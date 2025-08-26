“ฐิสา” ว่างมาก พร้อมรับทุกงาน สัมพันธ์ “กัน นภัทร” ไม่กล้ามองไกล สบายใจทั้งคู่

“ฐิสา” เคลียร์ ร่วมยินดีคอนโดใหม่ “กัน นภัทร” แฮปปี้สถานะเพื่อน ยันสบายใจทั้งคู่ โตขึ้นคุยกันตรงๆ อนาคตยังไม่คิดไกล รับว่างงาน พร้อมรับทุกงาน
ถูกจับตามองหนักมากว่าจะกลับมารีเทิร์นรักหรือเปล่า ระหว่าง “ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร” กับ “กัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ” ล่าสุดกันชวนคนสนิทไปดูคอนโดใหม่ ซึ่งฐิสาก็ไปด้วย ในงานแถลงข่าว “Ram Hero Run 2026” วิ่งปลอดภัย เพื่อทุกหัวใจแข็งแรง ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 โรงพยาบาลรามคำแหง ซ.รามคำแหง 34 หัวหมาก โรงพยาบาลรามคำแหง เจ้าตัวเลยขอเคลียร์เรื่องนี้
“คอนโดเหมาะกับเขาแล้วกันค่ะ ก็ดูเป็นตัวเขาดี ส่วนของขวัญขึ้นบ้านใหม่ อุ้ย (เอามือปิดปาก) ไม่ได้มอบเลย เขินเลย (หัวเราะ) เตรียมตัวไม่ทันค่ะ (เขาชวนไป?) จริงๆ มีการเอ่ยไว้สักพักหนึ่งแล้ว แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสรุปแล้วยังนัดอยู่ไหม เพราะเขาก็นัดเพื่อนๆ หลายคนมากๆ ก็เลยไม่แน่ใจ ก็ถามไปว่าสรุปยังมีอยู่ไหม แล้วพอถึงวันที่จะไปก็อาจจะยังไม่ได้นึก เดี๋ยวดูรอบหน้าแล้วกัน เดี๋ยวไว้ส่งให้ทีหลัง”
คนเชียร์รีเทิร์น แฮปปี้มากๆ กับสิ่งที่เป็นอยู่
“จริงๆ ฐิสาก็แฮปปี้มากๆ กับที่เป็นอยู่ตอนนี้ ก็ค่อนข้างที่จะสบายใจกันทั้งคู่มากขึ้นด้วย ไปกับแก๊งเขาฐิสาก็ไม่ได้อึดอัดหรือเขิน หรือรู้สึกแปลกอะไร เพราะก่อนหน้านั้นเคยรู้จักกันอยู่แล้ว และมีเพื่อนเราด้วยที่เรียนด้วยกันมาค่ะ ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าไปแล้วเราจะเป็นใครอะไรยังไง เพราะเรารู้จักเพื่อนๆ เขาอยู่แล้ว แต่พอมันมีช่วงที่ไม่ได้คุยกันเลย ก็อาจจะแค่ไม่ได้เจอกันมากกว่า แต่พอได้กลับมาเจอเพื่อนๆ ก็ไม่ได้อึดอัดหรือมีอะไรติดใจ จริงๆ ก็รู้จักกันอยู่แล้ว แต่ก็หายไปกันนาน คือมันจะแซวกันเล่นๆ มากกว่า ไม่ได้มีอะไร ก็คือไม่ได้เจอกันนาน และแก๊งเขาก็ขี้เล่นกันอยู่แล้ว เราก็รู้อยู่แล้วว่าโดนแน่ๆ”
ฐิสาบอกสบายใจที่ได้เจอกัน
“เรื่องความสัมพันธ์ก็มีพี่ๆ นี่แหละค่ะ (หัวเราะ) ก็เป็นเพื่อนกันค่ะ ฐิสาว่าตอนนี้คุยกันแบบนี้หรือเจอกันแบบนี้มันสบายใจทั้งคู่ แล้วพอมันคลี่คลายหลายๆ อย่างก็สบายใจที่เจอกันได้ หรือไปกินข้าว ไปเจอเพื่อนๆ ได้ ฐิสาว่ากล้าคุยกันแบบตรงๆ มากขึ้น มันต่างคนต่างโตกันขึ้นแล้ว แต่ก่อนอาจจะยังเด็กๆ แต่ตอนนี้ก็คือมีอะไรก็พูดคุยกันเลย ตรงๆ เลย
โอกาสพัฒนา ถ้าให้พูด ณ เวลานี้สำหรับฐิสาคือสบายใจในแบบที่เป็นอยู่ แต่ถ้าให้มองไปเรื่อยๆ ก็ยังไม่ได้กล้ามองถึงขนาดนั้น เพราะ ณ ตอนนี้แฮปปี้ดี และเราเจอกัน กินข้าวกัน ณ วันนี้ก็ยังดีอยู่ และเพิ่งยังไม่ถึงครึ่งปีที่ได้กลับมาเจอกันจริงๆ ณ เวลานี้มันดีอยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้ต้องไปรีบกดดันทั้งตัวเราเองและตัวเขาด้วย คือ ณ ตอนนี้เราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องพัฒนาไปหรืออะไร ก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกกดดันอะไร”
รับกันโตขึ้น ดีขึ้น
“เขาก็โตขึ้น ทั้งความคิดและในสิ่งที่เขาได้เจอมา ก็รู้สึกว่าโอเคในหลายๆ มุม พอเขาโตขึ้นก็ปรับให้เขาดีขึ้น (เห็นเขาสร้างบ้านใหม่ด้วย เขาชวนไปดูหรือยัง?) ยังค่ะ ถามว่าเป็นเรือนหอไหม เรือนหอแล้วเขาอยู่กับใครเหรอคะ”
เข้าใจวิกฤตละคร พร้อมรับทุกงาน
“ก็ยังรับงานได้อีกค่ะ ยังมีคิวว่างเยอะมาก ก็ติดต่องานมาได้เลย พร้อมรับงาน ไม่ว่าจะเป็นงานรีวิว งานอีเวนต์ใดๆ ซีรีส์ โฆษณา ทุกอย่างรับหมดค่ะตอนนี้ งานร้องเพลงก็ลองติดต่อมาดูได้ค่ะ ตอนนี้ยังไม่มีซีรีส์หรือละครค่ะ ยังพร้อมรับอยู่นะคะ คือจริงๆ ที่ผ่านมาก็มีคุยกันบ้าง แต่ซีรีส์เรื่องนึง ละครเรื่องนึงก็ค่อนข้างมีขั้นตอนเนอะ ก็เลยยังไม่ได้มีตกลงหรือรับเรื่องอะไรค่ะ
จริงๆ ฐิสาก็เข้าใจในส่วนวิกฤตละคร และคงไม่ได้กระทบไม่กี่คน เพราะอย่างตัวเราก็ยังรู้สึก ถ้าในเรื่องของกองถ่ายเราก็เข้าใจได้ว่าอาจจะลดลงจริงๆ ค่ะ เราก็อาจจะต้องปรับตัวมากขึ้น อย่างปีนี้ฐิสาเป็นฟรีแลนซ์แล้วด้วย ก็อาจจะค่อนข้างรับงานได้หลากหลายมากขึ้น และเปิดกว้างในการทำงานมากขึ้น
เราไม่ได้รับเฉพาะแค่อีเวนต์ใหญ่ๆ นะคะ แต่มันอาจจะเป็นจังหวะด้วย แต่ในตอนนี้อาจจะเจอกันง่ายขึ้น โดยส่วนตัวที่ฐิสาว่าอีเวนต์ใหญ่ๆ อาจจะน้อยลงด้วยหรือเปล่า แต่ถ้างานยังติดต่อมาและคิวได้ลงตัวเราก็รับหมด ก็ลองติดตามกันดูค่ะ อาจจะรับงานที่หลากหลายได้มากขึ้น”
แฮปปี้เล่นเอ็มวี ได้ลองชาเลนจ์ใหม่ๆ
“ก็ดีนะคะ เหมือนเราได้ทำงานอะไรใหม่ๆ ด้วย เป็นการถ่ายแบบ long take ก็เป็นการทำงานที่ถือว่าใหม่สำหรับเราด้วย ถือเป็นการชาเลนจ์ตัวเองอีกแบบนึง ก็แฮปปี้ค่ะ ก็ขอบคุณพี่ๆ และทีม Indigo ด้วยที่เลือกหนูไปเล่น จริงๆ ก่อนหน้านั้นก็มีเล่นเอ็มวีบ้างอยู่แล้วค่ะ แต่การถ่ายทำแบบนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกสำหรับเราเหมือนกัน”