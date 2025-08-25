xs
ไม่ต้องอยู่ห้องขัง? “ป๋อมแป๋ม” ฟาดประโยคเด็ดถึง “มารี” เมาแล้วขับ หมดยุคดาราอ้าง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกประเด็นที่มีคนเห็นด้วยเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ “ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร” ได้อ่านข่าว “มารี เบรินเนอร์” ในรายการ “ปูเสื่อรอ” วันที่ 25 ส.ค.ซึ่งถูกแจ้งข้อหาเมาแล้วขับหลังนางเอกสาวไม่เป่าแอลกอฮอลล์

ซึ่งในรายการมีการเปิดประเด็นถามว่าเมื่อคืน มารีไม่ต้องอยู่ในห้องขังเหรอ? งานนี้ป๋อมแป๋มบอกประกันตัวได้ ประกันตัว 2 หมื่น ฉันมักได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน ตีสอง ตีสาม บอกให้มาช่วยประกันตัวหน่อย พอประกันตัวออกมาปุ๊บ วันรุ่งขึ้นต้องไปรายงานตัวที่ศาล เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใดๆ ทำเรื่องบำเพ็ญประโยชน์ รับโทษใดๆ

“ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม” เผยว่า “ไม่ใช่ดาราจะอยู่มากกว่าคนอื่นๆ ใครๆ จะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็จะต้องโดนระบอบนี้เหมือนกันทั้งหมด”

ป๋อมแป๋ม เผยต่อ “ทุกวันนี้เรื่องเมาไม่ขับ พูดกันไม่รู้นานแค่ไหนแล้ว แต่ว่าเมื่อก่อนฉันก็พูดตรงๆ ว่า เมาไม่ขับแล้วจะกลับยังไง เมื่อก่อนจะมีเวย์อย่างนี้ แต่ทุกวันนี้มันมีบริการอื่นๆ แกร็บ ไรเดอร์ ต่างๆ นานามากมาย มันน่าจะหมดยุคของการอ้างว่า..แล้ว เพราะมันเป็นความรับผิดชอบส่วนรวมนะ พูดตรงๆ เหมือนเปิดร้านเหล้า ฉันก็ยังต้องติดประกาศเลย เรียกรถเหอะ ตรงทางออก ไม่ไหวอย่าฝืนเลย” ด้านปิงปองบอกต้องรับผิดชอบต่อสังคม

ป๋อมแป๋มเลยกล่าวทิ้งท้าย “ใดๆ ก็ตามฝากด้วย เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ เดี๋ยวนี้เขามีบริการต่างๆ นานา มากมาย”










