ถ้าผิดจริงติดคุกสูงสุด 5 ปี “ลิล นาส เอ็กซ์” ขึ้นศาล ปฏิเสธ 4 ข้อหาหนัก หลังถูกจับเปลือยกลางถนนแอลเอ

นักร้องแร็ปเปอร์ชื่อดัง ลิล นาส เอ็กซ์ หรือชื่อจริง มอนเทโร ลามาร์ ฮิลล์ วัย 26 ปี ขึ้นศาลนครลอสแอนเจลิสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และได้ให้การ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา หลังถูกตั้งข้อหาความผิดทางอาญา 4 กระทง ได้แก่ 3 กระทงทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจจนได้รับบาดเจ็บ และ 1 กระทงขัดขืนการจับกุม
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 5 ปี
เหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตำรวจแอลเอได้รับแจ้งว่ามีชายเปลือยกายเดินอยู่บนถนนเวนทูรา บูเลอวาร์ด ในย่านสตูดิโอซิตี เมื่อตำรวจไปถึง ลิล นาส เอ็กซ์ถูกกล่าวหาว่าได้ วิ่งเข้าชนเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้มีตำรวจบาดเจ็บ 3 นาย
ก่อนหน้านั้น เว็บไซต์ TMZ ได้เผยคลิปที่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ แสดงให้เห็นนักร้องหนุ่มเดินอยู่กลางถนน โดยตอนแรกสวมเพียงกางเกงในสีขาวและรองเท้าบู๊ตคาวบอยสีขาว ก่อนจะถอดจนเปลือยทั้งตัว และยังแร็ปเพลง Monster ของคานเย เวสต์ ขณะเดินไปใกล้รถที่ผ่านไปมา
รายงานระบุว่าเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เนื่องจากสงสัยว่าอาจมีอาการโอเวอร์โดส ก่อนจะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลได้ตั้งวงเงินประกันที่ 75,000 ดอลลาร์ (ราว 2.7 ล้านบาท)
นาย นาธาน ฮอชแมน อัยการเขตลอสแอนเจลิส กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า “การทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่เพียงอาชญากรรมต่อบุคคล แต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณะ ไม่ว่าใครก็ตามที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ จะต้องเผชิญผลลัพธ์ร้ายแรง ไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็ตาม”
แม้จะเจอมรสุมคดี แต่ลิล นาส เอ็กซ์ยังมีกำหนดออกอัลบั้มสตูดิโอชุดที่สองชื่อ Dreamboy ภายในปีนี้ โดยเจ้าตัวเพิ่งปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่ผ่านอินสตาแกรม
เขาเคยสร้างประวัติศาสตร์ในปี 2019 ด้วยเพลงดัง Old Town Road ที่ทำลายสถิติครองอันดับหนึ่งบนชาร์ต Billboard Hot 100 ยาวนาน 17 สัปดาห์ และคว้ารางวัลแกรมมี่ 2 สาขาในปี 2020 ร่วมกับนักร้องคันทรี บิลลี่ เรย์ ไซรัส นอกจากนี้ยังเป็น ศิลปินชายเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์คนแรก ที่ได้รับรางวัลจากเวที Country Music Association
แม้สร้างชื่อเสียงโด่งดัง แต่เส้นทางอาชีพของเขาก็มักแวดล้อมด้วยกระแสวิจารณ์ โดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอเพลง Montero (Call Me By Your Name) ที่ถูกฝ่ายอนุรักษ์นิยมสหรัฐฯ โจมตีหนัก