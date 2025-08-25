สะดุ้งอี๊ก “เชอรีน” แชร์คำคม กฎแห่งกรรมมีจริง บางครั้งแรงกว่าที่คิด

ยังถูกจับตามองหนัก สำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง “มารี เบรินเนอร์” และ “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” อดีตสามี “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” หลังมารีเมาแล้วขับ ส่วนไฮโซบอสซึ่งนั่งมาด้วยกันก่อเหตุกร่างด่าตร. หยาบคาย ท้าตัวต่อตัว จนทั้งคู่ถูกศาลลงดาบ โดยศาลแขวงพระนครเหนือสั่งจำคุกมารี 2 เดือน แต่รอลงอาญา 2 ปี - คุมประพฤติ และสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน ด้าน “ไฮโซบอส” โดนดูหมิ่นเจ้าพนักงานคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
งานนี้อินสตาแกรมเชอรีน อดีตภรรยาของไฮโซบอส หลังจากร้องเพลงกับเพื่อนๆ ว่าแฟนใหม่หน้าคุ้นแล้ว ก็ได้รีสตอรี่คำคม เป็นข้อความภาษาอังกฤษ ระบุว่า “Karma is REAL. What goes around comes around, and sometimes it hits even harder.” (แปลว่า กฎแห่งกรรมมีจริง สิ่งที่ทำไว้ย่อมย้อนกลับมา และบางครั้งมันก็แรงยิ่งกว่าที่คิด) ซึ่งชาวเน็ตต่างวิจารณ์ไปต่างๆ นานา