เพื่อนกันจริงต้องเตือน! “ตั้ม วราวุธ” เผยบทเรียนสำคัญ “มารี” เมาแล้วขับ ไม่ซ้ำเติม เพราะโทษหนักพอแล้ว

“ตั้ม วราวุธ” ตกใจ “มารี” เมาแล้วขับเจอคุก 2 เดือน แม้รอลงอาญา ย้ำเพื่อนต้องเตือนกัน เผยเป็นบทเรียนสำคัญ ไม่ซ้ำเติม เพราะโทษหนักพอแล้ว ส่วนตัวดื่มแล้วเรียกแกร็บตลอด
กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการ หลังจากที่ “มารี เบรินเนอร์” ก่อเหตุเมาแล้วขับ ถูกศาลแขวงพระนครเหนือสั่งจำคุก 2 เดือน แต่รอลงอาญา 2 ปี - คุมประพฤติ และสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน งานนี้ “ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม” ในฐานะเพื่อนรัก ยอมรับว่าเห็นข่าวแล้วตกใจมาก เป็นห่วงเพื่อน บอกสภาพจิตใจน่าจะหนัก
“เห็นข่าวก็ตกใจมากๆ ก็ดูคลิปว่าเพื่อนเราเป็นอะไรแบบไหน ในเรื่องของความเป็นห่วง ก็เป็นห่วง เราก็เป็นคนดื่มเราเข้าใจว่าเวลาเมาสติสัมปชัญญะมันจะได้แค่ประมาณไหนยังไง อันนี้เราเข้าใจอยู่แล้ว ซึ่งผมก็ไม่ได้สอบถามว่าเขาเมาประมาณไหน เหตุจริงๆ มันเกิดอะไรยังไง ได้ดูแค่ตามคลิปเท่านั้นเหมือนที่ทุกคนได้ดู
ในมุมของความเป็นเพื่อน ก็เป็นห่วง แต่ในมุมของความถูกต้องมันก็อีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอก็คงพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆ มันต้องเตือนกัน แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการอัปเดตอะไร ผมคิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเขาก็น่าจะหนักเหมือนกัน เพราะไม่รู้ว่าจังหวะที่อยู่ในด่านรู้ตัวหรือเปล่า บางคนเมาภาพตัด เราไม่รู้ระดับการเมาของเขา ผมยังไม่ได้มีการสอบถามอะไร แต่ถ้าเป็นในตามคลิปนั้นผมว่าในเรื่องของความถูกต้องก็อีกส่วนหนึ่ง ในเรื่องมุมของเพื่อนก็อีกส่วนหนึ่ง ก็เตือนกันไป”
ไม่ซ้ำเติมเพื่อน มองเป็นบทเรียนสำคัญ
“มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่ถูกต้อง เราเป็นศิลปินดารา เป็นตัวอย่างของสังคมด้วย ถ้าเกิดว่ามันจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรยังไง เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำไป ผมว่าครั้งนี้น่าจะเป็นประสบการณ์และบทเรียนที่สำคัญสำหรับตัวเขาเลย เราคงไม่ได้ไปซ้ำเติมเพื่อน จริงๆ เตือน ผมยังไม่กล้าเตือนเลย ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้รับตอนนี้มันก็น่าจะพอสมควรแล้วเหมือนกัน”
โทษจำคุก 2 เดือนถือว่าหนัก
“สำหรับโทษ 2 เดือน ถ้าเป็นผมก็รู้สึกว่ามันก็หนักหนาสาหัส แต่ถ้ามันเป็นบทเรียนของเรา จะได้รู้ว่าครั้งหน้าจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีก”
เผยส่วนตัวดื่มจะเรียกแกร็บกลับ ไม่ขับรถเอง
“ผมเรียกแกร็บครับ มีช่วงหนึ่งผมใช้คนขับรถ ผมรู้ตัวว่าโดยปกติก็เป็นคนขับรถไม่ดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าดื่มไปยังไงก็ต้องมีคนมาขับให้ เพื่อนๆ ก็จะรู้ ผมจะบอกเพื่อนไว้ บอกแฟนว่าถ้าเกิดว่าเราเมา บางครั้งก็ให้แฟนขับรถกลับไปเลย เราก็จะนั่งแกร็บกลับ บางทีถ้าเราไปคนเดียวจะบอกเพื่อนเลยว่าถ้าทุกคนจะกลับเรียกด้วย เรียกให้คนมาขับ”