลำพระเพลิง” โพสต์สวน “ต้อม ยุทธเลิศ” ไปเอาคำพูดที่ว่ามาจากไหน พร้อมท้าไปสาบานที่วัดพระแก้ว ออกรายการโหนกระแส “มึงกล้าไปวัดพระแก้วกับกู สาบานด้วยชีวิตลูกมึงที่เหลือมั้ย” ยันยังทำงานในโปรเจกต์นี้อยู่พร้อมโพสต์ภาพคู่กับนักแสดง อาโป และ เจษฎ์

ด้าน “ต้อม” โพสต์สวน “พิง” บอกแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้ว ซัดร่วมกันสมคบคิดกับนายทุนมาฉ้อโกงตนเองตั้งแต่แรก ยันพร้อมออกรายการ ลั่นบอกอีกฝ่ายต้องมากราบขอโทษที่ดึงเอาลูกที่เสียไปมาเกี่ยวข้องไม่งั้นจะกระทืบให้จมดิน

ขณะที่ Hollywood Thailand เผยผ่านเพจ ว่าลิขสิทธิ์ บุปผาราตรี ทั้งสองภาค เป็นของตนเอง จากการซื้อลิขสิทธิ์มาจากบริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)
















