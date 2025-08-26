“ตั้ม วราวุธ” เบรกคดี ไม่รู้จะเอาอะไรจากคู่กรณี ช็อกชีวิตรันทด เมียท้อง พ่อป่วยติดเตียง คิดสั้น

“ตั้ม วราวุธ” เบรกคดี ถือว่าใช้กรรมร่วมกัน ลั่นไม่รู้จะเอาอะไรจากคู่กรณี ช็อกอีกฝ่ายชีวิตรันทด เมียท้อง 3 เดือน พ่อป่วยติดเตียง คิดสั้น บอกชีวิตคนเรามันขนาดนี้? แย้ม 4 โพดำอาจคัมแบ็ก ลุยงานเต็มที่ เลือดซึมปากก็ต้องร้อง
ลุยงานได้เต็มที่ หลังชีวิตผ่านช่วงความเป็นความตาย เกิดอุบัติเหตุถูกรถมอเตอร์ไซค์ชน ปากฉีก-จมูกหัก ต้องหามส่ง ICU ล่าสุด “ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม” เผยฟาดเคราะห์ แต่หลังรถล้มทุกอย่างก็ดร็อป งานน้อยลง พร้อมอัปเดตคดี ลั่นเบรกไปก่อนชั่วคราว หลังรู้เรื่องราวชีวิตอีกฝ่าย
“ต้องรับบ้างแล้วครับ ชีวิตหลังจากฟาดเคราะห์ไป ก็ต้องรับงานอะไรแบบนี้บ้าง เอาจริงๆ รู้สึกว่าหลังๆ มาเริ่มอยากทำอะไรที่เป็นการกุศลมากขึ้น ทำบุญมากขึ้น ไม่เลือกงานแล้ว เพราะว่าตั้งแต่รถล้มมามันดร็อปไปเยอะ ด้วยยุคนี้เศรษฐกิจ งานลดลงอย่างเห็นได้ชัดมากๆ (งานวงการบันเทิงซบเซา?) อาจจะเป็นไปได้ ผมก็คิดว่าเป็นเพราะผมรถล้มหรือเปล่า มันเลยซบเซาไปยาวๆ เลย ก็มีไหว้พระที่บ้าน ยังไม่ได้ไปเสริมดวงที่ไหน ล่าสุดไปทำบุญกับแม่นุ้ย กับเบส เอาอาหารไปมอบให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา”
แย้ม 4 โพดำอาจคัมแบ็ก ลุ้นได้เห็นภายในปีนี้
“ผลงานช่องช่วงนี้กำลังจะมีอะไรใหม่ๆ ซึ่งยังบอกไม่ได้ สนุกที่ทุกคนคิดถึง (กับแก๊ง 4 โพดำหรือเปล่า?) ประมาณนี้ก่อนดีกว่า ส่วนที่มีสปอยว่าจะมีการรวมตัวอีกครั้ง หวังให้เป็นอย่างนั้นครับ ฝากทุกคนลุ้นไปด้วยกัน ก็คุยกันตลอดกับเพื่อนๆ ถ้าเกิดกลับมาได้จริงๆ มันจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆ เพราะต่างคนต่างไปมีประสบการณ์ใหม่ๆ มาแล้วได้กลับมารวมกันได้ทำอะไรที่เคยทำ ผมว่าน่าจะร้อนวิชากันพอสมควร อยากเจอ อยากเล่น อยากทำอะไรด้วยกัน คิดถึง ผมว่าฝีปากน่าจะหนักมาทาง ตั้ม โดม (จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม) พี่กัน (นภัทร อินทร์ใจเอื้อ) พี่แก้ม (วิชญาณี เปียกลิ่น) เขาร้องเพลง ผมว่าเขาน่าจะไปเจออะไรมาเอามาเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีได้ แบบใหม่
