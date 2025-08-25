ธารน้ำใจหลั่งไหลสู่ ปรมาจารย์ "แหลม มอริสัน" ขุนพลเพลงร็อคร่วมสร้างตำนานรัก CONCERT FOR GUITAR KING

รวมพลังรักระเบิดพลังร็อคสุดมันส์ในงาน CONCERT FOR GUITAR KING 2025 การรวมตัวครั้งสำคัญที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึก กับการสร้างปรากฏการณ์ส่งพลังรักให้ “ป๋าแหลม มอริสัน” เจ้าของฉายา กีตาร์คิงออฟไทยแลนด์ ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา นำโดยขุนพลเพลงร็อคแถวหน้า โป่ง หินเหล็กไฟ, กิตติ กีตาร์ปีน, โอ้ ดิ โอฬาร โปรเจ็คต์, อ.ปราชญ์ อรุณรังษี, ช.อ้น ณ บางช้าง, เอกมันต์ โพธิพันธุ์ทอง, เต๋า Sweat Rock, เบิร์ต Robert Band, หมู คาไลโดสโคป สมทบพลังร็อค 90s อี๊ด Fly, ปู Back Head, เหน่ง FN7, เสือ ธนพล, กบ Taxi, อู๋ ธรรพ์ณธร, ดูโอ เมย์, บ๊อบ Lava วง โจนาทาน ฯลฯ โดยมี นก บริพันธ์ ชัยภูมิ ที่มาจับกีต้าร์โชว์ลีลาความร็อค พ่วงหน้าที่พิธีกรร่วมกับ จิ้ม ชวนชื่น และ บี๋ สวิช ส่วนลูกสาวสุดที่เลิฟ “แนท ณัฐชา” ควงสามี “เป๊ก รัฐภูมิ” มางานด้วยความสุขเพราะได้เห็นคุณพ่อมีรอยยิ้มพร้อมสนุกไปตามจังหวะของเพลงดังระดับตำนาน
และเร้าใจขึ้นไปอีกขั้นกับไฮไลท์เด็ด เปิดประมูลกีต้าร์ตัวโปรดของ “แหลม มอริสัน” กีต้าร์คิง เมืองไทย พร้อมลายเซ็นของ “ป๋าแหลม” และเพื่อนศิลปินในกล่องวินเทจสุดเท่ ที่ปิดยอดไปได้ถึง 180,000 บาท ร่วมด้วยการประมูลของรักของพี่น้องชาวร็อค ด้าน “แอ๊ด คาราบาว” แม้ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดแต่ร่วมสมทบทุน 100,000 บาท ส่วนโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา มอบให้ 50,000 บาท รวมน้ำใจชาวร็อคเพื่อ “แหลม มอริสัน” ทั้งสิ้น 720,010 บาท
โดยหัวเรือใหญ่ของงาน “โป่ง หิน เหล็กไฟ” เปิดใจบนเวทีว่า “ขอบคุณเพื่อนศิลปินทุกท่านที่มารวมตัวกันในวันนี้ ปีนี้พี่แหลมอายุ 81 ปีแล้ว ขอให้พี่แหลมมีความสุข สุขภาพแข็งแรง พวกเราจะช่วยกันแบบนี้ทุกๆ ปีครับ”
ส่วน “โอ้ ดิ โอฬาร โปรเจ็คต์” เล่าถึงความรู้สึก “คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพี่แหลม นี่คือบารมีพี่แหลม สิ่งที่พี่แหลมทำไว้ให้ในวงการมีเยอะแยะมากมาย ตั้งแต่เริ่มต้นพี่แหลมเป็นแรงบันดาลใจให้นักดนตรีหลายรุ่นต่อหลายรุ่นนะครับ”
“นก บริพันธ์” กล่าวเสริม “งานนี้ถือเป็นต้นแบบว่าความรักของพี่น้องมันมีจริง ความรักของรุ่นพี่รุ่นน้อง ครูบาอาจารย์นักดนตรีสายร็อค ผมเห็นและซาบซึ้งมากๆ ครับ”
ด้าน “แนท ณัชฐา” ลูกสาวคนสวย เผยความในใจ “หนูดีใจแทนคุณพ่อมากๆ ทุกครั้งที่มางานวันเกิดคุณพ่อ พี่ๆ อาๆ ทุกท่านก็มาแสดงความรักและส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อเยอะมาก รู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เจอ อยากขอบคุณแทนคุณพ่อที่ทำเพื่อคุณพ่อมากขนาดนี้ และแนทก็เชื่อว่านี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อฟื้นตัวอย่างเร็วมาก ขอบคุณจากใจค่ะ”
นอกจากนี้ “ป๋าแหลม” ยังกล่าวปิดท้ายอย่างอารมณ์ดี “ไม่คิดเลยว่าจะโด่งดังขนาดนี้ กราบขอบพระคุณพ่อแม่ทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผม ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ ขอบคุณโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทราครับ และขออวยพรให้น้องๆ รุ่นใหม่ทุกคน ขยันฝึกซ้อมเยอะๆ จะได้เก่งๆ จะได้เป็นผู้นำทางด้านดนตรีของประเทศต่อไปนะครับ”