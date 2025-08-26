“บุปผา(ราตรี)” ทำตัดเพื่อน “ต้อม ยุทธเลิศ” ซัด “พิง ลำพระเพลิง” รวมหัวฉ้อโกง ลั่นต้องมากราบขอโทษ

ต้นปี ค่าย Be On Cloudเปิดตัวหนัง “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล”ซึ่งเป็นการรีบูทจากฉบับเก่า โดยมี “พิง ลำพระเพลิง” เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ “ปอนด์ กฤษดา” เจ้าของค่าย ขณะที่นักแสดงนำเป็น “เจษ เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์”และ “วี วิโอเลต วอเทียร์”
ต่อมามีข่าวหนังมีปัญหาต้องเปลี่ยนทีมงานและนักแสดงยกทีม
เงียบหายไปพักหนึ่ง ก็มีข่าวหนังได้นักแสดงอื่นๆ มาเพิ่ม ทั้ง อาโป, อิงฟ้า, ฟรีน สโรชา และ แจ๊ส สปุ๊กนิค ที่พ่วงตำแหน่งโปรดิว-กำกับ รวมถึง “ดร.กอล์ฟ”มือเขียนบทจาก “ธี่หยด” มาแจม พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “บุปผา The Movie” โดยระบุว่า Original film by Be On Cloud
หลายคนเริ่มเอะใจว่าจะเกิดปัญหา และก็เป็นจริงๆ เมื่อทาง “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค”ผู้กำกับออกมาอ้างถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ “บุปผาราตรี” และระบุว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์
ทางค่าย Be On Cloud ออกมาเผยจดหมาย ยันซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจาก บ. ฟิล์มรีพับบลิค จำกัด ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์, ไม่ใช่ภาคต่อ แต่ใช้ “ชื่อและเค้าโครงเรื่อง” ที่ได้รับอนุญาตมาตีความใหม่, ใช้ฟ้อนต์ใหม่ เพื่อไม่ให้สื่อถึง บุปผาราตรีทั้ง 4 ภาคก่อน, คำว่า “รีบูท” หรือ “ภาคต่อ” ไม่ได้เกิดจากการสื่อสารจากทางค่ายเลย และใครที่เอาสัญญาฉบับเก่ามาเผยแพร่ จะดำเนินการทางกฎหมาย
“ต้อม ยุทธเลิศ” เปิดสัญญาที่เซ็น และให้รายละเอียดว่าตนมอบลิขสิทธิ์ให้โดยมีเงื่อนไขผู้กำกับต้องเป็น “พิง ลำพระเพลิง” พร้อมยกแคปชั่นคำพูดจากทั้งทาง “แจ๊ส” ทำนองว่าเข้ามามีชื่อเพราะถูกใส่ไปเอง และ “พิง ลำพระเพลิง” ที่ว่าตนไม่ได้กำกับหนังดังกล่าวแล้ว
“พิง ลำพระเพลิง” โพสต์สวน “ต้อม ยุทธเลิศ” ไปเอาคำพูดที่ว่ามาจากไหน พร้อมท้าไปสาบานที่วัดพระแก้ว ออกรายการโหนกระแส “มึงกล้าไปวัดพระแก้วกับกู สาบานด้วยชีวิตลูกมึงที่เหลือมั้ย” ยันยังทำงานในโปรเจกต์นี้อยู่พร้อมโพสต์ภาพคู่กับนักแสดง อาโป และ เจษฎ์
ด้าน “ต้อม” โพสต์สวน “พิง” บอกแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนแล้ว ซัดร่วมกันสมคบคิดกับนายทุนมาฉ้อโกงตนเองตั้งแต่แรก ยันพร้อมออกรายการ ลั่นบอกอีกฝ่ายต้องมากราบขอโทษที่ดึงเอาลูกที่เสียไปมาเกี่ยวข้องไม่งั้นจะกระทืบให้จมดิน
ขณะที่ Hollywood Thailand เผยผ่านเพจ ว่าลิขสิทธิ์ บุปผาราตรี ทั้งสองภาค เป็นของตนเอง จากการซื้อลิขสิทธิ์มาจากบริษัท แมงป่อง จำกัด (มหาชน)