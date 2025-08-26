“ส้ม–อาทิตยา” ส่งแบรนด์ “ATIA” (อาเทีย) ชิมลางเวทีนางงาม เผยเคล็ดลับผิวสวยใสออร่า บนเวทีมิสยูนิเวิร์สตราด 2025

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ความงามสัญชาติไทย ที่สร้างมาตรฐานระดับสากล สำหรับ “คุณส้ม–อาทิตยา จีวะสุวรรณ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทิต้า บิวตี้ แคร์ จำกัด และเจ้าของแบรนด์ ATIA (อาเทีย) ที่เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์สู่เวทีความงามระดับประเทศ ล่าสุดได้เข้าร่วมสนับสนุนการประกวด “มิสยูนิเวิร์สตราด 2025” พร้อมส่งต่อเคล็ดลับผิวสวยให้เหล่าสาวงาม
โดย ATIA นำเสนอผลิตภัณฑ์ Day Cream, Night Cream และ Foaming Cleanser ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สาวงามที่ต้องแต่งหน้าบ่อย ให้ผิวสะอาด อิ่มฟู และพร้อมเผยออร่าทุกครั้งที่ขึ้นเวที ด้วยสูตรที่ ใช้ส่วนผสมนำเข้าจากยุโรป ผ่านการวิจัยรับรองด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ว่าสามารถใช้ได้อย่างอ่อนโยน เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว
คุณส้ม–อาทิตยา กล่าวถึงการก้าวเข้าสู่เวทีนางงามว่า
“เรามองว่ากลุ่มนางงามเป็นผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับการแต่งหน้า แสงไฟ และความกดดันตลอดเวลา การมีสกินแคร์ที่ไว้ใจได้คือสิ่งสำคัญ ATIA จึงตั้งใจมอบผลิตภัณฑ์ที่ทั้ง ดูแล ฟื้นฟู และปกป้องผิวอย่างครบวงจร ให้พวกเธอมั่นใจได้ทุกวินาทีที่อยู่บนเวที”
ด้าน “ออมสิน–วรินทร ภูผาดแร่” มิสยูนิเวิร์สตราด 2025 ได้เผยความประทับใจว่า
“ต้องขอบคุณ ATIA มากๆ เลยค่ะ ที่มอบสกินแคร์คุณภาพดีให้กับออม ทั้งโฟมล้างหน้าที่ช่วยทำความสะอาดได้หมดจดแต่ยังคงความชุ่มชื้นให้ผิว Day Cream และ Night Cream ที่ช่วยบำรุงให้ผิวฟูอิ่มใสอยู่เสมอ รวมถึงกันแดดที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงไฟแรงๆ บนเวที ทำให้ระหว่างการเก็บตัวและประกวด ออมรู้สึกมั่นใจว่าผิวพร้อมเสมอค่ะ”
เคล็ดลับผิวสวยแบบสาวงามบนเวทีระดับประเทศ เริ่มต้นได้ที่ ATIA
ช่องทางจัดจำหน่าย
•Line@ : @atiathailand
•Instagram : https://shorturl.asia/0GdR
•Website : https://atia-international.com
•Lazada : https://bit.ly/3Pd426o
•Shopee : https://bit.ly/3PaYMjN
•YouTube : https://www.youtube.com/atiaoffic