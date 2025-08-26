ภาพเดียวล้านความรู้สึก “เนียร์ อินทิรา” นักแสดงสาว สูญเสียแฟนหนุ่มจากโรคลูคีเมีย ร่ำไห้สุดทรมานต้องจากกัน

พยายามเข้มแข็งมาตลอด แต่พอถึงเวลาต้องลาจากกันครั้งสุดท้าย นักแสดงสาว “เนียร์ อินทิรา” ก็สุดจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ โดยพิธีฌาปนกิจแฟนหนุ่มซึ่งจากไปด้วยโรคลูคีเมีย เนียร์สะอื้นกอดรูปหน้าโลง กลายเป็นภาพเรียกน้ำตา โดยเจ้าตัวเผยในอินสตาแกรมระบุว่า
“ถึงเทวดารูปหล่อ
ตอนนี้พี่คงอยู่บนฟ้าคอยมองพวกเราอยู่ เป็นไงบ้าง ไม่เหงาล่ะสิ ขนาดโลกนี้ที่พี่อยู่ คนรักพี่เยอะมากๆ เลยรู้ไหม ที่โน่นคงไม่แพ้กันเนอะ ไปเป็นศิลปินบนโน้นให้ได้ล่ะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หนูไม่เคยมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกพี่ เพราะเราจะคุยกันเสมอๆ และหนึ่งในนั่นคือการแต่งงาน พี่บอกว่าปีนี้พี่จะขอหนูแต่งงานให้ได้ แล้วเรามาสร้างครอบครัวกันนะ เลยอยากจะบอกว่า ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น งานมันก็แค่งาน สิ่งที่เรามีให้กันและกันมาโดยตลอดสำคัญกว่า แต่มีสิ่งหนึ่งที่หนูทำไม่ได้ นั่นคือการไม่ร้องไห้ ตอนพี่ป่วยหลายครั้งที่หนูเก็บความอ่อนแอได้ไม่เก่งมากนัก พี่จะมองหนูและบอกหนูเสมอว่า อย่าร้องไห้ พี่ไม่อยากเห็นหนูร้อง เดี๋ยวพี่ก็จะกลับไปอยู่กับหนูแล้ว คำนี้มันก้องในหัวตลอด มันทำให้หนูรู้สึกว่าพี่แม่xโคตรจะสู้ แล้วทำไมหนูไม่สู้บ้างวะ แต่สุดท้ายเราก็จับมือกันมาจนถึงวันที่เราต้องจากกัน
และสุดท้ายที่หนูอยากบอก บ้านที่ไม่มีพี่มันโคตรจะว่างเปล่า แต่หนูจะดูแลมันให้ดีที่สุดเท่าที่หนูทำได้ ส่วนบับบี้ เมลโล่ ไม่ต้องห่วงเลยนะ กินอิ่มนอนหลับ (เด็กๆ คิดถึงพี่มากๆ เหมือนกันนะ ว่างๆแวะมาเล่นกับมันด้วย ) ส่วนตัวหนูเองขอสัญญาว่า หนูจะเข้มแข็ง ใช้ชีวิตต่อไปอย่างดี ถึงมันจะยากโคตรๆ แต่จะทำให้ได้ ไม่ว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไง พี่จะยังอยู่ในใจของหนูเสมอ เทวดาของหนูเนีย อยู่คุ้มครองหนูด้วยล่ะ รักๆ”