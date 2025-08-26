“พิง ลำพระเพลิง” ฟาด ”ผู้กำกับเลว“ สาบานให้ตายห่xทั้งโคตร! ไม่เคยพูดตามแชตหลุด กราบเท้าขอไปโหนกระแส “ปอนด์” ซัดไม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดเลยมั้ง

ดรามาร้อนระอุ! “บุปผา” ส่อวุ่น “พิง ลำพระเพลิง” เดือด โต้ผู้กำกับเลวปมถูกปลดกลางอากาศ สาบานให้ตายห่xทั้งโคตร ไม่เคยพูดตามแชต ท้าสาบานวัดพระแก้ว-กราบเท้าขอไปออกโหนกระแส Be On Cloud ให้กำลังใจ ซัดไม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดเลยมั้ง แฟนๆ วอนเปลี่ยนชื่อจบดรามา
ส่อเค้าวุ่นคูณสองกับภาพยนตร์ “บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล” ที่เป็นการกลับมาของ “บุปผาราตรี” ในปี 2026 แต่เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งจาก บุปผาราตรี มาลีรัตติกาล เป็น “บุปผา” (Buppha The Movie) ที่ค่าย Be On Cloudเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยมี “พิง ลำพระเพลิง” เป็นผู้กำกับ ร่วมกับ “ปอนด์ กฤษดา”เจ้าของค่ายผู้เคยกำกับซีรีส์วายไทยให้ดังไกลไปทั่วโลกมาแล้ว
หลังจากที่ “ต้อม ยุทธเลิศ สิปปภาค”เจ้าของลิขสิทธิ์และผู้กำกับ ที่เคยสร้างจักรวาล “บุปผาราตรี” ได้ออกมาโพสต์ว่ามีคนละเมิดลิขสิทธิ์ จนทำให้ Be On Cloud ออกมาจดหมายแถลงถึงกรณีดังกล่าว จากนั้นใน X แอ็กเคานต์ผู้กำกับเลว ได้มีการโพสต์บทควาทสนทนา
EP1 #บุปผา
แจ๊ส : ผมว่าแล้วมันแปลกๆ ถึงว่าไม่เห็นพี่พิงในกองเลย
ดาว: พี่พิงโคตรน่าสงสารอะ
ยุทธ: มีใครรู้มั้ยทำไมพิงถึงไม่ได้กำกับ
แจง: ไม่รู้เลยพี่
แจ๊ส: ถ้ารู้ว่าพี่พิงไม่ได้กำกับนี่ผมไม่เล่นนะพี่
ยุทธ: มึงมีชื่ออำนวยการสร้างนะ
แจง: มันใส่เอง มันไม่บอกเราเลยพี่
ยุทธ: 😱
EP2 #BupphaTheMovie
ยุทธ: เกิดอะไรขึ้น
พิง: กูไม่ได้กำกับแล้ว
ยุทธ: นี่มันรู้รึเปล่า ไม่มีมึงหนังไปต่อไม่ได้
พิง: เขาบอก หนังไปต่อได้โดยไม่ต้องมีกู
ยุทธ: ไอ่สัx
พิง: ใจเย็น มีไรให้กูช่วยมั้ย?
ยุทธ: มึงจะช่วยควxไรได้ โดนขนาดนี้ยังเสือกไปกดไลก์มันอยู่เลย
ซึ่ง “พิง ลำพระเพลิง“ ได้แชร์ข้อความของ ผู้กำกับเลว ในโพสต์เฟซบุ๊กพร้อมตอบโต้เรื่องนี้ว่า…
“กูสาบานด้วยชีวิตกู ชีวิตเมียกู ชีวิตลูกกู ถ้ากูพูดสิ่งที่เห็นในโพสต์นี้แม้แต่คำเดียว ให้กูตายห่xทั้งโคตร ใครก็ตามที่กุเรื่องนี้ขึ้นมา มึงกล้าไปวัดพระแก้วกับกู สาบานด้วยชีวิตลูกมึงที่เหลือมั้ย”
“ถึงผู้กำกับเลว มึงฟังกูนะ 📲 กูไม่ได้อัดเสียงที่กูคุยกะมึงหรอก กูไม่คิดเหี้xกะใครขนาดนั้น 😡 กูคุยกะมึงที่หน้าบ้านหลังที่มีกล้องวงจรปิด กูกำลังติดต่อเค้าอยู่ 💻 มึงฟังกู กูเขียนบทมาสามสิบปี สิ่งที่กูจะทำต่อไปคือ กูจะไปหาตำรวจไซเบอร์ เบอร์มึงอยู่ในเครื่องกู ถ้าเสียงจากกล้องวงจรปิดไม่ชัดพอ กูจะไปขอเสียงจากตำรวจไซเบอร์ 🙏 มึงฟังกูอีก กูจะไปกราบเท้าขอออกรายการโหนกระแส ถ้ามึงแน่จริงว่าไม่ได้ตอแหxมาเจอกะกู 📺 ช่วยกันแชร์ให้ถึงโหนกระแสทีครับทุกคน ❤️ มึงเห็นอนาคตมึงรึยัง ไอ้สัx”
ด้าน ผู้กำกับเลว ใน X ก็ตอบโต้เรื่องนี้ทันทีว่า… “งานด่วน แอดมินขอตอบแทนนะคะว่า ผู้กำกับเลวพร้อมออกโหนกระแสค่ะ ถ้านัดโหนกระแสได้แล้วโทร.ไปหาเขาได้เลยค่ะ”
ด้าน ปอนด์ Be On Cloud ก็ได้ออกมาโพสต์ X เช่นกันว่า… “พวกเรารักและส่งกำลังใจให้พี่พิงเสมอนะครับ รูปที่สามนี้พี่พิงถ่ายเองวันนี้ เรากำลังมีความสุขกันเลย กำลังงงว่าคนที่พยายามมาทำให้บรรยากาศความสุขหายไปนี่ เค้าทำเพื่ออะไร ผมเป็นกำลังใจให้พี่พิงและตัวผมเองด้วยครับวงการภาพยนต์ไทยครั้งนี้ ❤️ โพสต์ทั้งหมดนี่ขออนุญาต พี่พิงแล้วครับ” , “จะไม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดเลยมั้ง หวานเกินคุณน้า” และ “dior ในตู้สั่นไปหมดละ 5555”
งานนี้แฟนๆ ที่รักและซัปพอร์ต Be On Cloud ต่างลงความเห็นว่า ถ้าหนังมีปัญหาที่ชื่อ บุปผา ก็เปลี่ยนเป็นชื่อดอกไม้อื่นเสียแทน ไม่ติด จะเป็นกุหลาบก็ได้ถ้าทำให้เรื่องจบ เพราะตอนนี้อยากดูหนังเรื่องนี้มากๆ แล้ว และที่ดูไม่ใช่เพราะเคยชื่นชอบบุปผา แต่เพราะแคสติ้งดี รวมถึงเพราะ Be On Cloud ทำเลยทำให้เฝ้ารอชม