มีอยู่ช่วงหนึ่งในทวิตเตอร์เขาก็ส่งกันมาในไลน์กลุ่ม มีคนคิดถึงรายการ 4โพดำมากๆ แล้วอยากให้กลับมา อยู่ดีๆ ก็มีคนพูดถึงเยอะ เราก็มีการคุยกันถ้าได้กลับมาก็คงจะดี อยากเล่นคิดถึงฉากนี้ มีการพูดคุยกัน หวังว่าถ้าเกิดมีโอกาสจริงๆ แฟนๆ รอต้อนรับด้วยนะครับ เรื่องคิวอย่าพูดว่าแต่ละคนครับ คิวโดมน่าจะหนักสุด เพราะว่าเขาบริหารด้วย ไม่ได้เลยช่วงนี้เอะอะติดประชุม เขาจะเป็นผู้บริหารคนแรกที่วิกิพีเดียไปแต่งหญิง เราเป็นผู้บริหารแบบใหม่ เจนใหม่
จะได้เห็นภายในปีนี้ไหม ผมก็ลุ้นไปพร้อมทุกคนเหมือนกัน ถ้าเกิดว่ากลับมาก็ขอให้ได้เจอกันในปีนี้นะครับ ถ้าเราหลุด เขาไม่ปรับหรอก เขาอาจจะมีบ่นๆ ด่าๆ กัน แต่ผมไม่อยากเป็นคนหลุดไง อันนี้คงรู้แล้วแหละผมว่านะ(หัวเราะ) ก็ถ้ากลับมาฝากแฟนๆ รอต้อนรับด้วยนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆ ในการกลับมาถ้ากลับมาได้ในครั้งนี้”
ลุยงานเต็มที่ คืนเงินลูกค้าไปหลายงานแล้ว
“ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ว่าตอนนี้ตื่นเช้ามาก็ยังต้องวอร์มอยู่ เส้นประสาทมันแปล๊บๆ อยู่ ต้องคอยนวดบ้าง กลับมาร้องเพลงฉ่ำ ออกอีเวนต์ร้องเพลง มีคอนเสิร์ต ส่วนใหญ่จะเป็นงานเลี้ยงภายใน เมื่อวานซืนที่ประจวบฯ เป็นฟรีคอนเสิร์ต ถ้าได้วอร์มแล้วมันจะสามารถร้องได้ปกติ แต่จะเป็นแค่ตอนช่วงตื่นเช้ามามันไม่ได้ขยับเลย เลยต้องนวดปาก สักเย็นๆ จะเริ่มเข้าที่วันไหนพูดมากหน่อยตอนเย็นปากจะเริ่มเข้าที่
ผมจะบอกทุกคนว่าผมร้องเพลงวันแรกหลังออกจากโรงพยาบาล 2 วัน ผมนอนรพ. 8 วัน (หมอไม่สั่งห้าม?) ไม่ได้พี่ เราคืนเงินลูกค้าไปหลายงานแล้ว เราต้องร้องแล้ว ถ้าเลือดซึมเราก็ต้องทำ เพราะว่าเราแคนเซิลงานไปเยอะมากๆ แล้ว มันเป็นเรื่องของรายได้ ไปเต็มที่ ลูกค้าก็ถามไหวใช่ไหม มาได้ใช่ไหม เชื่อไหมผมไปร้องเพลงหลังออกจากรพ. 2 วัน แขกในงานทุกคนเป็นอย่างนี้ (ทำหน้าอึ้ง) แล้วก็เดินมาหน้าเวที (ทำท่าทางชะเง้อคอมอง) เขามาเช็กปากเรา ตั้มจริงเปล่าเนี่ย เพิ่งดูข่าวเอง มาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมาก ในตอนนั้นเราก็พกคอรัสไปคนหนึ่ง จังหวะที่ต้องอ้าปากกว้างๆ ให้คอรัสร้อง ไม่งั้นเราไม่ไหวแน่ๆ ก็มีคอรัสช่วยร้อง แล้วคนดูก็น่ารัก ผมบอกช่วยร้องหน่อยครับ ปากผมเจ็บ คนดูก็ช่วยร้องเปิดกูเกิลเสิร์จเนื้อร้องช่วยกันร้อง เป็นอีกมูทความรู้สึกหนึ่งมวลแห่งความสุข แต่ร้องเสร็จไปรพ.ต่อเลยจ้ะ ปากอักเสบ ก็เลยไปหาหมอ ตอนนี้ร้องได้ปกติแล้วครับ เสียงร้องตอนนี้เหมือนเดิม คำบางคำที่มันออกเสียงลำบาก เริ่มออกเสียงได้ดีแล้ว ทุกอย่างมันก็ต้องพัฒนาขึ้น”
เบรกคดีไปก่อน บอกช็อกคู่กรณี เมียท้อง 3 เดือน พ่อป่วยติดเตียง คิดสั้น
