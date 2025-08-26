วงในเล่าอดีตบอยแบนด์ไม่รู้สึก? เพื่อนกินแฟนเก่า แฉสัมพันธ์ “มารี-บอส-เชอรีน” ทำไมเลือกคนมีประวัติ!

วงในยัน “มารี” ไม่ได้แย่ง “ไฮโซบอส” จาก “เชอรีน” เล่าคบกันตอนไหน ทำไมเลือกคนมีประวัติ เผยไปสืบมาแล้ว อดีตบอยแบนด์ ไม่รู้สึกอะไร? เพื่อนกินแฟนเก่า
“เปีย” กูรูบันเทิง เจ้าของเพจ “อีป้าข้างบ้าน” ได้เล่าข่าวที่ “มารี เบรินเนอร์” ถูกศาลสั่งจำคุก 2 เดือน รอลงอาญา 2 ปี จากคดีเมาแล้วขับ ขณะที่ “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งหน้า มีพฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ โดนคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี พร้อมเผยสัมพันธ์ระหว่าง “มารี-บอส” และ “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” รวมทั้งอดีตบอยแบนด์ แฟนเก่ามารี
-ตอนบอสคบเชอรีน อดีตบอยแบนด์ เป็นคนแนะนำให้รู้จัก
-ตอนนั้นมารีกับอดีตบอยแบนด์ยังคบกันอยู่ บอสกับอดีตบอยแบนด์เป็นเพื่อนกันอีกที อดีตบอยแบนด์พามารีไปเจอบอสกับเชอรีนที่คอนโด เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกัน สองคู่ชู้ชื่น ไปเที่ยวกันบ่อย เป็นแก๊งเดียวกัน
-พอมารีโสดก็แยกตัวออกมา
-เรื่องนี้มารีไม่ได้แย่งแฟนเขามา แต่บอสกับเชอรีน เลิกกันด้วยเหตุผลส่วนตัว บอสโสดเห็นมารีโสด ก็เลยมาคบกัน
-ถามว่าอดีตบอยแบนด์ไม่ติดใจเหรอ เพื่อนมากินแฟนเก่า ใช้สัมภเวสีไปสืบมาแล้ว บอยด์แบนเขาเฉยๆ มาก แล้วแต่มึง
-ความสัมพันธ์กับบอสก็ห่างกันไปแล้ว ไม่ได้สนิทเหมือนเมื่อก่อน ส่วนเชอรีนกับมารีก็ไม่ได้สนิทกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนกัน
-เมื่อทางโปร่ง มารีกับบอสก็เริ่มคุยกันปลายปี ตอนเขาไปทริปดูแสงเหนือด้วยกันสองต่อสอง
-แต่มารีไม่ได้เปิดตัว ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว
- เพื่อนๆ ก็เตือน แต่มารีไม่ได้สนใจ โนสนโนแคร์ กูรักของกู เชิ่ด
-คนบอกมารีระดับนางเอกสวย ทำไมไม่เลือกผู้ชาย ทำไมไปคบกับผู้ชายเคยมีข่าวทำร้ายเมียเก่า ไปสืบมาแล้ว ผู้ชายตอนปกติไม่ดื่มก็เป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิง ทำงานเก่ง อบอุ่น เทคแคร์ เอาใจเก่ง วิ่งตามมารี ขี้อ้อน สายเปย์สุดๆ มารีก็ไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้มาก่อน ก็เลยใจอ่อนเลือกดีกว่า
-เรื่องที่ผู้ชายมีข่าวทุบตี ชีก็โนสนโนแคร์ เพราะมั่นใจว่ากูเอาอยู่ ความสวยความมั่นความเฟียสของกูก็ยังเอาอยู่
-ที่สำคัญที่บอสร้ายๆ หน่อยก็เฉพาะตอนเมา ตอนปกติก็เป็นคนดีมาก แอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนนิสัยคนได้
-แรกๆ รักน้ำต้มผักก็ว่าหวาน แม้บ้านของผู้ชายไม่ค่อยสนับสนุนให้คบดาราก็เหอะ อุ้ย!
-ส่วนเรื่องมารีเมาแล้วขับ แค่เป่าๆ ไปก็จบ ทำไมทำให้เรื่องบานปลาย พูดได้เหรอ ถ้าตรวจไปอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะ พูดได้แค่นี้จริงๆ เอาเป็นว่านางผิด นางเมาแล้วขับ ก็ให้นางรับโทษไป
ขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์คลิป เชอรีน เต้นกับ มารี โดยในครั้งนั้นเชอรีนยังโพสต์ข้อความชื่นชมมารี ว่าเป็นคู่เต้นที่น่ารักมากๆ