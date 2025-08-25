ทำถึง!! “บุ๋น-เปรม” นำทีมเปิดประตูสู่โลกแวมไพร์ กับซีรีส์ “REVAMP THE UNDEAD STORY” พาแฟนๆ ท่องโลกพลังพิเศษสนุกครบรส ในงาน “REVAMP THE UNDEAD STORY First Premiere”

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทุกคนตั้งตารอคอย สำหรับซีรีส์ “REVAMP THE UNDEAD STORY” สัญญารักแห่งแวมไพร์ ผนึกหัวใจ...ชั่วนิรันดร์ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ด้วยกระแสตอบรับที่ล้นหลามและอบอุ่นกับการรับชม Official Trailer ทุกช่องทางมากกว่า 4M+ ภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งยอดการพูดถึงบน X มียอดโพสต์กว่า 380K+ และขึ้นอันดับ 1 บน X ในไทยและจีนอีกด้วย กับการพบกันของ 2 นักแสดงเคมีความสัมพันธ์ยาวนาน “บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย” และ “เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์” นำทีมเปิดประตูสู่โลกแวมไพร์ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือ “บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์ อิสระพงศ์พร” และ “อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต” ท่องไปในโลกพลังพิเศษของเหล่า “แวมไพร์” ปะทะความแข็งแกร่งของ “กลุ่มฮันเตอร์” และความรักต่างสถานะระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์ พร้อมด้วยผู้กำกับคนเก่ง “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” มาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน ในงาน “REVAMP THE UNDEAD STORY First Premiere” และพิเศษสุดๆ กับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่านักแสดง ซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนๆ ตื่นตาตื่นใจเรียกว่าสนุกครบทุกรสตลอดการรับชมตอนแรก ได้อินและฟินขั้นสุดกับการปลุกแวมไพร์ให้ฟื้นคืนชีพ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 19.30 น. ที่ สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex ชั้น 6
เปิดเวทีด้วยเพลงเพราะๆ จาก “บุ๋น” ในเพลง “ประตู อากาศ และวันดีดี” และ “ดึกมากแล้ว” จากเสียงนุ่มลึกของ “เปรม” จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” เปิดงานพาแฟนๆ เข้าสู่โลกแวมไพร์อย่าง เป็นทางการ พร้อมเชิญ “บาร์โค้ด” และ “อั๋น” ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงกระแสตอบรับบนทุกแพลทฟอร์มแบบถล่มทลาย ก่อนจะไปเล่น “เกมกล่องจุ่ม” โดยต้องล้วงของที่อยู่ในกล่องให้เจอคาแรกเตอร์ของตัวเอง “บาร์โค้ด” ได้ “อีกา” หมายถึงบทที่ได้รับมีพลังแปลงร่างเป็นอีกา และรวมฝูงอีกาได้ “บุ๋น” ได้ “โซ่” สื่อว่าเป็นทายาทคนสุดท้าย ของตระกูลแวมไพร์ ที่ถูกผนึกไว้ในภาพวาดมากกว่าร้อยปี “เปรม” ได้ “แจกันโบราณ” หมายถึงชายหนุ่มเจ้าของร้านขายวัตถุโบราณได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนสนิทให้ไปซ่อมภาพวาด แต่กลับถูกเศษกระจกบาด จนเลือดไปเปื้อน กับภาพเขียนเข้าโดยไม่ตั้งใจทำให้รามิลฟื้นคืน ส่วน “อั๋น” ได้ “หูฟังทางการแพทย์” หมายถึงอาชีพคุณหมอที่มีพลังรักษาเยียวยา เบื้องหน้าที่ว่าสนุกชวนลุ้นแล้ว เบื้องหลังที่ปลุกปั้นก็สำคัญสุดๆ ด้วยการเชิญผู้กำกับคนเก่ง “พี่นิว” ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงการทำงานและความยากง่ายที่แตกต่างไปจากเดิมมากๆ และเมื่ออยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา “เลโอ” เลยจัดคำถาม โดยให้แต่ละคนถามคำถามคนที่นั่งถัดไป กับหัวข้อเบื้องหลังการทำงานและชีวิตส่วนตัว งานนี้เป็นที่ถูกอกถูกใจกับทุกคำถามและทุกโมเมนต์เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังลั่นโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว
จากนั้นนักแสดงทั้งหมดพร้อมด้วย “แสตมป์ พนัชษ์กรณ์ ฤกษ์ศิริอารี” ที่ร่วมแสดงด้วย และมาชมให้กำลังใจเพื่อนๆ ขึ้นมาร่วมเฟรม และผู้ชมร่วมถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ก่อนจะร่วมรับชมตอนแรกที่ทำเอาแฟนๆ ตื่นตาตื่นใจตลอดการรับชม “REVAMP THE UNDEAD STORY” ตอนแรก และปิดท้ายด้วยเพลง “ลิขิต” เพลงประกอบซีรีส์จาก 2 หนุ่ม “บุ๋น-เปรม” ก่อนจะส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความประทับใจในทุกโมเมนต์กับมนต์สะกดของโลกแวมไพร์
ติดตามชมความสนุกของซีรีส์ “REVAMP THE UNDEAD STORY” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และพร้อมอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV