xs
xsm
sm
md
lg

“แจ็ค แฟนฉัน” น้ำตาซึม “ใบหม่อน” บอกเลิก หอมแก้มโชว์บอกรักเมียมาก เชื่อหากเลิกจะหาผัวใหม่ได้ดีกว่าตน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แจ็ค แฟนฉัน” น้ำตาซึมเล่านาที “ใบหม่อน กิตติยา” บอกเลิก เพราะเอาแต่ทำงานไม่มีเวลาให้ครอบครัว หอมแก้มโชว์สื่อตอนนี้ดีกันแล้วจะปรับปรุงตัว วอนภรรยาเข้าใจ อยากสร้างครอบครัวหากไม่ทำงานแล้วจะเอาอะไรกิน รักเมียมาก

ออกงานหน้าหน้าครอบครัวครั้งแรก กับการมาร่วมแสดงความยินดีกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุด ในรอบปฐมทัศน์ “ฟู้ดทรัค ลัก(รัก) หมูเด้ง”ของ “แจ็ค แฟนฉัน” เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ที่วันนี้ภรรยาสาว “ใบหม่อน กิตติยา จิตรภักดี”และลูกชาย “น้องคากิ” มาร่วมชมความสำเร็จของคุณพ่อ

โดย ใบหม่อน-แจ็ค ได้ย้อนเล่าชีวิตครอบครัวที่เกือบทำบ้านแตก ใบหม่อนบอกเลิกแจ็ค เพราะเอาแต่ทำงาน

แจ็ค : “ทะเลาะกันครับ ที่ผ่านมาเกือบมีปัญหาครอบครัวเพราะว่าแบ่งเวลาไม่ถูกครับ ผมจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกเท่าไหร่ ผมเองก็เห็นใจภรรยาช่วงที่เขาคลอด ช่วงแรกๆ ผมเข้าใจแม่ๆ เป็นกันหมด ผมเลยวางแผนกับภรรยากันใหม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมสำเร็จ ผมจะพาภรรยากับลูกไปเที่ยว ให้มีโอกาสอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ใบหม่อนก็น่าเห็นใจ เขาจะอยู่แต่บ้านดูแลลูกคนเดียว รอสามีกลับดึกๆ ดื่นๆ ก็ขอบคุณที่เขาให้โอกาส เห็นใจว่าเรากำลังทำงาน หาเงินเพื่อสร้างครอบครัว เราไม่ได้ไปเกเร มึข่าวไม่ดี มีเรื่องมือที่ 3 เที่ยวผู้หญิง ไม่มีแล้ว อยากจะเป็นแบบอย่าง สมัยนี้ทัวร์ลงน่ากลัวมาก”

เผยจุดที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้ว คือ อยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับสามีเลย คุยกันเพียงในแชต จนทนไม่ไหวบอกแยกทางกับสามี ทำเอา “แจ็ค” ช็อก ตกใจมาก
ใบหม่อน : “ตื่นเช้ามาไม่เคยได้เห็นหน้าเขาเลย เขากลับมาบ้านเราก็นอนกับลูกแล้ว กลายเป็นวันๆ นึงไม่ได้เห็นหน้าเขาเลย แทบจะไม่ได้คุยกัน เหมือนคุยแต่ในแชต ทำแต่งานทุกวันจริงๆ ไปเช้ากลับดึก บางวันกลับตี 2-3 ลูกก็ไม่ได้เจอ แล้วตอนนี้ลูกติดเขามาก เรียกปะป๊าทั้งวันทั้งที่แม่เป็นคนเลี้ยง เราก็ไม่ได้เจอ ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลย เหมือนคนที่อยู่บ้านเดียวกันแต่กลับไม่รู้จักกันเลย คนละเวลา เรารับงานรีวิวทำงานอยู่บ้าน ส่วนเขาทำงานนอกบ้านทุกวัน เราก็รู้สึกโดดเดี่ยว น้อยใจ มันดิ่ง มันอารมณ์คุณแม่ด้วย (เบบี้บลู?) ก็เกี่ยวด้วยนิดนึง ตัวเองเป็นคนคิดมากด้วย รู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วหรือเปล่า ทำไมไม่อยู่ใกล้ ไม่สนใจเรากับลูกเลย ก็เลยบอกเขาว่าเราแยกกันไหม หนังก็ใกล้จะออกด้วย เขาก็ร้องไห้

แจ็ค : “ตอนนั้นตกใจมาก ช็อก วันนั้นคือวันแม่ 12 สิงหาคมพอดี”

ใบหม่อน : “ความรู้สึกตอนนั้นคือเราเก็บมานานแล้ว รวมถึงเรื่องนิสัยส่วนตัวเราสองคนด้วย เราก็น้อยใจเลยบอกเขาเราแยกทางกันไหม แยกกันอยู่ เราเข้าใจแหละว่าเขาออกไปทำงานหาเงินให้เรากับลูก งี่เง่าทำไม มันมีบางเรื่องที่เราคุยปรับความเข้าใจกันหลายรอบแล้วมันมีเรื่องของเราสองคนด้วย ความผู้หญิงก็คิดเยอะ”

“แจ็ค” เลือกนิ่งยิ่งทำให้ทุกอย่างมาคุ สุดท้ายได้แก๊ง “โจ๊กเกอร์แฟมิลี่” ช่วยเคลียร์
แจ็ค : “ผมจะนิ่งเพราะผมต้องทำงาน ผมพยายามค่อยๆ ปรับ ก็ตกใจกับประโยคที่เขาบอก เราไม่โทษเขาเสียหมด เราโทษตัวเองด้วย เราต้องแบ่งเวลา ครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากก็ค่อยๆ คุยกับเขาให้เขาใจเย็นๆ พยายามปรับความเข้าใจกัน ใบหม่อนเป็นคนที่รักลูกมาก ผมเองก็รักลูกเหมือนกัน งั้นเราลองมาปรับกันใหม่ ให้คากิมองว่าเรายังเป็นพ่อกับแม่ที่ดีได้ ก็ค่อยๆตั้งสติ คุยกันให้มากขึ้น ตอนนี้ดีกันแล้ว”

ใบหม่อน : “พี่แจ็คเขาก็ไปขอคำปรึกษาจากพี่ๆ คนอื่นที่เขามีประสบการณ์ ตอนแรกเขานิ่ง ยิ่งนิ่งมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่สนใจ เราเลยแบบงั้นฉันก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วกันจนเขาเคลียร์งานอะไรเสร็จหมดแล้ว เขาเลยมานั่งคุยกับเรา เขาก็มาขอโทษ ขอโอกาส

แจ็ค : “มีเรื่องวันที่12 ได้เคลียร์กัน 16-17”

ใบหม่อน : “เราเหมือนจะว้าวุ่นคนเดียวเพราะเขานิ่งมาก เขาเครียด”

แจ็ค : “เราต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไง เราต้องทำงานไง พอทำงานเสร็จก็ค่อยมาเครียด เรื่องก็ไม่จบที่รายการมาดิครับ ตั๊ก-บอล-แจ๊ส ช่วยเคลียร์ให้”

ใบหม่อน : “เขาให้ไปเป็นแขกรับเชิญเฉยๆ ก็ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องเรา รายการให้เราไปเซอร์ไพรส์พี่แจ๊ส แต่กลายเป็นว่าเราโดนเซอร์ไพรส์เอง”

แจ็ค : “ก็ขอโทษเขา ขอโอกาสเริ่มใหม่ ก็มองเขาเป็นภรรยาเหมือนเดิม ทำอะไรก็เห็นใจเด็กดีกว่า เด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยการที่เราปรับกันได้ เราไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างเดียวแล้ว เราเป็นครอบครัวกันแล้ว ความเป็นแฟนจะหายไปเพราะเราเลือกที่จะเป็นครอบครัวแล้ว ใบหม่อนเขาน่ารัก เขาพร้อมปรับ ผมเองก็พร้อมปรับ คากิเลยยังโชคดี ไม่ต้องหาแม่ใหม่ และหม่อนก็ไม่ต้องหาสามีใหม่ หรือผัวใหม่

ใบหม่อนเขาก็อดทน เขารักคากิมาก เขาอยากให้คากิอบอุ่น แต่เขาก็พยายามจะปรับเราเหมือนกัน หนังก็เป็นเครื่องช่วยพิสูจน์เหมือนกันที่ผมหายไปเพราะเรื่องนี้ด้วย”

ใบหม่อน : “หลังจากจบรายการก็คุยกับเขาว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะที่จะคุยเรื่องนี้ ถ้ามีอีกรอบก็คือรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้น คือทุกอย่างมันดูไวไปหมดเลย ด้วยอารมณ์ตอนนั้นเรารู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้ว (เขามีสัญญา?) อย่าสัญญาดีกว่า ไม่ต้องสัญญาหรอก แค่ทำให้ได้”

แจ็ค : “สัญญาเขาไม่เชื่อแล้ว”

ด้าน “แจ็ค” อยากให้ “ใบหม่อน” เข้าใจ หากไม่ทำงานแล้วจะเอาอะไรกิน รักเมียมาก
แจ็ค : “มันต้องแยกแยะครับ ผมว่าใบหม่อนก็ต้องเข้าใจด้วย ถ้าเราไม่ทำงานเราจะเอาอะไรกิน มันไม่มีอะไรหรอก ผมไปพลาดเรื่องไม่มีเวลาจริงๆ เลย เขาเลยน้อยใจ”

ใบหม่อน : ”อาจจะละเลยในหน้าที่สามีเฉยๆ ลูกไม่ลืมหน้าเขาหรอก ลูกเรียกหาเขาตลอด”

แจ็ค : “รักเมียมากๆ (หอมแก้มโชว์) ผมก็กลัวครับ เขาบอกโอกาสครั้งสุดท้ายแล้ว เขาหาผัวใหม่ได้ดีกว่าผมอยู่แล้ว ตอนนี้ก็เป็นครอบครัวอยู่”












“แจ็ค แฟนฉัน” น้ำตาซึม “ใบหม่อน” บอกเลิก หอมแก้มโชว์บอกรักเมียมาก เชื่อหากเลิกจะหาผัวใหม่ได้ดีกว่าตน
“แจ็ค แฟนฉัน” น้ำตาซึม “ใบหม่อน” บอกเลิก หอมแก้มโชว์บอกรักเมียมาก เชื่อหากเลิกจะหาผัวใหม่ได้ดีกว่าตน
“แจ็ค แฟนฉัน” น้ำตาซึม “ใบหม่อน” บอกเลิก หอมแก้มโชว์บอกรักเมียมาก เชื่อหากเลิกจะหาผัวใหม่ได้ดีกว่าตน
“แจ็ค แฟนฉัน” น้ำตาซึม “ใบหม่อน” บอกเลิก หอมแก้มโชว์บอกรักเมียมาก เชื่อหากเลิกจะหาผัวใหม่ได้ดีกว่าตน
“แจ็ค แฟนฉัน” น้ำตาซึม “ใบหม่อน” บอกเลิก หอมแก้มโชว์บอกรักเมียมาก เชื่อหากเลิกจะหาผัวใหม่ได้ดีกว่าตน
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น