“เมื่อเดือนก่อนมีโอกาสไปเช็กสภาพรถมอเตอร์ไซค์ แล้วได้สัมภาษณ์ล่าสุดกับพี่ ๆ ว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด เขาไม่ติดต่อกลับมาเลย โกรธมากๆ ทีนี้ก็มีการนัดไปเจอกันที่สน. เขาไม่มา ครอบครัวก็ไม่มา เดือดอีก คุณตำรวจก็บอกว่างั้นเฟซไทม์วิดีโอคอลคุยกับเขาก่อนไหม ก็ได้มีโอกาสคุย เรื่องมันแบบผมช็อกไปเลย น้องเขาเป็นเวรแปลรพ. เงินเดือน 15,000 ภรรยาเขาท้องได้ 3 เดือน แล้วตัวเขาเองขายังเดินไม่ได้ มันหักตั้งแต่สะโพกลงไปถึงขาข้างล่าง แน่นอนหาเงินไม่ได้อยู่แล้ว
ภรรยาท้อง 3 เดือนเป็นผู้ช่วยพยาบาล เงินเดือน 17,000 คุณแม่ทำงานอยู่ รพ. เหมือนกันเป็นแม่บ้าน แต่ไม่เคยมาเยี่ยมเลย เขาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนที่เฟซไทม์กัน แม่ไม่มาเยี่ยมผมเลยเพราะว่าต้องดูแลพ่อป่วยติดเตียงหัวสมองฟีบไปข้างหนึ่ง แม่ต้องคอยดูแล เฮ้ย ทำไมชีวิตคนเรามันถึงได้ขนาดนั้น ฟังไปเราก็รู้สึกเข้าใจน้อง โอเคน้องไม่ได้หลอกผม คุณตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องจริง ได้ไปเจอคุณพ่อแล้ว
ผมก็มานั่งนึกว่าถ้าสมมติเราเอาผิดเขาจริงๆ น้องเขาก็ขอโทษนะ ผมก็ถามเขาว่าทำไมน้องถึงไม่โทร.ติดต่อมาเลย เขาบอกเขากลัวผมเพราะว่าเราเป็นคนมีชื่อเสียง ผมก็นั่งนึกในมุมเขา เป็นผมก็กลัว เขาก็บอกผมผิดจริงแต่ไม่รู้จะทำยังไง ไม่รู้จะรับผิดชอบยังไง พี่จะให้ผมจ่ายเดือนเท่าไหร่ครับ ผมก็บอกเอาอย่างนี้ดีกว่า รอน้องหายค่อยมาว่ากัน น้องเดินได้ปกติเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากัน ตอนนี้ไม่อยากให้สภาพจิตใจเขาแย่ไปด้วย เพราะคุณตำรวจก็เล่าให้ผมฟังว่า เขาคิดไม่ค่อยดี คิดสั้นด้วย
ไปนั่งในมุมเขามันก็เป็นภาระที่หนัก ภรรยาก็ท้อง ตัวเองก็เลี้ยงครอบครัวไม่ได้ รถก็ผ่อนอยู่ พ่อก็ป่วย เขาเองก็หนักเหมือนกัน ผมก็ถือว่ามาใช้กรรมร่วมกันแล้วกัน มานั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าสมมติบอกว่าน้องต้องให้พี่เดือนละเท่านี้ๆ ตัวผมจะมีความสุขจริงๆ เหรอวะ ผมก็เลยบอกว่า โอเค ไม่เป็นไร พี่ยังไม่เอาอะไร ปรากฏค่าเช็กสภาพมอเตอร์ไซค์ ก็จ่ายให้น้องไปด้วย จ่ายให้เขาไปด้วย ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับน้อง ให้เขารักษาให้หาย ให้จิตใจเขาดีขึ้นก่อน อย่างน้อยยังโชคดีที่ผมยังมีสภาพจิตใจที่กู้กลับมาได้ดีกว่าเขา
เบรกเรื่องกระบวนการยุติธรรมไปก่อน คุณตำรวจก็ถามเหมือนกันว่า คุณตั้มจะเอายังไงดีครับ ผมบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรจากเขาเลย ผมคุยกับเขา ผมยังรู้สึกเจ็บหนักแทนเขาเลย ด้วยตัวผมเองคงไม่ได้คาดคั้นเอาอะไรจากเขา”.